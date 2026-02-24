Goal.com
Senne Lammens bukan hanya rekrutan terbaik Manchester United musim ini - dia juga salah satu kesepakatan dengan nilai terbaik dalam sejarah Premier League baru-baru ini

Kemenangan 1-0 Manchester United di kandang Everton menjadi pameran yang sempurna bagi tim perekrutan. Gol tersebut merupakan hasil kerja tiga pemain baru yang didatangkan pada musim panas: dimulai oleh Matheus Cunha, dilanjutkan oleh Bryan Mbeumo, dan diselesaikan dengan klinis oleh Benjamin Sesko. Keunggulan tersebut kemudian dijaga oleh pemain yang terbukti menjadi rekrutan terbaik United dalam setahun terakhir dan tampaknya menjadi rekrutan terbaik mereka dalam beberapa tahun terakhir: Senne Lammens.

Lammens harus menghadapi 10 tendangan sudut, sebagian besar di antaranya dilepaskan tepat di atas kepalanya. Ia harus menghadapi 35 umpan silang, menangkap dua di antaranya dan menepis empat lainnya. Dan ia harus menghadapi empat tembakan tepat sasaran, melakukan penyelamatan luar biasa dengan melompat untuk mencegah tembakan Michael Keane masuk di bawah mistar gawang pada menit ke-82, lalu menggagalkan upaya Tyrique George pada menit ke-92.

Penampilan tenang dan terkendali Lammens di hadapan serangan udara yang intens dan strategi tendangan sudut yang Kobbie Mainoo bandingkan dengan WWE's Royal Rumble semakin mengesankan mengingat dia memulai pertandingan dalam kondisi yang jauh dari ideal, dikejar oleh Thierno Barry dengan 10 detik tersisa di jam dan menendang bola langsung ke arah striker.

Hal ini sangat kontras dengan apa yang diharapkan penggemar United dari kiper sebelumnya, Andre Onana, dan kiper cadangan Altay Bayindir, yang masing-masing kebobolan gol langsung dari tendangan sudut, sering kali merasa cemas setiap kali menghadapi umpan silang, dan respons standar mereka setelah membuat satu kesalahan adalah membuat kesalahan lain.

    Menulis jurnal membuatnya tetap tenang.

    Ketika ia bergabung dengan United dari Royal Antwerp dengan biaya awal £18,2 juta, yang semakin terlihat seperti kesepakatan yang menguntungkan setiap kali ia bermain, Lammens menjelaskan betapa pentingnya baginya untuk tetap tenang. Untuk membantunya tetap tenang, ia menulis jurnal, sesuatu yang ia miliki kesamaan dengan bintang Olimpiade Musim Dingin Eileen Gu.

    "Sebelum dan setelah pertandingan, saya hanya mencatat kata-kata kunci dan sedikit pikiran saya," katanya kepada media klub. "Karena, terkadang, jika Anda tidak melakukannya, banyak hal yang berkecamuk di pikiran. Hal ini membantu saya tetap tenang dan fokus pada saat itu, serta tidak bereaksi berlebihan dalam situasi tertentu.

    "[Saya menulis] kata kunci, titik pemicu. Mungkin kamu bermain melawan tim yang memberikan tekanan besar, dan kemudian kamu tahu kamu tidak perlu banyak berpikir selama pertandingan, secara mental kamu sudah siap, sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan dan bagaimana rasanya. Jadi, saat pertandingan dimulai, kamu tidak akan terlalu terkejut. Saya pikir itu penting."

    'Sedikit berlebihan!'

    Catatan-catatan Lammens tentang pertandingan yang sangat fisik di Everton pasti akan menarik untuk dibaca. Lammens setidaknya dapat berbagi pemikirannya dalam wawancara pasca-pertandingan dengan Sky Sports dan merefleksikan jumlah umpan silang yang dilemparkan kepadanya. 

    Dia mengatakan: "Kami tahu tendangan sudut dan situasi bola mati akan sulit. Itu adalah kelebihan saya, tapi hari ini terlalu berlebihan! Saya harus berada di belakang garis untuk bisa keluar. Itu terlalu banyak, tapi wasit mungkin sulit melihatnya. Everton adalah tim yang fisik, bek-bek mereka sangat besar.

    "Terkadang Anda tidak boleh terlalu memikirkan pemain di sekitar Anda, karena then Anda tidak memikirkan bola. Bek-bek saya bisa menciptakan ruang untuk saya, jadi saya punya kesempatan untuk keluar dan meninju bola. Tapi ini semakin sulit."

    Menghilangkan kekacauan

    Meskipun dia mengeluh, Lammens tampak sama sekali tidak terganggu. Dan Carrick sangat terkesan dengan cara dia menangani situasi tersebut. 

    "Bagi saya, dia adalah kiper yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya," kata pelatih. "Alih-alih menciptakan kekacauan, Anda ingin dia menghilangkan kekacauan dan menenangkan situasi. Saya pikir Senne adalah orangnya.

    "Dia kadang-kadang tenang dan rendah hati, tapi dia memiliki keteguhan yang nyata. Untuk mengambil peran besar seperti itu, bagi sebagian orang itu sangat berat, dan orang lain berbicara tentang cara menghadapinya dan merasa nyaman di lingkunganmu. Terkadang butuh waktu, terkadang tidak, tapi cara dia menghadapinya saat ini dengan ketenangan dan komposurnya, saya pikir itu sangat membantu mereka yang berada di depannya."

    Mencegah lebih banyak gol daripada siapa pun

    Lammens telah diuntungkan dengan menggunakan formasi empat bek yang familiar sejak Carrick menggantikan Ruben Amorim dan menghapus formasi tiga bek. Kecenderungan Amorim untuk mengganti satu bek tengah dengan yang lain juga tidak membantu kohesi tim United. 

    Namun, meskipun kehilangan Lisandro Martinez karena cedera, Lammens terlihat tenang dengan pertahanannya dan menjaga clean sheet ketiga dalam enam pertandingan di bawah asuhan Carrick. Dalam 20 pertandingan yang dipimpin Amorim musim ini di semua kompetisi, United hanya menjaga dua clean sheet.

    Memiliki bek tambahan dan semua pemain bertahan bermain di posisi alami mereka jelas membantu United menjadi lebih solid, tetapi Lammens adalah alasan utama mengapa mereka terlihat jauh lebih nyaman di lini belakang. Sejak bergabung dengan klub, ia telah mencegah lebih banyak gol daripada kiper Premier League lainnya berdasarkan ekspektasi gol yang mengarah ke gawang (XGoT).  

    Mengikuti jejak Van der Sar

    Lammens tak terhindarkan dibandingkan dengan Peter Schmeichel setelah penampilannya yang mengesankan di gawang United. Kiper asal Denmark itu adalah yang paling ikonik di antara semua kiper United, namun perbandingan ini kurang tepat karena kepribadian mereka sangat berbeda. Schmeichel sering kali menegur para beknya, berhadapan langsung dengan lawan, atau mengacungkan jari-jarinya yang berbalut sarung tangan kepada mereka. Lammens justru sebaliknya. Perbandingan yang lebih tepat adalah Edwin van der Sar, yang juga dikenal tenang dan berasal dari Belanda.

    Berbicara sehari sebelum pertandingan di podcast Overlap, Van der Sar mengatakan: "Tentu saja dia tampaknya memahami fisik Premier League – saya melihatnya keluar untuk bola di area penalti dan mengklaimnya dengan percaya diri, melakukan penyelamatan saat dibutuhkan, dan tidak berusaha melakukan penyelamatan saat tidak diperlukan."

    Dan setelah pertandingan, dia berbicara dengannya dari studio Sky Sports, memuji pemain berusia 23 tahun itu atas cara dia menangani tendangan sudut Everton yang "mengenaskan" dan mengucapkan selamat atas musim pertamanya di Premier League. Van der Sar juga bergabung dengan United dengan biaya yang relatif rendah, bergabung dari Fulham dengan biaya hanya £2 juta pada 2005. Dia berusia 34 tahun saat itu tetapi akhirnya tetap di United hingga usia 40 tahun, memenangkan empat gelar Premier League dan Liga Champions. 

    Perbedaannya adalah ia sudah memiliki pengalaman yang kaya bersama Ajax dan Juventus, serta mengenal Premier League, dan telah menjadi kiper utama Belanda selama bertahun-tahun. Lammens, bagaimanapun, hanya bermain satu musim penuh di level teratas dan itu di luar lima liga teratas Eropa. Ia juga belum pernah bermain untuk tim nasional senior Belgia.

    Membuktikan Schmeichel salah

    Ada kekhawatiran yang wajar ketika United merekrutnya, dan Schmeichel mengakui bahwa dia belum pernah mendengar tentang Lammens sebelumnya dan menggambarkannya sebagai "rekrutan yang menjanjikan". Dia ingin klub mengejar Emi Martinez, dan begitu pula Amorim. 

    Namun, United, yang dipimpin oleh kepala pemandu kiper Tony Coton, mempercayai Lammens karena profil usianya - dia sepuluh tahun lebih muda dari kiper Argentina - dan dia jauh lebih murah baik dalam hal biaya transfer maupun gajinya. Langkah ini terasa tidak sejalan dengan target klub untuk merekrut penyerang Premier League yang sudah terbukti seperti Mbeumo dan Cunha, dan setidaknya terasa seperti taruhan untuk masa depan. 

    Schmeichel memperingatkan: "Saya tahu statistiknya luar biasa di sepuluh liga Eropa teratas. Tapi itu saat dia bermain untuk Antwerp di Belgia, di tim yang finis kelima. Dia menyelamatkan empat dari delapan penalti, tapi perekrutan yang hanya berdasarkan statistik berisiko. Statistik tidak menunjukkan bagaimana Anda bereaksi setelah kesalahan, atau bagaimana Anda menghadapi tekanan Manchester United. Tekanan itu tidak ada duanya di dunia sepak bola."

    Lammens telah membuktikan Schmeichel salah dalam segala hal, dan dia telah menunjukkan bahwa ada nilai di pasar jika Anda mencari dengan cukup keras. Dan jika pemain Belgia ini terus bermain seperti sekarang, dia akan terbukti menjadi salah satu kesepakatan terbaik dalam sejarah Premier League.

