Goal.com
Live
Referee problem GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Sepak bola perlu segera mengatasi masalah wasitnya - bahkan jika itu berarti menghilangkan VAR

Satu akhir pekan biasa sebagai wasit, itu saja yang kami minta. Itu tidak akan pernah terjadi. Setidaknya tidak dalam situasi saat ini - karena jika putaran keempat Piala FA mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa ketiadaan VAR sama sekali tidak berarti ketiadaan kontroversi. Paruh pertama pertandingan Aston Villa melawan Newcastle saja sudah menjadi bukti yang meyakinkan untuk penggunaan teknologi dalam keputusan offside dan klaim penalti.

Di Italia, sementara itu, satu hal yang hampir semua orang yang menonton Derby d'Italia yang sangat kontroversial dapat sepakati adalah bahwa adegan memalukan yang kita lihat di dalam dan di luar lapangan bisa dihindari jika VAR dapat campur tangan pada kartu kuning kedua yang memiliki dampak besar pada pertandingan - dan persaingan gelar Serie A.

Akibatnya, sudah ada pembicaraan tentang Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) untuk mengubah aturan permainan menjelang Piala Dunia 2026. Namun, apakah itu hal yang baik masih menjadi perdebatan, karena sementara banyak orang ingin melihat VAR kurang terlibat dalam pertandingan - atau bahkan dihapuskan sepenuhnya - yang lain khawatir bahwa standar wasit telah menurun begitu parah sehingga wasit akan kebingungan tanpa bantuan video.

Jadi, bagaimana kita sampai di sini? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan seberapa besar peran yang harus dimainkan oleh pelatih dan pemain dalam memudahkan pekerjaan wasit?...

  • Barcelona Atletico MadridGetty Images

    "Ini berantakan."

    Penggunaan VAR seharusnya menjadi hal positif bagi sepak bola, yang telah tertinggal jauh dari olahraga lain dalam hal pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki kesalahan yang jelas. Memang, VAR adalah solusi yang jelas untuk menentukan apakah bola telah melewati garis gawang.

    Roberto Rosetti, Direktur Eksekutif UEFA untuk wasit, menyatakan pekan lalu di Brussels, "Delapan tahun lalu, saya datang ke London dan kita membahas apa yang dimaksud dengan VAR. Kita membicarakan kesalahan yang jelas, karena teknologi bekerja dengan baik dalam keputusan faktual. Dalam keputusan objektif, itu fantastis.

    "Namun, evaluasi subjektif lebih sulit. Itulah mengapa kami mulai membahas 'kesalahan yang jelas dan nyata', dengan bukti yang jelas. Dan saya percaya bahwa kami perlu membahas hal ini lagi dalam pertemuan kami di akhir musim karena kami tidak bisa melanjutkan ke arah intervensi VAR yang terlalu detail." Namun, kuda sudah lepas dalam hal ini.

    Waktu yang dihabiskan untuk keputusan subjektif yang dibicarakan Rosetti kini mendekati tingkat yang konyol. Seperti yang ditekankan oleh orang Italia itu kepada The Guardian, "Ketika Anda menonton situasi dengan slow motion super lambat, Anda bisa menemukan banyak hal."

    Seperti yang berulang kali diungkapkan oleh pelatih dan pakar, beberapa tantangan terlihat jauh lebih buruk dalam tayangan ulang daripada dalam kenyataan. Ada juga frustrasi yang semakin meningkat terkait ketidakonsistenan yang dirasakan, di mana kontak minor di area penalti menghasilkan penalti pada satu minggu - tetapi tidak pada minggu berikutnya.

    Yang benar-benar membuat marah, bagaimanapun, adalah bahwa offside bahkan bukan masalah hitam-putih dengan VAR. Misalnya, dalam semifinal Copa del Rey antara Atletico Madrid dan Barcelona pada Kamis lalu, wasit video membutuhkan waktu tujuh menit yang mengejutkan untuk memutuskan bahwa gol Pau Cubarsi harus dibatalkan karena offside.

    "Ini kacau," kata pelatih Barcelona, Hansi Flick, dengan marah setelah pertandingan. " Mereka harus menunggu tujuh menit? Ayo dong! Saat saya melihat situasi ini, jelas tidak ada offside. Tapi jika mereka menemukan sesuatu dalam tujuh menit itu, oke, baiklah, tapi beri tahu kami. Tidak ada komunikasi. Ini sangat buruk di sini."

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Tidak adil'

    Komunikasi yang buruk tentu menjadi masalah. Ketika tim-tim Liga Premier memilih 19-1 untuk mempertahankan VAR pada 2024, mereka melakukannya dengan kesepakatan bahwa proses pengambilan keputusan akan lebih singkat dan transparan - bagi para pemain, pelatih, dan pendukung di stadion.

    Namun, keputusan wasit masih sering dijelaskan dengan buruk, dan kebingungan yang timbul mengakibatkan teori konspirasi yang sangat merugikan. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, dan gelandang Rodri kini sangat yakin bahwa wasit Liga Premier memiliki masalah dengan kesuksesan berkelanjutan mereka selama dekade terakhir.

    "Saya tahu kami menang terlalu banyak dan orang-orang tidak ingin kami menang, tapi wasit harus netral," kata Rodri setelah hasil imbang 2-2 di Tottenham bulan ini. "Ini tidak adil karena kami bekerja sangat keras. Saat semuanya selesai, Anda merasa frustrasi."

    Tuduhan Rodri tentang agenda anti-City jelas tidak berdasar, karena hampir setiap tim di Inggris - dan Eropa - telah menjadi korban keputusan kontroversial dalam delapan tahun terakhir. Namun, ada perasaan yang semakin kuat bahwa VAR sebenarnya telah berkontribusi pada penurunan standar wasit karena mereka menjadi terlalu bergantung pada bantuan teknologi.

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    'Kerusakan yang disebabkan oleh VAR'

    Selama 45 menit pertama pertandingan Piala FA antara Villa dan Newcastle, gol offside Tammy Abraham dibiarkan berdiri, para wasit secara tak terduga memutuskan bahwa Lucas Digne telah menyentuh bola di luar area penalti meskipun dia sebenarnya berdiri dua yard di dalam area tersebut, sementara Digne juga lolos dari kartu merah langsung yang seharusnya dia dapatkan akibat tantangan yang ceroboh. Jika ada VAR, ia akan campur tangan dalam ketiga insiden tersebut - itulah mengapa pelatih Villa, Unai Emery, merasa bahwa pertandingan tersebut membuktikan bahwa penggunaan teknologi "diperlukan untuk membantu wasit". Alan Shearer, however, berargumen bahwa hal itu justru menghalangi mereka.

    "Jika Anda membutuhkan bukti kerusakan yang ditimbulkan VAR pada wasit, saya pikir Sabtu ini adalah contoh yang bagus," kata mantan striker Newcastle itu dalam program Match of the Day Live. "Para wasit ini terlihat ketakutan untuk mengambil keputusan karena mereka tidak memiliki 'bantal keamanan'. Bagi saya, keputusan wasit justru semakin buruk."

    Namun, wasit Premier League mantan Graham Scott kemudian membantah gagasan bahwa para wasit kini secara efektif "bersembunyi di balik VAR".

    "Saya benar-benar tidak berpikir itu adil," katanya di 'Wayne Rooney Show'. "Tentu saja, saya bekerja dengan mereka secara dekat dan saya mengenal orang-orang ini, dan mereka tidak seperti itu. Itu bukan cara pikiran mereka bekerja, bukan cara proses mereka bekerja.

    "Saya menghabiskan setengah karier saya dengan VAR dan setengah tanpa VAR, tentu saja sebaliknya, tanpa VAR terlebih dahulu. Dan ketika saya berada di Premier League, saya masih sering turun ke Championship. Jadi Anda masuk dan keluar, masuk dan keluar. Dan proses Anda pada dasarnya tetap sama.

    "Yang berubah adalah dengan VAR, Anda tidak mengalami momen dalam pertandingan di mana Anda tahu telah membuat kesalahan besar dan harus memulai ulang karena VAR telah memperbaikinya dengan memberi tahu Anda untuk memeriksa ulang dan mengubah keputusan Anda. Atau mereka mengatakan itu bukan kesalahan yang jelas dan nyata, jadi kamu mungkin keluar lapangan berpikir, 'Sebenarnya, aku seharusnya memberikan penalti atau tidak, atau memberikan gol' atau apa pun, tapi setidaknya VAR telah mengonfirmasi itu bukan keputusan yang buruk.

    "Jadi, saya memiliki simpati dan empati [untuk para wasit] karena saya pernah berada di posisi itu, kita semua membuat kesalahan seperti itu, dan setelah itu, terkadang Anda tidak percaya apa yang Anda lihat saat menonton ulang. Anda berpikir, 'Bagaimana saya bisa salah seperti itu?'"

    Pertanyaan itu pasti terlintas di benak Federico La Penna setelah Derby d'Italia di San Siro pada Sabtu malam.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    'VAR harus diubah'

    Hanya tiga menit sebelum babak pertama berakhir di Milan, Alessandro Bastoni melesat melewati Pierre Kalulu sebelum terjatuh ke lantai, memicu wasit La Penna untuk memberikan kartu kuning kedua kepada bek Juventus tersebut atas dugaan tarikan baju. Pada kenyataannya, kartu kuning kedua seharusnya diberikan kepada Bastoni atas aksi simulasi yang memalukan.

    Kalulu terkejut dan meminta VAR untuk campur tangan, jelas tidak menyadari bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Tak terhindarkan, keributan pun terjadi, saat direktur Juventus Giorgio Chiellini dan Damien Comolli turun dari tribun untuk menemui La Penna di terowongan saat ia kembali ke ruang ganti pada babak pertama.

    Tentu saja, kontroversi tidak berhenti di situ, dengan Chiellini secara efektif meminta Gianluca Rocchi, kepala asosiasi wasit Italia, untuk mundur.

    "Kita tidak bisa membicarakan sepak bola setelah apa yang terjadi hari ini," kata mantan bek Juventus itu kepada Sky Sport Italia. "Sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima terjadi hari ini, tidak peduli apakah itu terjadi pada kita atau orang lain, dan mulai besok VAR harus berubah, karena ini tidak dapat diterima bahwa begitu banyak kesalahan terus terjadi bahkan dalam pertandingan besar seperti ini.

    "Kami telah mencoba mengatakan sejak awal musim bahwa level wasit tidak memadai. Saya tidak tahu apakah mereka tidak dilatih dengan baik, tidak memadai, apa pun alasannya, faktanya wasit tidak memenuhi standar sepak bola Serie A dan ini, sayangnya, adalah pertunjukan yang kami tunjukkan kepada dunia hari ini.

    "Hal ini terjadi pada banyak tim musim ini, kita harus berubah, kita tidak bisa terus menunda-nunda seperti yang selalu kita lakukan dalam sepak bola Italia. Pekan lalu, Daniele De Rossi mengeluh, sebelumnya Gian Piero Gasperini dan Antonio Conte, jadi kita bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Ada yang jelas tidak berfungsi, dan salah satu hal pertama yang bisa kita lakukan adalah mengubah protokol."

    Namun, perubahan budaya akan sama bermanfaatnya—jika tidak lebih.

  • Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty

    "Mereka mencoba segala cara untuk menipu kita."

    La Penna, menurut Rocchi, "sangat menyesal" atas kesalahannya, tetapi dia tidak akan menerima kritik dari wasit dengan diam-diam - terutama karena La Penna telah menjadi sasaran ancaman kematian online yang kini sudah menjadi hal biasa segera setelah pertandingan.

    "Dia bukan satu-satunya yang salah, karena ada simulasi yang jelas," kata Rocchi kepada ANSA. " Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian panjang di liga di mana mereka mencoba segala cara untuk menipu kami."

    Itu adalah poin yang sangat valid karena Bastoni tidak hanya menipu wasit untuk mengusir Kalulu, tetapi juga merayakannya, yang menjadi gambar yang paling diingat sepanjang malam.

    Bek Inter itu secara efektif menunjukkan kepada dunia wajah asli sepak bola modern, sisi gelap 'The Beautiful Game', dan meskipun pelecehan yang dia terima melampaui batas, tindakannya tidak bisa dibela. Namun, pelatih Inter Christian Chivu mencoba membelanya dengan klaim konyol bahwa Kalulu menghalangi Bastoni, sementara yang lain menikmati ironi yang tak terbantahkan dari Juventus yang mengeluh tentang keputusan wasit.

    Namun, ini juga merupakan bagian besar dari masalah: wasit disalahkan karena gagal menangani diving dengan baik—bukan pelaku atau bahkan fasilitator, yang membuat pekerjaan yang sudah sulit menjadi hampir mustahil. "Mereka tidak pernah membantu kami," kata Rocchi, "tetapi mereka telah membuat segalanya menjadi sulit bagi kami."

    Sulit untuk tidak setuju. Ada banyak contoh kecurangan dan pengalihan, mulai dari Pedri yang terkenal mengedipkan mata kepada rekan setimnya setelah mendapatkan pelanggaran yang tidak ada pada menit-menit akhir waktu normal di semifinal Liga Champions musim lalu di Inter, sebelum kemudian meminta UEFA untuk menyelidiki wasit Szymon Marciniak atas penanganannya dalam pertandingan tersebut, hingga Jose Mourinho melontarkan hujatan kepada Anthony Taylor di parkiran setelah kekalahan Roma di final Liga Europa 2023 melawan Sevilla, yang menyebabkan pria Inggris itu dihina secara verbal di depan keluarganya keesokan harinya.

    Guardiola bahkan secara memalukan menuduh Farai Hallam mencoba mencari popularitas pada debutnya di Premier League dalam pertandingan antara Manchester City dan Wolves bulan lalu dengan menjadi wasit kasta tertinggi pertama yang tetap pada keputusannya setelah diminta untuk meninjau insiden handball oleh VAR - yang hanya menimbulkan pertanyaan, mengapa ada orang yang ingin menjadi wasit di era ini?

  • Eddie Howe Newcastle 2025-26Getty Images

    Putar

    Hal yang menyedihkan adalah, saat ini, masalah wasit akan menjadi isu yang semakin memecah belah dalam beberapa minggu dan bulan ke depan - karena begitu banyak orang masih belum tahu posisi mereka dalam hal ini.

    "Saya sangat dilema karena pertandingan menjadi lebih seru dan menarik bagi para pendukung dan kami saat menonton secara langsung tanpa VAR," akui manajer Newcastle, Eddie Howe, di Villa Park pada Sabtu. "Tapi VAR memberikan hasil yang akurat. VAR membuat keputusan dalam pertandingan menjadi lebih presisi. Kita harus menghargai momen-momen itu. Mereka sepadan dengan harganya."

    Dan inilah inti dari masalah ini. VAR diperkenalkan karena terlalu banyak kesalahan fatal yang terjadi dalam permainan yang telah menjadi industri bernilai miliaran dolar. Di dunia sepak bola yang dikelola secara finansial yang buruk, degradasi - atau bahkan gagal lolos ke Liga Champions - dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi sebuah klub. Taruhannya telah menjadi begitu tinggi sehingga kesalahan yang mencolok tidak dapat ditoleransi.

    Namun, VAR masih jauh dari sempurna karena teknologi ini masih dioperasikan oleh manusia, dan banyak keputusan yang ditinjau terbuka untuk interpretasi yang berbeda.

    Oleh karena itu, sepertinya mengurangi penggunaan VAR adalah hasil terbaik untuk saat ini, karena ada kemungkinan besar penundaan yang terus-menerus di Piala Dunia mendatang. Tentu saja, mengambil langkah drastis seperti itu sekarang memerlukan dukungan hampir universal dari semua pemangku kepentingan utama dalam permainan, dan itu tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

    "Kadang-kadang saya berpikir lebih baik tanpa VAR, dan kadang-kadang saya berpikir VAR membantu kita memiliki pertandingan yang lebih adil," Guardiola baru-baru ini mengakui. "Jadi, jujur saja, saya tidak tahu."

    Yang kita tahu, bagaimanapun, adalah wasit membutuhkan bantuan, dan jika mereka tidak mendapatkannya dari VAR, maka pemain, pelatih, pendukung, dan media perlu berperan dengan menerima peningkatan kesalahan dan menghentikan penipuan, demonisasi, dan ancaman kematian yang membuat hidup mereka sengsara.

0