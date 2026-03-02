Sepak bola tanpa bola mati itu membosankan sekali! Pemenang dan pecundang setelah Arsenal mengalahkan Chelsea yang kurang disiplin dalam pertarungan tendangan bebas yang menandakan masa depan suram bagi olahraga indah ini

Saat membahas kemenangan Arsenal di Sky Sports, mantan penyerang Liverpool Daniel Sturridge mengatakan, "Saya pikir nilai hiburan kadang-kadang tidak ada - tapi sepak bola adalah permainan tentang menang." Dan kita bisa memahami sudut pandangnya.
Beberapa pendukung Arsenal bahkan belum pernah melihat tim mereka memenangkan Premier League, jadi mereka tidak peduli bagaimana caranya asalkan mereka berhasil. Bagi kita yang mengingat 'The Invincibles', however, sulit untuk tidak merasa kecewa dengan 'Set-Piece FC'. Seperti yang diakui Patrick Vieira saat duduk di samping Sturridge, "Kita mengharapkan lebih dari Arsenal."
Penduduk utara London tentu tidak boleh dihukum karena menguasai tendangan bebas. Mereka tidak melanggar aturan (meskipun tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana beberapa blokir yang jelas di sudut lapangan lolos dari perhatian Wasit Bantuan Video), dan tim lain kini mengikuti jejak mereka. Lihat saja bagaimana hasil Liverpool membaik sejak mereka memperbaiki tendangan bebas di kedua ujung lapangan, sementara Chelsea memberi Arsenal dosis obat mereka sendiri pada Minggu.
Namun, meskipun tendangan bebas dan tendangan sudut merupakan bagian penting dari permainan, mereka tidak seharusnya sepenting ini. 'Sepak bola yang bagus' mungkin istilah yang subjektif, tetapi sulit menemukan orang yang menikmati 'Royal Rumbles' yang kini sering terjadi di kotak penalti dalam setiap pertandingan Premier League - terutama karena hal itu mengorbankan aksi menarik dalam permainan terbuka.
Seperti yang ditekankan Rosenior di Emirates, Arsenal sebenarnya tidak menimbulkan masalah apa pun bagi Chelsea di luar situasi bola mati, yang merupakan kritik tajam terhadap kurangnya kreativitas tim pemuncak klasemen.
Orang-orang bisa membicarakan intensitas, atmosfer, drama, dan dominasi sepak bola Inggris sesuka hati, tetapi tim teratas negara ini sedang membawa 'The Beautiful Game' ke arah yang sangat mengkhawatirkan.
Mantan striker Chelsea, Chris Sutton, bahkan bertanya di BBC Radio 5 Live apakah Arsenal akan menjadi "pemenang terburuk" di Premier League? Dan jawabannya adalah ya, karena sepak bola bola mati sangat membosankan, dengan pragmatismenya mengingatkan pada era "sampah di tongkat" Jose Mourinho dan Rafa Benitez.