Getty Images Sport
Senne Lammens Tak Gentar Bayang-Bayang Andre Onana, Siap Bangun Warisan Di Manchester United
Kiper baru Man United membawa ketenangan
Setelah kepergian Onana, Ruben Amorim mempercayakan Altay Bayindir sebagai penjaga gawang. Namun, kiper asal Turki itu tidak mampu meyakinkan siapa pun bahwa ia mampu mengatasi tekanan di kasta tertinggi Inggris. Masuknya pemain Belgia berusia 23 tahun yang relatif kurang dikenal, yang direkrut dari Royal Antwerp dengan harga £18 juta (€21 juta/$24 juta) pada hari terakhir bursa transfer, berhasil membalikkan situasi. Sejak kedatangan Lammens, performa United melonjak. Tiga pertandingan, tiga kemenangan, satu clean sheet, dan ketenangan di lini belakang kembali hadir di Old Trafford. Bagi Lammens, tekanan untuk mengikuti jejak kiper United sama sekali tidak membuatnya gentar. Berbicara kepada media Belgia HLN ia menepis semua ocehan yang telah menggerogoti setiap kiper United sejak kemunduran dan kepergian De Gea.
- Getty/GOAL
Lammens targetkan berkarier di Old Trafford selama satu dekade
"Ada banyak keributan tentang para kiper dalam beberapa tahun terakhir," kata Lammens. "Mereka menerima banyak komentar negatif. Saya tidak khawatir tentang itu. Saya ingin menjadi seseorang yang dikagumi orang-orang. Impian saya adalah bermain di sini selama sepuluh tahun ke depan, menjadi bagian penting bagi klub, dan membangun warisan. Itu tujuan jangka panjang."
Tidak butuh waktu lama bagi Stretford End untuk jatuh cinta padanya. Banyak penggemar memujinya sebagai Schmeichel berikutnya, tetapi sang kiper tetap teguh pada pendiriannya.
"Senang sekali mendengar para pendukung menyanyikan itu untuk saya," katanya. "Pujian yang luar biasa, terutama setelah pertandingan pertama saya. Tapi saya tidak terlalu terlena dengan antusiasme mereka. Saya masih harus membuktikan banyak hal agar bisa disejajarkan dengan Peter Schmeichel."
Keduanya baru saja bertemu, dan momen itu meninggalkan kesan mendalam bagi Lammens. "Saya bertemu dengannya di pinggir lapangan setelah pertandingan," katanya. "Dia sangat ramah. Schmeichel tahu tidak mudah dibandingkan dengannya. Dia berpesan agar saya selalu ada untuk tim, tetapi yang terpenting, menjadi diri sendiri. Senang mendengar itu dari seseorang yang saya kagumi. Itu juga sedikit meyakinkan saya."
Abaikan komentar orang dan fokus pada diri sendiri
Lammens memulai dengan baik. Tetapi, sang kiper menyadari betapa cepatnya situasi bisa memburuk di klub seperti United. Dia fokus pada tugasnya, tidak ingin pamer dan hanya ingin berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar untuk mengukuhkan posisinya sebagai penjaga gawang utama yang tak terbantahkan.
"Ketika keadaan memburuk, Anda langsung diremehkan," katanya. "Dan ketika segalanya berjalan baik, mereka memuji Anda setinggi langit. Saya tidak terlalu peduli dengan apa yang orang-orang katakan tentang saya. Tapi saya menyadari betapa pentingnya debut saya melawan Sunderland. Saya harus membuat kesan pertama yang baik. Dan saya berhasil. Bukan karena saya melakukan penyelamatan yang spektakuler, tapi saya memancarkan ketenangan. Saya bangga akan hal itu."
Ketenangan Lammens telah membuat Amorim terkesan, dan pelatih asal Portugal itu sangat memuji pemain muda Belgia tersebut. Sang manajer bahkan mengakui bahwa ia tidak menyangka Lammens bisa beradaptasi secepat itu di tengah semua tekanan yang menyelimuti situasi penjaga gawang United.
"Senne Lammens bermain hebat. Dampaknya sedikit mengejutkan saya, karena situasi klub kami sedang sulit dan semua spekulasi seputar penjaga gawang kami… ia mampu mengatasi tekanan dengan sangat baik," jelas Amorim dalam konferensi pers setelah kemenangan atas Liverpool.
Namun Amorim juga mengingatkan para penggemar untuk tidak terlalu percaya diri. "Dia belum seperti Schmeichel," lanjutnya. "Dia pemain muda yang berbakat. Dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa, dan para penggemar menyukainya. Tapi sekali lagi, itu sudah berlalu; kami perlu membuktikannya di pertandingan berikutnya."
- AFP
Duel melawan Forest jadi ujian Lammens berikutnya
Saat United bertandang ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest asuhan Sean Dyche, Lammens bersiap untuk bertarung dengan kompatriotnya, Matz Sels, yang terpilih masuk dalam Tim Terbaik PFA untuk musim 2024/25 tetapi belum memulai musim baru dengan baik.
Iklan