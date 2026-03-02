Sepak bola tanpa bola mati itu membosankan sekali! Pemenang dan pecundang setelah Arsenal mengalahkan Chelsea yang kurang disiplin dalam pertarungan tendangan bebas yang menandakan masa depan suram bagi olahraga indah ini

Wesley Fofana mendapat kartu merah keenam Chelsea di musim Premier League ini dalam laga imbang 1-1 melawan Burnley pekan lalu, dan Rosenior segera menyoroti bahwa itu adalah kartu merah pertama selama masa jabatannya. Nah, kini sudah dua kartu merah dalam dua pertandingan bagi The Blues, jadi mencoba membantah bahwa ketidakdisiplinan bukanlah masalah besar dalam skuad yang relatif muda dan kurang berpengalaman ini tidak akan berhasil lagi. Rosenior pun menyadarinya.

"Ini adalah hal yang sulit untuk dijelaskan," kata manajer The Blues kepada BBC Sport setelah kartu merah Neto di Emirates. "Kami berusaha mengatasinya, kami sedang mengerjakannya. Ini telah menjadi cerita musim kami dan dua pertandingan terakhir kami. Terkadang, Anda harus belajar dari konsekuensi, dari rasa sakit, tapi kami belum melakukannya dan itu sangat frustrasi."

Sulit untuk tidak merasa simpati pada Rosenior, karena ini adalah masalah yang dia warisi. Selain itu, di usia 25 tahun, Neto sebenarnya salah satu pemain senior di Stamford Bridge dan telah bermain di Premier League selama tujuh tahun, jadi pemain Portugal itu tidak punya alasan untuk mendapatkan dua kartu kuning paling bodoh yang pernah Anda lihat.

Akibatnya, Chelsea yang dilanda cedera akan kehilangan salah satu penyerang paling efektif mereka untuk pertandingan besar tengah pekan melawan Aston Villa pada Rabu. Jangan salah paham: jika Rosenior tidak berhasil mengendalikan para pemainnya, kartu merah konyol dan suspensi bodoh akan berakhir dengan mengorbankan Chelsea dari Liga Champions.