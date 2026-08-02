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RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

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Sengketa dan Pelanggaran Kontrak, FIFA Ancam Transfer Diomande dan Real

Transfers
LaLiga
Real Madrid
RB Leipzig
Y. Diomande
Spanyol
Jerman

Perselisihan Agen Hambat Kepindahan Diomande ke Real Madrid

Proses penyelesaian akhir kepindahan bintang Leipzig asal Pantai Gading, Yan Diomande, ke skuad Real Madrid mengalami penundaan akibat perselisihan di antara para agennya. 

Surat kabar AS menyebutkan bahwa agensi Roc Nation saat ini menangani urusan Diomande, namun agensi Maxidel telah mengajukan gugatan ke FIFA dengan dalih adanya dugaan pelanggaran kontrak, karena Real Madrid bernegosiasi dengan Roc Nation untuk merampungkan transfer tersebut.

Disebutkan pula bahwa agensi Maxidel adalah perusahaan yang tahun lalu mengurus kepindahan pemain asal Pantai Gading itu dari Leganes ke Leipzig, sehingga perkara ini bukan sekadar perselisihan internal antara dua perusahaan, dan bukan pula persoalan sederhana, melainkan berdampak langsung pada transfer pemain tersebut ke Los Blancos.

Menurut regulasi FIFA, perselisihan ini bisa berdampak langsung pada pendaftaran winger asal Pantai Gading tersebut.

AS menuturkan bahwa Real Madrid tidak mengetahui situasi ini, dan tentu saja bukan menjadi pihak di dalamnya, sehingga di internal klub kerajaan tersebut diyakini bahwa pada akhirnya mereka akan memperoleh putusan yang menguntungkan mereka. 

Namun untuk saat ini, Real Madrid harus menghadapi konsekuensi dari krisis tersebut, dan solusinya bisa saja berupa pemberian izin kepada Diomande yang memungkinkannya memperoleh lisensi sementara hingga perkara tersebut diputus, yang terkait dengan aspek finansial dari nilai keseluruhan transfer.

Adapun detail transfer lainnya nyaris rampung, baik yang berkaitan dengan besaran nilai yang akan dibayarkan Real Madrid kepada Leipzig dan mekanisme pembayarannya, dokumen-dokumen yang diperlukan, maupun kontrak baru yang akan ditandatangani pemain tersebut dengan klub kerajaan itu.

  • Yan Diomande Leipziggetty

    FIFA adalah rintangan terakhir

    Namun, persetujuan FIFA masih dinanti, karena badan pengatur sepak bola tersebut menerapkan regulasi ketat terkait pekerjaan agen pemain dan perusahaan perwakilan, serta berupaya memberlakukan pengawasan ketat atas aktivitas mereka. Federasi internasional itu telah menerima keluhan tersebut dan saat ini sedang mengkajinya.

    Berdasarkan regulasi, FIFA dapat menunda, dan dalam kasus ekstrem menolak, pencatatan transaksi tersebut dalam sistem penerbitan Sertifikat Transfer Internasional (ITC) miliknya jika terdapat sengketa terbuka antara agen pemain mengenai hak perwakilan salah satu pemain.

    Klub-klub itu sendiri juga berupaya memastikan segala sesuatunya jelas, karena membayar komisi kepada agen yang tidak bersertifikat dapat membuat mereka terancam sanksi.

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    Perubahan kontroversial

    Diomande kini berada di tengah pertarungan yang berlangsung di dalam kantor-kantor agen. Maxidel adalah pihak yang mengurus kepindahan sang penyerang, salah satu pemain paling menonjol mereka, ke Leipzig. 

    Bukan sebuah kebetulan, atau kelalaian, bahwa perusahaan itu menyimpan foto penandatanganan kontrak Diomande dengan Leipzig di bagian atas akun Instagram mereka, di mana sang pemain tampak berdampingan dengan Jean Marcial Lobbo, agen utama di Maxidel.

    Klub Leipzig sendiri juga menjalin kerja sama dengan Maxidel, perusahaan yang telah diberi izin oleh sang pemain untuk bernegosiasi mengenai masa depannya.

    Di sisi lain, beberapa bulan lalu Diomande ingin naik ke level yang lebih besar, sehingga ia memilih untuk menjadi salah satu wajah baru paling menonjol dalam daftar pemain Roc Nation, yang memiliki kehadiran kuat di pasar sepak bola, khususnya di Brasil, melalui Frederico Pena, yang juga mengurus urusan Vinicius Junior dan Endrick, di antara yang lainnya. Dari sinilah perselisihan antara kedua pihak bermula.

    Selama liburan musim panasnya, yang ia habiskan dengan tetap tinggal di Amerika Serikat setelah berakhirnya Piala Dunia, bakat asal Afrika itu mengunjungi kantor perusahaan tersebut di New York.

    Dan dengan Roc Nation secara khusus, Real Madrid bernegosiasi untuk menuntaskan transfer tersebut, namun Los Blancos saat ini menunggu keluarnya keputusan cepat mengenai sengketa antara para agen sang pemain ini, sebagaimana pula Diomande sendiri, yang saat ini berada di Leipzig, sementara pikirannya sudah tertuju pada kepulangan ke Madrid.

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