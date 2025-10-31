Senne Lammens Tak Gentar Bayang-Bayang Andre Onana, Siap Bangun Warisan Di Manchester United

"Ada banyak keributan tentang para kiper dalam beberapa tahun terakhir," kata Lammens. "Mereka menerima banyak komentar negatif. Saya tidak khawatir tentang itu. Saya ingin menjadi seseorang yang dikagumi orang-orang. Impian saya adalah bermain di sini selama sepuluh tahun ke depan, menjadi bagian penting bagi klub, dan membangun warisan. Itu tujuan jangka panjang."

Tidak butuh waktu lama bagi Stretford End untuk jatuh cinta padanya. Banyak penggemar memujinya sebagai Schmeichel berikutnya, tetapi sang kiper tetap teguh pada pendiriannya.

"Senang sekali mendengar para pendukung menyanyikan itu untuk saya," katanya. "Pujian yang luar biasa, terutama setelah pertandingan pertama saya. Tapi saya tidak terlalu terlena dengan antusiasme mereka. Saya masih harus membuktikan banyak hal agar bisa disejajarkan dengan Peter Schmeichel."

Keduanya baru saja bertemu, dan momen itu meninggalkan kesan mendalam bagi Lammens. "Saya bertemu dengannya di pinggir lapangan setelah pertandingan," katanya. "Dia sangat ramah. Schmeichel tahu tidak mudah dibandingkan dengannya. Dia berpesan agar saya selalu ada untuk tim, tetapi yang terpenting, menjadi diri sendiri. Senang mendengar itu dari seseorang yang saya kagumi. Itu juga sedikit meyakinkan saya."