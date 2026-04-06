Olmo memulai pertandingan melawan "Los Rojiblancos" dengan instruksi tegas untuk turun ke lini belakang guna menerima bola, yang berhasil menarik pemain bertahan seperti Le Normand keluar dari posisinya, sehingga membuka ruang bagi serangan balik Marcus Rashford dan Fermin Lopez.

Selain itu, bintang Spanyol ini juga memamerkan kemampuan teknisnya di ruang sempit melalui pertukaran bola "tiki-taka" dan gerakan menggiring bola yang cerdik, yang paling menonjol adalah saat ia melewati bola di antara kaki Wajiri.

Ciri-ciri awal senjata teknis ini terlihat pada menit ke-35, setelah kerja sama dengan Lamine Yamal, di mana Olmo menerima bola dan mengolahnya dengan cerdik sebelum mengoper ke Fermin yang kemudian mengumpankan ke Yamal, yang kemudian melepaskan tendangan lob yang membentur tiang gawang.



