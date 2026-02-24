Senne Lammens bukan hanya rekrutan terbaik Manchester United musim ini - dia juga salah satu kesepakatan dengan nilai terbaik dalam sejarah Premier League baru-baru ini

Lammens harus menghadapi 10 tendangan sudut, sebagian besar di antaranya dilepaskan tepat di atas kepalanya. Ia harus menghadapi 35 umpan silang, menangkap dua di antaranya dan menepis empat lainnya. Dan ia harus menghadapi empat tembakan tepat sasaran, melakukan penyelamatan luar biasa dengan melompat untuk mencegah tembakan Michael Keane masuk di bawah mistar gawang pada menit ke-82, lalu menggagalkan upaya Tyrique George pada menit ke-92.

Penampilan tenang dan terkendali Lammens di hadapan serangan udara yang intens dan strategi tendangan sudut yang Kobbie Mainoo bandingkan dengan WWE's Royal Rumble semakin mengesankan mengingat dia memulai pertandingan dalam kondisi yang jauh dari ideal, dikejar oleh Thierno Barry dengan 10 detik tersisa di jam dan menendang bola langsung ke arah striker.

Hal ini sangat kontras dengan apa yang diharapkan penggemar United dari kiper sebelumnya, Andre Onana, dan kiper cadangan Altay Bayindir, yang masing-masing kebobolan gol langsung dari tendangan sudut, sering kali merasa cemas setiap kali menghadapi umpan silang, dan respons standar mereka setelah membuat satu kesalahan adalah membuat kesalahan lain.