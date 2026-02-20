Getty Images
"Sepak bola sudah terlalu lembek!" - Scott McTominay menyesali hilangnya tekel-tekel yang keras, sementara pahlawan Skotlandia itu mengungkapkan "kurva pembelajaran yang besar" sejak bergabung dengan Napoli dari Manchester United
McTominay menyesali penurunan sepak bola fisik.
Sejak pindah dari Manchester United ke Napoli, McTominay telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dalam sistem permainan berintensitas tinggi Conte. Namun, gelandang berusia 29 tahun ini mengakui bahwa ia kesulitan menyesuaikan gaya bermainnya yang agresif dengan sifat wasit yang semakin sensitif dalam sepak bola modern, terutama dalam konteks taktik di Serie A.
Bintang Skotlandia ini percaya bahwa "kejujuran" dari tekel keras sedang hilang karena budaya simulasi. Ia mengungkapkan frustrasinya bahwa pendidikan yang kokoh yang ia terima sebagai pemain muda di Inggris tidak lagi sejalan dengan cara pertandingan diatur di level elit saat ini.
"Saya pikir sepak bola semakin lembut. Beberapa keputusan terlalu lembut," kata McTominay kepada Corriere dello Sport. "Saya tidak terbiasa merasa seperti ini saat masih kecil: mereka mengajarkan kami untuk melakukan tekel dengan kejujuran dan kekuatan. Sekarang, sentuhan sekecil apa pun bisa berakibat kartu kuning.
"Bukan tugas saya untuk menarik kesimpulan, tapi saya pikir ada terlalu banyak perhatian, terlalu banyak sensitivitas."
Menyesuaikan diri dengan kehidupan dan taktik di Italia
Meskipun memiliki keluhan terhadap para pejabat, transisi McTominay ke kehidupan di Italia berjalan dengan lancar. Gelandang yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Serie A dalam kampanye juara Napoli, telah diterima dengan hangat oleh para pendukung Neapolitan, yang mengidentifikasi diri dengan persona "pejuang"nya di lapangan. Di luar lapangan, pemain asal Skotlandia itu mencatat bahwa budaya yang penuh gairah di Italia Selatan mengingatkan dia pada kampung halamannya.
Di bawah bimbingan Conte, McTominay telah mengalami transformasi taktis yang signifikan. Meskipun sering ditempatkan dalam peran defensif selama masa baktinya di Old Trafford, kini ia ditempatkan dalam peran yang lebih dinamis yang membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang ruang dan pergerakan. Akibatnya, ia telah mencetak 23 gol dan 10 assist dalam 70 penampilan di semua kompetisi sejak pindah ke Naples pada 2024.
"Di Napoli, saya berkembang baik dari segi taktik maupun fisik. Secara taktik, Italia berbeda dari Premier League," jelasnya. "Saya harus beradaptasi dan belajar dengan cepat cara bermain, gerakan apa yang harus dilakukan... bagaimana menjadi ancaman di area lawan dan juga bagaimana bertahan. Kurva pembelajaran yang indah.
"Saya sangat serius dalam bekerja karena itulah yang saya dibayar untuk lakukan. Saya pikir secara umum, pemain sepak bola dibayar banyak untuk berlatih dan bermain, dan jika Anda tidak bisa serius dalam dua jam kerja itu, Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Tentu saja Anda harus bersenang-senang, tapi di luar lapangan. Di lapangan, saya menjadi orang lain."
Pahlawan Skotlandia memuji pengaruh Conte
Ketika ditanya tentang pengaruh Conte terhadap permainannya, McTominay mengatakan: "Antonio adalah pelatih hebat, sangat kuat, dan penuh gairah. Dia sangat mengerti sepak bola. Dia berbeda dari siapa pun yang pernah saya miliki di masa lalu. Rasa ketidakpastian yang dia tanamkan: dengan dia, Anda harus memberikan yang terbaik atau Anda akan bermasalah. Kerja keras yang Anda lakukan di balik pintu tertutup akan terlihat dalam pertandingan.
"Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli, itu yang selalu saya pikirkan. Masa depan sangat penting dan saya bisa membayangkan diri saya di Napoli untuk waktu yang lama. Keluarga saya bahagia, saya juga bahagia. Selama semua orang dalam hidup saya bahagia, saya pun bahagia."
Dia juga membahas kritik yang diterimanya sebelum mencapai status superstar di Italia, menambahkan: "Kritik adalah bagian dari sepak bola, saya selalu mengetahuinya dan tidak pernah tersinggung. Tapi itu tidak memengaruhi cara saya bermain atau cara saya melihat pertandingan. Pendapat orang penting, tapi kata-kata yang benar-benar penting adalah kata-kata pelatih: jika Anda bermain dan melakukan apa yang dia anggap benar, Anda baik-baik saja."
Mengejar gelar Scudetto lainnya
Fokus utama McTominay saat ini tetap memberikan yang terbaik untuk Napoli. Meskipun mengalami masalah tendon ringan, ia bertekad untuk tetap menjadi pemain reguler dalam starting XI saat Partenopei berusaha mempertahankan harapan mereka untuk meraih gelar Scudetto.
Napoli saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Serie A dengan 50 poin dari 25 pertandingan, empat poin di belakang AC Milan yang berada di peringkat kedua dan 11 poin di belakang Inter yang memimpin klasemen. Partenopei akan menghadapi Atalanta di Bergamo pada Minggu.
"Kita perlu terus bekerja seperti biasa, tanpa terlalu banyak membicarakan kejuaraan. Mari kita ambil satu pertandingan demi satu dan lihat bagaimana hasilnya," katanya.
"Saya masih belum tahu apakah akan bermain pada Minggu. Saya memiliki masalah tendon yang perlu diatasi; itu tidak mudah. Saya berusaha sekuat tenaga untuk bisa bermain. Sebagai pemain, sulit untuk datang ke pusat latihan dan tidak bisa berlatih bersama rekan-rekan tim. Saya sangat ingin bermain, tapi harus yakin dengan kondisi saya."
