Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports

Senjata yang tak terkalahkan... Mantra Barcelona mengintai Atlético

Blugrana bersiap untuk membalas kekalahan di Piala

Stadion Spotify Camp Nou telah menjadi jimat bagi Barcelona, dan secara teori menjadi salah satu senjata utama dalam laga Liga Champions melawan tim asuhan pelatih Simeone.

Sejak tim biru-merah kembali ke kandangnya lebih dari empat bulan lalu, tepatnya pada 22 November lalu, Barça belum pernah menelan kekalahan atau bermain imbang di kandang sendiri.

Tim asuhan Hans Flick juga belum kehilangan satu poin pun baik di Liga Spanyol, Copa del Rey, maupun Liga Champions,

dan tim Catalan ini berharap pada Rabu mendatang dapat memanfaatkan keunggulan kandang, untuk meraih hasil memuaskan seperti hasil terakhir yang diraih Blaugrana di Liga Champions.

    Camp Nou telah menjadi tuan rumah 14 pertandingan di tiga kompetisi tersebut. Di Liga Champions, para penonton sangat menikmati tiga pertandingan yang mereka saksikan secara langsung: Eintracht Frankfurt (2-1), Kopenhagen (4-1), dan Newcastle (7-2).

    Pertandingan melawan tim Liga Premier Inggris itulah yang menghasilkan skor terbesar sejauh ini di stadion Catalan yang telah direnovasi tersebut.

    Sedangkan di Copa del Rey, hanya Atlético Madrid yang pernah bertandang ke stadion Catalan tersebut, lawan yang sama yang akan dihadapi Barcelona pada Rabu mendatang. Rekan-rekan Yamal menang 3-0, namun hasil leg pertama (4-0) menjadi hambatan yang sangat besar. Meskipun demikian, suporter Camp Nou menunjukkan dukungan dan solidaritas yang luar biasa kepada tim, dan tim tersebut nyaris menciptakan keajaiban.

  • Di Liga Spanyol, Barcelona telah memainkan 10 pertandingan kandang, dan semuanya berakhir dengan kemenangan bagi tim Catalan. Hal serupa juga terjadi di laga-laga Liga Champions, di mana para pendukung merayakan lebih dari satu gol; satu-satunya pengecualian adalah saat melawan Rayo Vallecano, di mana tim hanya mencetak satu gol (1-0).

    Sedangkan di pertandingan lainnya, tim ini merayakan dua, tiga, empat, atau bahkan tujuh gol baik di liga domestik maupun di kompetisi Eropa.

    Sejak kembalinya Barcelona ke Camp Nou, mereka hanya menelan empat kekalahan di semua kompetisi, semuanya di kandang lawan melawan: Chelsea, Real Sociedad, Atlético Madrid, dan Girona, ditambah satu hasil imbang melawan Newcastle.

    Tim Catalan ini sangat menyadari bahwa hasil pertandingan leg pertama bisa menentukan lolosnya mereka, seperti yang terjadi di Copa del Rey, ketika tim Simeone menutup peluang mereka untuk lolos ke final. Oleh karena itu, pelatih Flick akan mengandalkan senjata terpentingnya selain rencana taktisnya: suporter Camp Nou. 

