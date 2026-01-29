"Sentuhannya Tidak Hilang" - Harry Maguire Puji Michael Carrick Yang Masih Jago Selama Sesi Latihan Manchester United

United memulai dengan kuat di bawah arahan Carrick setelah penunjukannya sebagai pengganti Ruben Amorim. Setan Merah telah meraih kemenangan sensasional melawan Manchester City dan Arsenal di bawah kepemimpinannya. Sementara para pengamat dan penggemar terkesan dengan dampaknya pada performa United, tampaknya sang manajer secara teratur membuat para pemainnya takjub di latihan.

Menurut Maguire, Carrick belum kehilangan kualitas teknis yang menjadikannya jantung lini tengah United selama lebih dari satu dekade. Berbicara di episode terbaru podcast Inside Carrington, bek tengah itu mengungkapkan bahwa Carrick sering turun ke lapangan latihan untuk mendemonstrasikan apa yang diinginkannya, seringkali dengan mudah dan memalukan bagi skuad saat ini.

Maguire menggambarkan sesi latihan baru-baru ini di mana kemampuan Carrick untuk "menendang bola menembus pertahanan lawan" membuat para pemain takjub. "Dia masih melakukan demonstrasi dalam latihan passing dan dia masih menendang bola menembus pertahanan lawan seolah-olah dia masih memiliki kemampuan itu," Maguire tertawa. "Dia melakukan demonstrasi beberapa hari yang lalu, dan saya pikir dia hanya melakukan dua operan. Semua orang melakukan sekitar 300 operan. Saya pikir dua operannya adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dari semuanya!"

Keunggulan teknis tersebut menjadi pengingat bagi skuad bahwa manajer mereka telah bermain di level tertinggi, memenangkan setiap trofi utama yang tersedia selama masa bermainnya di Old Trafford. "Tapi tidak, dia masih memilikinya," tambah Maguire. "Dan dia benar-benar terlibat langsung dalam latihan."