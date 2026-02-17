Sepak bola perlu segera mengatasi masalah wasitnya - bahkan jika itu berarti menghilangkan VAR

Selama 45 menit pertama pertandingan Piala FA antara Villa dan Newcastle, gol offside Tammy Abraham dibiarkan berdiri, para wasit secara tak terduga memutuskan bahwa Lucas Digne telah menyentuh bola di luar area penalti meskipun dia sebenarnya berdiri dua yard di dalam area tersebut, sementara Digne juga lolos dari kartu merah langsung yang seharusnya dia dapatkan akibat tantangan yang ceroboh. Jika ada VAR, ia akan campur tangan dalam ketiga insiden tersebut - itulah mengapa pelatih Villa, Unai Emery, merasa bahwa pertandingan tersebut membuktikan bahwa penggunaan teknologi "diperlukan untuk membantu wasit". Alan Shearer, however, berargumen bahwa hal itu justru menghalangi mereka.

"Jika Anda membutuhkan bukti kerusakan yang ditimbulkan VAR pada wasit, saya pikir Sabtu ini adalah contoh yang bagus," kata mantan striker Newcastle itu dalam program Match of the Day Live. "Para wasit ini terlihat ketakutan untuk mengambil keputusan karena mereka tidak memiliki 'bantal keamanan'. Bagi saya, keputusan wasit justru semakin buruk."

Namun, wasit Premier League mantan Graham Scott kemudian membantah gagasan bahwa para wasit kini secara efektif "bersembunyi di balik VAR".

"Saya benar-benar tidak berpikir itu adil," katanya di 'Wayne Rooney Show'. "Tentu saja, saya bekerja dengan mereka secara dekat dan saya mengenal orang-orang ini, dan mereka tidak seperti itu. Itu bukan cara pikiran mereka bekerja, bukan cara proses mereka bekerja.

"Saya menghabiskan setengah karier saya dengan VAR dan setengah tanpa VAR, tentu saja sebaliknya, tanpa VAR terlebih dahulu. Dan ketika saya berada di Premier League, saya masih sering turun ke Championship. Jadi Anda masuk dan keluar, masuk dan keluar. Dan proses Anda pada dasarnya tetap sama.

"Yang berubah adalah dengan VAR, Anda tidak mengalami momen dalam pertandingan di mana Anda tahu telah membuat kesalahan besar dan harus memulai ulang karena VAR telah memperbaikinya dengan memberi tahu Anda untuk memeriksa ulang dan mengubah keputusan Anda. Atau mereka mengatakan itu bukan kesalahan yang jelas dan nyata, jadi kamu mungkin keluar lapangan berpikir, 'Sebenarnya, aku seharusnya memberikan penalti atau tidak, atau memberikan gol' atau apa pun, tapi setidaknya VAR telah mengonfirmasi itu bukan keputusan yang buruk.

"Jadi, saya memiliki simpati dan empati [untuk para wasit] karena saya pernah berada di posisi itu, kita semua membuat kesalahan seperti itu, dan setelah itu, terkadang Anda tidak percaya apa yang Anda lihat saat menonton ulang. Anda berpikir, 'Bagaimana saya bisa salah seperti itu?'"

Pertanyaan itu pasti terlintas di benak Federico La Penna setelah Derby d'Italia di San Siro pada Sabtu malam.