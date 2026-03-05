Getty
"Sepak bola sejati dimainkan di Eropa" - Timnas AS secara blak-blakan diberitahu mengapa Christian Pulisic dan pemain top lainnya tidak akan bertahan di MLS menjelang Piala Dunia di kandang sendiri
Messi menjadi dorongan bagi MLS, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun permainan ini terus berkembang di Amerika Serikat, mempertahankan pemain muda di negara asal mereka terbukti sulit. Hal ini karena tingkat persaingan yang lebih tinggi, ditambah dengan gaji yang lebih besar, dapat ditemukan saat menyeberangi Samudra Atlantik.
Kesempatan untuk berkembang di lingkungan Eropa telah menguntungkan sejumlah bintang USMNT - sementara yang lain yang dibesarkan di wilayah tersebut telah dibujuk untuk bersumpah setia secara internasional kepada bendera bintang dan garis. Standar kolektif telah meningkat sebagai hasilnya, memungkinkan terbentuknya 'Generasi Emas'.
Kelompok tersebut kini akan berlaga di Piala Dunia di kandang sendiri, dengan optimisme terus meningkat seputar skuad yang nyaman berada di peringkat 20 besar FIFA. Mauricio Pochettino akan memanggil beberapa pemain yang masih berkarier di AS.
Keberadaan Lionel Messi, legenda Argentina, terus memberikan dorongan positif bagi divisi tersebut - seiring dengan meningkatnya minat global - tetapi apakah akan ada hari ketika talenta Amerika tetap bertahan dan menghasilkan tingkat kegembiraan dan antusiasme yang serupa?
Mengapa talenta Amerika akan terus bermigrasi ke Eropa
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Rossi, mantan striker Manchester United, Fiorentina, Villarreal, dan Real Salt Lake asal New Jersey - yang berbicara bekerja sama dengan Wiz Slots - kepada GOAL: “Itu adalah tantangan besar, tetapi sepak bola sejati dimainkan di Eropa. Sepak bola sejati dimainkan di Eropa. Itulah tempat yang diinginkan oleh semua orang.
“Liga besar di Amerika adalah MLS. MLS dikelola seperti olahraga Amerika, tapi kita harus ingat bahwa sepak bola adalah olahraga internasional. Anda bisa mengelola NFL, NBA, atau baseball dengan cara Amerika, karena itu adalah olahraga Amerika. Ketiga olahraga itu adalah olahraga Amerika, tapi sepak bola adalah olahraga internasional. Oleh karena itu, mereka masih punya jalan panjang untuk mencapai level Premier League, Serie A, atau Bundesliga. Dan seharusnya, mereka harus bercita-cita bermain di Eropa.”
Rossi percaya ada kelemahan yang jelas yang menghambat perkembangan sepak bola Amerika, dengan batas gaji menjadi salah satu isu yang terus memicu perdebatan. Mantan pemain internasional Italia Rossi menambahkan: “Ini bukan struktur yang tepat untuk menarik pemain muda agar berkembang dan bertahan. Saya pikir ini bagus untuk pemilik klub, tapi saya tidak suka hal-hal yang dibangun dari atas ke bawah. Saya selalu percaya pada pembangunan dari bawah ke atas.”
Apakah akan tiba saatnya ketika bintang-bintang lokal tetap bertahan di MLS?
Upaya sedang dilakukan untuk membuat MLS lebih menarik, seiring dengan pergeseran kalender yang membuatnya lebih sejalan dengan liga-liga Eropa, dan harapan adalah bahwa bintang-bintang lokal tidak perlu lagi mempertimbangkan pindah ke luar negeri karena semua keinginan mereka dapat dipenuhi di Amerika Serikat.
Seorang mantan pemain sayap Chelsea, Manchester City, dan New York Red Bulls, Shaun Wright-Phillips, yang pernah mengalami kehidupan di Eropa dan Amerika, sebelumnya mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah pemain berbakat akan mulai bertahan: "Saya benar-benar berharap begitu. Untuk olahraga di sana, saya benar-benar berharap begitu. Bagus bagi sebuah negara untuk bisa melakukannya.
"Hampir semua negara lain bisa melakukannya - bahkan negara-negara yang kita katakan tidak memiliki basis penggemar besar, Anda masih bisa membangun karier di sana. Hanya orang Amerika yang kesulitan dengan itu. Ada pemain-pemain Amerika Tengah yang muncul, bertahan, dan bermain, tetapi orang Amerika yang berpikir 'Saya harus meninggalkan Amerika atau saya harus pensiun'."
Piala Dunia dapat menjadi landasan bagi MLS.
Piala Dunia 2026 diharapkan dapat membantu Amerika Serikat untuk memperkuat fondasi yang diperlukan. Masih harus dilihat berapa banyak dari fondasi tersebut yang akan dibutuhkan agar para bintang masa depan lebih memilih kenyamanan bermain di kandang sendiri daripada petualangan di luar negeri yang jauh.
