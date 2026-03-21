Borussia Dortmund memberikan dukungan kepada Emre Can di masa-masa sulit dan memperpanjang kontrak kaptennya yang sedang cedera itu selama satu tahun lagi hingga 2027. Hal itu diumumkan oleh BVB pada Sabtu pagi, beberapa jam sebelum pertandingan Bundesliga melawan Hamburger SV (pukul 18.30/Sky).
"Seorang profesional sejati": BVB memperpanjang kontrak dengan salah satu pemain intinya
"Emre adalah kapten kami dan seorang profesional teladan sejati. Dia adalah seorang pemimpin, selalu menjadi teladan, dan selalu mengutamakan kepentingan tim," kata Direktur Olahraga Lars Ricken: "Bukan tanpa alasan kami langsung menyatakan, tak lama setelah dia mengalami cedera parah, bahwa kami ingin terus mendukungnya, karena dia merupakan faktor penting bagi Borussia Dortmund."
"Kami menyadari arti pentingnya Can di ruang ganti dan pengalaman yang dia berikan kepada tim kami," tambah Direktur Olahraga Sebastian Kehl.
Emre Can telah menjadi kapten BVB sejak 2023
Can (32), yang menjadi kapten BVB sejak musim panas 2023, mengalami robekan ligamen silang di lutut kirinya dalam laga puncak Bundesliga melawan Bayern München (2-3) pada akhir Februari. Sejak pindah dari Juventus Turin ke Dortmund pada 2020 (dengan nilai transfer 25 juta euro), ia telah tampil dalam 220 pertandingan resmi bersama BVB dan mencetak total 23 gol.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan klub," kata Can: "Tujuan saya adalah pulih secepat mungkin, kembali bermain bersama rekan-rekan setim di lapangan, dan meraih kesuksesan bersama klub."
Kontrak-kontrak ini akan berakhir pada tahun 2026 di BVB
Pemain Posisi Usia Niklas Süle Bek 30 tahun Salih Özcan Gelandang 28 tahun Julian Brandt Gelandang 29 tahun