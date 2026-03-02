Goal.com
Live
Arsenal Chelsea W+LsGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Sepak bola tanpa bola mati itu membosankan sekali! Pemenang dan pecundang setelah Arsenal mengalahkan Chelsea yang kurang disiplin dalam pertarungan tendangan bebas yang menandakan masa depan suram bagi olahraga indah ini

Arsenal kembali memperlebar keunggulan lima poin mereka atas Manchester City di puncak klasemen Premier League setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Chelsea yang bermain dengan 10 pemain pada Minggu. The Gunners mencetak ketiga golnya di Emirates Stadium melalui tendangan bebas, dengan William Saliba dan Jurrien Timber mencetak gol di kedua sisi setelah Piero Hincapie secara tidak sengaja memantulkan tendangan sudut Reece James ke gawangnya sendiri.

Mikel Arteta tak heran merasa bangga dengan ketangguhan mental yang ditunjukkan para pemainnya, terutama setelah City memberikan tekanan besar pada tuan rumah dengan kemenangan tipis atas Leeds United di Elland Road pada malam sebelumnya.

Adapun rekan setimnya di Chelsea, Liam Rosenior, hanya bisa menyesali kecenderungan timnya untuk mendapatkan kartu merah, karena kartu merah bodoh yang diterima Pedro Neto di babak kedua sangat menghambat peluang The Blues untuk mendapatkan bagian yang pantas dari hasil pertandingan.

Siapa saja pemenang dan pecundang besar dalam pertandingan di utara London? GOAL mengulas semuanya di bawah ini...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    PEMENANG: Tantangan Arsenal untuk gelar juara

    Jurrien Timber mengatakan Arsenal "layak memenangkan pertandingan" dalam wawancara pasca-pertandingannya di Sky Sports. Tapi mereka tidak melakukannya. The Gunners sama buruknya dengan Chelsea dalam pertandingan yang berkualitas rendah. Memang, gol Timber dirayakan dengan begitu meriah oleh para pendukung tuan rumah karena gol tersebut tercipta melawan arus permainan.

    Tuan rumah juga bermain buruk melawan 10 pemain. Mereka seharusnya bisa mengendalikan pertandingan dengan mudah setelah kartu merah konyol Neto. Namun, mereka malah harus bertahan hingga akhir.

    Namun, kami telah banyak mempertanyakan kekuatan mental Arsenal - dan terutama setelah hasil imbang yang mengecewakan di Wolves - jadi pujian pantas diberikan. Tim Arteta bisa, dan seharusnya, kehilangan poin di sini, tetapi mereka mempertahankan ketiga poin untuk mengirim pesan kepada Man City bahwa mereka lebih tangguh musim ini. 

    • Iklan
  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Ketidakdisiplinan Chelsea

    Wesley Fofana mendapat kartu merah keenam Chelsea di musim Premier League ini dalam laga imbang 1-1 melawan Burnley pekan lalu, dan Rosenior segera menyoroti bahwa itu adalah kartu merah pertama selama masa jabatannya. Nah, kini sudah dua kartu merah dalam dua pertandingan bagi The Blues, jadi mencoba membantah bahwa ketidakdisiplinan bukanlah masalah besar dalam skuad yang relatif muda dan kurang berpengalaman ini tidak akan berhasil lagi. Rosenior pun menyadarinya.

    "Ini adalah hal yang sulit untuk dijelaskan," kata manajer The Blues kepada BBC Sport setelah kartu merah Neto di Emirates. "Kami berusaha mengatasinya, kami sedang mengerjakannya. Ini telah menjadi cerita musim kami dan dua pertandingan terakhir kami. Terkadang, Anda harus belajar dari konsekuensi, dari rasa sakit, tapi kami belum melakukannya dan itu sangat frustrasi."

    Sulit untuk tidak merasa simpati pada Rosenior, karena ini adalah masalah yang dia warisi. Selain itu, di usia 25 tahun, Neto sebenarnya salah satu pemain senior di Stamford Bridge dan telah bermain di Premier League selama tujuh tahun, jadi pemain Portugal itu tidak punya alasan untuk mendapatkan dua kartu kuning paling bodoh yang pernah Anda lihat.

    Akibatnya, Chelsea yang dilanda cedera akan kehilangan salah satu penyerang paling efektif mereka untuk pertandingan besar tengah pekan melawan Aston Villa pada Rabu. Jangan salah paham: jika Rosenior tidak berhasil mengendalikan para pemainnya, kartu merah konyol dan suspensi bodoh akan berakhir dengan mengorbankan Chelsea dari Liga Champions.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pemenang: David Raya

    Sekarang kalau dipikir-pikir, memang lucu. Tapi pada tahun 2023, tidak banyak penggemar Arsenal yang merasa klub mereka membutuhkan kiper baru. Mereka cukup puas dengan Aaron Ramsdale, kiper yang bagus dan sosok yang sangat disukai. Namun, Arteta sangat yakin bahwa penandatanganan David Raya diperlukan untuk membawa Arsenal ke level berikutnya, terutama karena kemampuan rekan senegaranya itu dalam mengolah bola.

    Namun, mantan bintang Brentford ini juga berulang kali membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang yang luar biasa, dan dia kembali menunjukkan kemampuannya di Emirates pada Minggu, melakukan beberapa penyelamatan penting di babak kedua untuk membantu timnya meraih kemenangan.

    Arteta menyebut kiper berusia 30 tahun itu "luar biasa" setelah pertandingan, dan kami tidak berani membantahnya. Dengan harga hanya £30 juta ($40 juta), Raya mewakili salah satu kesepakatan terbaik dalam sejarah Arsenal. 

  • Robert Sanchez Chelsea 2025-26Getty Images

    PEMENANG: Robert Sanchez

    Meskipun Raya memainkan peran kunci dalam kemenangan Arsenal pada pertandingan Minggu, Robert Sanchez menjadi salah satu faktor utama kekalahan Chelsea.

    Rosenior menolak untuk menyalahkan kipernya atas gol kedua Arsenal yang menentukan, dengan alasan bahwa seluruh tim seharusnya menangani tendangan sudut Declan Rice dengan jauh lebih baik. Namun, sangat sulit untuk mengabaikan Sanchez karena cara dia sepenuhnya salah menilai lintasan bola - sebelum kemudian dengan menyedihkan mengklaim bahwa dia menjadi korban dorongan dari belakang.

    Dia simply tidak cukup kuat, karena dia simply tidak cukup baik. Dan itu bukan berita baru. Penggemar Chelsea akan mengatakan bahwa Sanchez telah menjadi beban sejak dia datang ke London Barat dari Brighton pada 2023, dan mengingat berapa banyak pemain yang telah direkrut klub sejak saat itu, sungguh mengherankan bahwa kiper Spanyol itu masih dianggap sebagai kiper terbaik di skuad The Blues.

    Jadi, jika Rosenior berhasil bertahan hingga akhir musim, diharapkan dia akan mendesak untuk mengganti kiper selama jendela transfer musim panas - karena Anda tidak bisa memenangkan gelar Premier League tanpa kiper yang dapat diandalkan. 

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: Lima pesaing teratas Chelsea

    Ketika Chelsea mengalahkan Wolves pada 7 Februari untuk meraih empat kemenangan beruntun di Premier League di bawah manajer baru Rosenior, mereka berada di peringkat kelima klasemen, hanya satu poin dan satu peringkat di bawah Manchester United. Namun, kini ada selisih enam poin dan tiga peringkat di antara keduanya.

    Sementara Red Devils yang bangkit kembali telah memanfaatkan penurunan performa Aston Villa untuk menyamai poin tim Unai Emery, The Blues kini telah disalip oleh Liverpool dalam persaingan untuk tiket Liga Champions musim depan.

    Tentu saja, selalu ada kemungkinan tim Rosenior akan kehilangan poin saat bertandang ke pemimpin klasemen, dan tidak ada dari lima besar rival mereka yang bermain brilian saat ini. Namun, sementara United dan Liverpool mulai mencatatkan rangkaian hasil positif, Chelsea kini telah tiga pertandingan tanpa kemenangan menjelang lawatan ke Villa Park pada Rabu.

    Jika gagal menang di Birmingham, juara Piala Dunia Klub benar-benar akan dalam masalah besar, karena mereka harus menghadapi jadwal pertandingan yang sangat berat dalam sebulan ke depan, termasuk laga dua leg Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, serta perjalanan sulit ke Wrexham dalam ajang Piala FA.

    Jangan salah: jika Chelsea tidak berhati-hati, mereka bisa saja tersingkir dari persaingan untuk finis di lima besar saat menjamu United dalam waktu kurang dari enam minggu ke depan.

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    PEMENANG: 'Permainan yang Indah'

    Saat membahas kemenangan Arsenal di Sky Sports, mantan penyerang Liverpool Daniel Sturridge mengatakan, "Saya pikir nilai hiburan kadang-kadang tidak ada - tapi sepak bola adalah permainan tentang menang." Dan kita bisa memahami sudut pandangnya.

    Beberapa pendukung Arsenal bahkan belum pernah melihat tim mereka memenangkan Premier League, jadi mereka tidak peduli bagaimana caranya asalkan mereka berhasil. Bagi kita yang mengingat 'The Invincibles', however, sulit untuk tidak merasa kecewa dengan 'Set-Piece FC'. Seperti yang diakui Patrick Vieira saat duduk di samping Sturridge, "Kita mengharapkan lebih dari Arsenal."

    Penduduk utara London tentu tidak boleh dihukum karena menguasai tendangan bebas. Mereka tidak melanggar aturan (meskipun tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana beberapa blokir yang jelas di sudut lapangan lolos dari perhatian Wasit Bantuan Video), dan tim lain kini mengikuti jejak mereka. Lihat saja bagaimana hasil Liverpool membaik sejak mereka memperbaiki tendangan bebas di kedua ujung lapangan, sementara Chelsea memberi Arsenal dosis obat mereka sendiri pada Minggu.

    Namun, meskipun tendangan bebas dan tendangan sudut merupakan bagian penting dari permainan, mereka tidak seharusnya sepenting ini. 'Sepak bola yang bagus' mungkin istilah yang subjektif, tetapi sulit menemukan orang yang menikmati 'Royal Rumbles' yang kini sering terjadi di kotak penalti dalam setiap pertandingan Premier League - terutama karena hal itu mengorbankan aksi menarik dalam permainan terbuka.

    Seperti yang ditekankan Rosenior di Emirates, Arsenal sebenarnya tidak menimbulkan masalah apa pun bagi Chelsea di luar situasi bola mati, yang merupakan kritik tajam terhadap kurangnya kreativitas tim pemuncak klasemen.

    Orang-orang bisa membicarakan intensitas, atmosfer, drama, dan dominasi sepak bola Inggris sesuka hati, tetapi tim teratas negara ini sedang membawa 'The Beautiful Game' ke arah yang sangat mengkhawatirkan.

    Mantan striker Chelsea, Chris Sutton, bahkan bertanya di BBC Radio 5 Live apakah Arsenal akan menjadi "pemenang terburuk" di Premier League? Dan jawabannya adalah ya, karena sepak bola bola mati sangat membosankan, dengan pragmatismenya mengingatkan pada era "sampah di tongkat" Jose Mourinho dan Rafa Benitez.

Premier League
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0