Surat kabar olahraga dunia menggambarkan pengumuman pensiun Lionel Messi dari sepak bola internasional, Senin malam, sebagai akhir dari sebuah babak luar biasa dalam sejarah timnas Argentina dan sepak bola dunia.

Liputan atas keputusan mengejutkan itu beragam, mulai dari keterkejutan akan momennya, kilas balik atas rekor dan gelar, hingga sorotan terhadap kekosongan yang akan ditinggalkan mantan kapten Argentina tersebut setelah lebih dari dua dekade mengenakan seragamnya.

Messi "39 tahun" telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional lewat sebuah pesan yang menyentuh, yang di dalamnya ia mengatakan bahwa keputusan tersebut "menyakitinya dan masih menyakitinya", namun ia merasa waktunya telah tiba, seraya menegaskan bahwa ia telah mencurahkan segala yang dimilikinya untuk dipersembahkan, dan bahwa generasi baru layak mendapatkan kesempatan.