"Sepak bola sejati dimainkan di Eropa" - Timnas AS secara blak-blakan diberitahu mengapa Christian Pulisic dan pemain top lainnya tidak akan bertahan di MLS menjelang Piala Dunia di kandang sendiri

Meskipun permainan ini terus berkembang di Amerika Serikat, mempertahankan pemain muda di negara asal mereka terbukti sulit. Hal ini karena tingkat persaingan yang lebih tinggi, ditambah dengan gaji yang lebih besar, dapat ditemukan saat menyeberangi Samudra Atlantik.

Kesempatan untuk berkembang di lingkungan Eropa telah menguntungkan sejumlah bintang USMNT - sementara yang lain yang dibesarkan di wilayah tersebut telah dibujuk untuk bersumpah setia secara internasional kepada bendera bintang dan garis. Standar kolektif telah meningkat sebagai hasilnya, memungkinkan terbentuknya 'Generasi Emas'.

Kelompok tersebut kini akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri, dengan optimisme terus meningkat seputar skuad yang nyaman berada di peringkat 20 besar FIFA. Mauricio Pochettino akan memanggil beberapa pemain yang masih berkarier di AS.

Keberadaan Lionel Messi, legenda Argentina, terus memberikan dorongan positif bagi divisi tersebut - seiring dengan meningkatnya minat global - tetapi apakah akan ada hari ketika talenta Amerika tetap bertahan dan menghasilkan tingkat kegembiraan dan antusiasme yang serupa?