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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Sepak Bola Kehilangan Sebagian Jiwanya": Media Dunia Bereaksi terhadap Bom Messi

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
Spanyol
Argentina
AS

Reaksi-reaksi mengharukan dalam perpisahan sang legenda Argentina

Surat kabar olahraga dunia menggambarkan pengumuman pensiun Lionel Messi dari sepak bola internasional, Senin malam, sebagai akhir dari sebuah babak luar biasa dalam sejarah timnas Argentina dan sepak bola dunia.

Liputan atas keputusan mengejutkan itu beragam, mulai dari keterkejutan akan momennya, kilas balik atas rekor dan gelar, hingga sorotan terhadap kekosongan yang akan ditinggalkan mantan kapten Argentina tersebut setelah lebih dari dua dekade mengenakan seragamnya.

Messi "39 tahun" telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional lewat sebuah pesan yang menyentuh, yang di dalamnya ia mengatakan bahwa keputusan tersebut "menyakitinya dan masih menyakitinya", namun ia merasa waktunya telah tiba, seraya menegaskan bahwa ia telah mencurahkan segala yang dimilikinya untuk dipersembahkan, dan bahwa generasi baru layak mendapatkan kesempatan.

  • Era pasca-Messi

    Surat kabar Argentina, "Ole", menggambarkan hari 31 Agustus 2026 sebagai hari bersejarah yang akan abadi dalam ingatan negeri itu, menganggap bahwa Messi pada hari tersebut mengabadikan "warisan yang tiada tara".

    Surat kabar itu menyoroti ucapannya "aku telah mencurahkan semua yang kumiliki", sebagai kesimpulan dari perjalanan panjangnya bersama Albiceleste, bukan pengumuman perpisahan yang dingin.

    "Ole" menegaskan bahwa pesan yang ditulis tangan itu membawa nada personal yang jelas; sebab Messi menegaskan di dalamnya bahwa ia mencintai timnas dan akan terus mencintainya, serta bahwa ia akan berpindah dari seorang pemain di dalam lapangan menjadi seorang suporter yang mendukung tim dari luar di saat-saat baik maupun sulit.



    Surat kabar itu juga dengan cepat beralih ke pertanyaan tentang era pasca-Messi, serta dampak kepergiannya terhadap perencanaan jangka pendek timnas Argentina dan terhadap daftar pemain pertama yang dinanti dari pelatih Lionel Scaloni, sebagai isyarat bahwa pensiun tidak hanya mengakhiri kisah seorang pemain, tetapi membuka babak baru bagi timnas.

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  • Bom dunia

    Di sisi lain, surat kabar Spanyol "Marca" memilih menyebutnya "bom dunia" setelah pensiunnya Messi, dan menyajikan keputusan itu sebagai akhir resmi dari perjalanan sepanjang 21 tahun bersama timnas Argentina, yang diwarnai oleh gelar-gelar dan rekor-rekor.

    Marca juga menyoroti dampak kepergiannya terhadap masa depan timnas; koran itu menilai bahwa mundurnya Messi melipatgandakan pertanyaan-pertanyaan seputar fase berikutnya Argentina, di antaranya masa depan pelatih Scaloni dan gambaran kepemimpinan baru tim. "Marca" juga mengangkat catatan internasionalnya sebagai standar yang sulit diulang: 207 pertandingan dan 125 gol, yang menjadikannya pemain dengan penampilan terbanyak sekaligus pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Argentina.

    Sementara itu, surat kabar Katalan Mundo Deportivo menggambarkan Messi sebagai "yang terbaik", dan turut berkomentar: "Bom di dunia sepak bola. Lionel Messi (39 tahun), yang oleh banyak orang dianggap sebagai pemain terbaik dalam sejarah si kulit bundar, baru saja mengumumkan pensiunnya dari bermain bersama timnas Argentina".

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  • Keputusan menyakitkan setelah mematahkan kutukan gelar

    Surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport" menyajikan pengunduran diri Messi dari sudut pandang kemanusiaan, melalui judul yang menekankan bahwa keputusan itu "menyakitkan namun perlu".

    Surat kabar tersebut mengutip pernyataan Messi: "Aku sudah tidak punya lagi yang bisa kupersembahkan, dan ada pemain-pemain muda hebat yang akan datang dan layak berada di sini." Mereka mengaitkan keputusan itu dengan berakhirnya era "La Pulga" bersama timnas, sembari menyebutkan bahwa ia meninggalkan Argentina sebagai juara dunia dan dua kali juara Copa America.

    Sementara itu, surat kabar Prancis "L'Equipe" berfokus pada panjangnya perjalanan internasional, dan menyatakan bahwa Messi pensiun di usia 39 tahun setelah lebih dari 20 tahun bersama timnas. Mereka mengutip dari pesannya bahwa keputusan itu masih menyakitkan di dalam hatinya, tetapi ia menilai bahwa waktunya telah tepat.


    Situs Prancis Foot Mercato mengomentari dengan menyatakan bahwa pengunduran diri Messi "menutup babak penting dalam sejarah sepak bola Argentina", seraya menambahkan "setelah kekalahan-kekalahan pahit di berbagai final, Messi akhirnya mematahkan kutukan pada tahun 2021, menandai dimulainya era emas. Puncaknya adalah kemenangan pada Piala Dunia 2022 di Qatar".

    Judul situs surat kabar India The Indian Express berbunyi "Messi pensiun dari sepak bola internasional: Sepak bola kehilangan sebagian dari jiwanya", dengan menjelaskan bahwa legenda Argentina itu "mengakhiri kariernya bersama timnas negaranya setelah kegagalan mempertahankan gelar Piala Dunia dan wafatnya sang ayah, Jorge".

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  • Nyaris menangis: pensiun kedua?

    Di sisi lain, saluran TNT Sports Argentina memuat pesan perpisahan untuk Messi yang berbunyi: "Kau raksasa, wahai sang kapten". Mereka juga membagikan cuplikan video Pablo Giralt, salah satu analis mereka, yang berusaha menahan tangis saat menyampaikan kabar tersebut kepada publik.

    Sementara itu, surat kabar The Sun menulis: "Messi kembali pensiun dari sepak bola internasional", untuk mengingatkan pada pensiun pertamanya pada tahun 2016, sedangkan surat kabar The Telegraph mengomentari: "Messi mengakhiri perjalanan gemilang bersama seragam timnas Argentina".

    Surat kabar Jerman Bild mengatakan: "Kejutan sepak bola: Messi pensiun dari timnas".

    Adapun surat kabar A Bola mengomentari: "Bom di dunia sepak bola". Mereka menggambarkan keputusan Messi sebagai "akhir sebuah era".

    Surat kabar Jerman Die Zeit menilai bahwa Argentina dan dunia memulai "penanggalan waktu yang baru" setelah keputusan Messi, seraya menyebutkan bahwa keputusan itu datang 43 hari setelah kekalahan di final Piala Dunia dari Spanyol.

    Surat kabar itu menyoroti bahwa Messi menulis teks pengunduran dirinya pada 21 Juli, yaitu dua hari setelah final, lalu mengumumkan keputusannya kemudian, dengan menjelaskan bahwa pensiun ini "menyakiti jiwanya", tetapi ia yakin bahwa waktunya telah tiba.

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