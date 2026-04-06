Pelatih Barcelona asal Jerman, Hans Flick, berencana untuk memperkuat lini serang barunya yang berhasil mengalahkan Atlético Madrid pada Sabtu lalu di Stadion "Riazor Metropolitano".
Senjata ampuh... Flick menggunakan trik lama untuk menjebak Atlético
Trik Fleck
Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Flick menciptakan taktik dengan mengandalkan Dani Olmo sebagai penyerang palsu setelah penurunan produktivitas gol dari duo Robert Lewandowski dan Ferran Torres selama dua bulan terakhir, yang mendorong pelatih asal Jerman itu untuk mencari solusi yang tidak biasa.
Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa terjadi diskusi taktis di dalam jajaran staf pelatih Barcelona setelah kemenangan sulit atas Rayo Vallecano berkat gol Araujo, mengenai kelayakan mengubah identitas ujung tombak, dengan adanya pertimbangan antara Olmo, Rashford, dan Fermin, sebelum akhirnya Flick memutuskan untuk mempercayai Dani setelah jeda internasional, sebuah keputusan yang membuahkan efektivitas serangan yang luar biasa, yang ditandai dengan menciptakan satu gol dan berkontribusi langsung pada dua peluang mencetak gol.
Aturan yang ketat
Olmo memulai pertandingan melawan "Los Rojiblancos" dengan instruksi tegas untuk turun ke lini belakang guna menerima bola, yang berhasil menarik pemain bertahan seperti Le Normand keluar dari posisinya, sehingga membuka ruang bagi serangan balik Marcus Rashford dan Fermin Lopez.
Selain itu, bintang Spanyol ini juga memamerkan kemampuan teknisnya di ruang sempit melalui pertukaran bola "tiki-taka" dan gerakan menggiring bola yang cerdik, yang paling menonjol adalah saat ia melewati bola di antara kaki Wajiri.
Ciri-ciri awal senjata teknis ini terlihat pada menit ke-35, setelah kerja sama dengan Lamine Yamal, di mana Olmo menerima bola dan mengolahnya dengan cerdik sebelum mengoper ke Fermin yang kemudian mengumpankan ke Yamal, yang kemudian melepaskan tendangan lob yang membentur tiang gawang.
Pengulangan rencana
Efektivitas "trik" ini terlihat jelas pada menit ke-42 ketika Olmo memanfaatkan kemampuannya dalam berkolaborasi dengan Rashford, memberinya umpan terobosan yang membuatnya berhadapan langsung dengan kiper Musso dan mencetak gol penyama kedudukan untuk Barça.
Kegembiraan tidak berhenti sampai di situ, karena pada menit ke-70 terjadi momen paling indah ketika Olmo menerima umpan lambat dari Ferran Torres, lalu mengolahnya dengan sentuhan ajaib menggunakan tumit kaki kanannya melewati bek lawan dan terus berlari menuju kotak penalti, sebelum mengembalikannya kepada Torres yang melepaskan tendangan keras yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Musso, dalam serangan yang digambarkan surat kabar tersebut layak mencetak gol karena kehebatan taktisnya.
Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa keberhasilan Olmo dalam menjalankan peran sebagai penyerang palsu telah memotivasi Flick untuk mengulangi eksperimen ini melawan Atlético, Rabu depan, pada leg pertama perempat final Liga Champions.