Sengketa dan Pelanggaran Kontrak, FIFA Ancam Transfer Diomande dan Real

Proses penyelesaian akhir kepindahan bintang Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke skuad Real Madrid mengalami penundaan akibat perselisihan di antara para agennya.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa agensi Roc Nation saat ini menangani urusan Diomande, namun agensi Maxidel telah mengajukan gugatan ke FIFA dengan dalih adanya dugaan pelanggaran kontrak, karena Real Madrid bernegosiasi dengan Roc Nation untuk merampungkan transfer tersebut.

Disebutkan pula bahwa agensi Maxidel adalah perusahaan yang tahun lalu mengurus kepindahan pemain asal Pantai Gading itu dari Leganes ke Leipzig, sehingga perkara ini bukan sekadar perselisihan internal antara dua perusahaan, dan bukan pula persoalan sederhana, melainkan berdampak langsung pada transfer pemain tersebut ke Los Blancos.

Menurut regulasi FIFA, perselisihan ini bisa berdampak langsung pada pendaftaran winger asal Pantai Gading tersebut.

AS menuturkan bahwa Real Madrid tidak mengetahui situasi ini, dan tentu saja bukan menjadi pihak di dalamnya, sehingga di internal klub kerajaan tersebut diyakini bahwa pada akhirnya mereka akan memperoleh putusan yang menguntungkan mereka.

Namun untuk saat ini, Real Madrid harus menghadapi konsekuensi dari krisis tersebut, dan solusinya bisa saja berupa pemberian izin kepada Diomande yang memungkinkannya memperoleh lisensi sementara hingga perkara tersebut diputus, yang terkait dengan aspek finansial dari nilai keseluruhan transfer.

Adapun detail transfer lainnya nyaris rampung, baik yang berkaitan dengan besaran nilai yang akan dibayarkan Real Madrid kepada Leipzig dan mekanisme pembayarannya, dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun kontrak baru yang akan ditandatangani pemain tersebut dengan klub kerajaan itu.