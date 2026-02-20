"Sepak bola sudah terlalu lembek!" - Scott McTominay menyesali hilangnya tekel-tekel yang keras, sementara pahlawan Skotlandia itu mengungkapkan "kurva pembelajaran yang besar" sejak bergabung dengan Napoli dari Manchester United

Sejak pindah dari Manchester United ke Napoli, McTominay telah membuktikan dirinya sebagai bagian penting dalam sistem permainan berintensitas tinggi Conte. Namun, gelandang berusia 29 tahun ini mengakui bahwa ia kesulitan menyesuaikan gaya bermainnya yang agresif dengan sifat wasit yang semakin sensitif dalam sepak bola modern, terutama dalam konteks taktik di Serie A.

Bintang Skotlandia ini percaya bahwa "kejujuran" dari tekel keras sedang hilang karena budaya simulasi. Ia mengungkapkan frustrasinya bahwa pendidikan yang kokoh yang ia terima sebagai pemain muda di Inggris tidak lagi sejalan dengan cara pertandingan diatur di level elit saat ini.

"Saya pikir sepak bola semakin lembut. Beberapa keputusan terlalu lembut," kata McTominay kepada Corriere dello Sport. "Saya tidak terbiasa merasa seperti ini saat masih kecil: mereka mengajarkan kami untuk melakukan tekel dengan kejujuran dan kekuatan. Sekarang, sentuhan sekecil apa pun bisa berakibat kartu kuning.

"Bukan tugas saya untuk menarik kesimpulan, tapi saya pikir ada terlalu banyak perhatian, terlalu banyak sensitivitas."