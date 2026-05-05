Senilai 20 juta euro! BVB tampaknya telah mengamankan transfer pertama Ole Book

Menurut laporan media, negosiasi antara kedua klub sudah memasuki tahap akhir. Pembicaraan saat ini mengarah pada biaya transfer sebesar 20 juta euro ditambah bonus hingga enam juta euro. Sebastian Kehl, pendahulu Book di BVB, kabarnya juga sudah tertarik pada Gadou sejak musim semi lalu.

Gadou yang memiliki tinggi badan 1,95 m pindah dari akademi Paris Saint-Germain ke Austria pada tahun 2024. Pemain timnas junior Prancis ini telah tampil dalam 33 pertandingan resmi untuk Salzburg musim ini, dan ia mengumpulkan pengalaman internasional di Liga Europa.