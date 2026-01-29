Getty/GOAL
"Sentuhannya Tidak Hilang" - Harry Maguire Puji Michael Carrick Yang Masih Jago Selama Sesi Latihan Manchester United
Carrick memukau para pemain saat latihan
United memulai dengan kuat di bawah arahan Carrick setelah penunjukannya sebagai pengganti Ruben Amorim. Setan Merah telah meraih kemenangan sensasional melawan Manchester City dan Arsenal di bawah kepemimpinannya. Sementara para pengamat dan penggemar terkesan dengan dampaknya pada performa United, tampaknya sang manajer secara teratur membuat para pemainnya takjub di latihan.
Menurut Maguire, Carrick belum kehilangan kualitas teknis yang menjadikannya jantung lini tengah United selama lebih dari satu dekade. Berbicara di episode terbaru podcast Inside Carrington, bek tengah itu mengungkapkan bahwa Carrick sering turun ke lapangan latihan untuk mendemonstrasikan apa yang diinginkannya, seringkali dengan mudah dan memalukan bagi skuad saat ini.
Maguire menggambarkan sesi latihan baru-baru ini di mana kemampuan Carrick untuk "menendang bola menembus pertahanan lawan" membuat para pemain takjub. "Dia masih melakukan demonstrasi dalam latihan passing dan dia masih menendang bola menembus pertahanan lawan seolah-olah dia masih memiliki kemampuan itu," Maguire tertawa. "Dia melakukan demonstrasi beberapa hari yang lalu, dan saya pikir dia hanya melakukan dua operan. Semua orang melakukan sekitar 300 operan. Saya pikir dua operannya adalah yang terbaik yang pernah saya lihat dari semuanya!"
Keunggulan teknis tersebut menjadi pengingat bagi skuad bahwa manajer mereka telah bermain di level tertinggi, memenangkan setiap trofi utama yang tersedia selama masa bermainnya di Old Trafford. "Tapi tidak, dia masih memilikinya," tambah Maguire. "Dan dia benar-benar terlibat langsung dalam latihan."
Duo pelatih yang terlibat langsung dalam sesi latihan
Pengangkatan Carrick sebagai manajer interim juga menandai kedatangan pelatih yang sangat dihormati, Holland, yang sebelumnya merupakan tangan kanan Gareth Southgate di tim nasional Inggris. Maguire, yang bekerja sama erat dengan Holland selama waktunya bersama Three Lions, percaya bahwa kombinasi Carrick dan Holland telah membawa energi proaktif ke latihan.
"Selain itu, Anda juga memiliki Steve [Holland] di sana," jelas Maguire. "Ketika saya bekerja dengan Steve di Inggris, dia benar-benar terlibat langsung dalam mengambil sebagian besar sesi latihan. Jadi Anda memiliki dua pelatih di sana yang suka terlibat dan saya pikir itu sangat bagus."
Maguire kagum dengan gaya kepelatihan Carrick
Meskipun beberapa orang mungkin melihat pengangkatan Carrick sebagai manajer interim sebagai 'masa percobaan', Maguire menegaskan bahwa ia telah melihat potensi tersebut bertahun-tahun yang lalu. Carrick sebelumnya menjabat sebagai pelatih tim utama di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, dan selama periode inilah Maguire pertama kali memperhatikan otoritas alami dan kemampuan komunikasinya.
"Saya tahu dia akan melakukan itu hanya dari pengalaman mengenal Michael dan juga mengetahui cara dia melatih ketika dia berada di sini di bawah Ole," kata Maguire. "Dia berbicara dengan sangat, sangat baik di ruang ganti ketika dia berbicara saat itu dan dia benar-benar baru dalam dunia kepelatihan saat itu, jadi saya tidak terkejut ketika dia datang dan cara dia berbicara dalam pertemuan pertamanya dan bagaimana sesi-sesi tersebut berjalan."
"Dia memiliki staf yang hebat"
Suasana positif di Carrington semakin diperkuat oleh apa yang digambarkan Maguire sebagai tim pendukung yang bersatu. Dalam dunia manajemen sepakbola yang penuh gejolak, kekompakan di antara staf seringkali menjadi langkah pertama menuju hasil yang konsisten di lapangan. Maguire "sangat terkesan" dengan seberapa cepat Carrick mengatur timnya dan menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemain.
"Dan saya pikir dia memiliki staf yang hebat bersamanya dalam hal mereka semua sejalan," pungkas bek tersebut.
Dengan United saat ini berada di posisi keempat di Liga Primer dan berupaya mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan, stabilitas yang diberikan oleh Carrick dan stafnya dapat terbukti menentukan. Jika manajer dapat membuat para pemainnya mengoper bola sebaik yang tampaknya masih dia lakukan, Setan Merah akan berada di tangan yang aman untuk sisa musim ini.
