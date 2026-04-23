Sungguh sulit dipercaya, tetapi FC Bayern tidak berhasil mencapai satu pun final selama lima musim setelah meraih treble pada tahun 2020. Baik di Piala DFB maupun di Liga Champions. Sepuluh kali mencoba, sepuluh kali gagal. Kadang-kadang tim asal Munich itu dipermalukan oleh 1. FC Saarbrücken, kadang-kadang dihancurkan oleh Manchester City.
Semua unsur penting sudah ada! FC Bayern saat ini siap meraih treble
Dengan kemenangan 2-0 di semifinal Piala DFB melawan Bayer Leverkusen, masa paceklik terpanjang Munich dalam mencapai final sejak awal tahun 1990-an pun berakhir. Namun, hal ini tampaknya tidak akan berhenti di sini: FC Bayern yang telah dinobatkan sebagai juara ini diperkirakan mampu melaju ke semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, serta meraih dua kemenangan di final. FC Bayern ini memiliki semua elemen penting yang dibutuhkan untuk meraih treble. Baik di dalam maupun di luar lapangan.
FC Bayern: Poros yang solid, manajemen beban yang cerdas
Pelatih Vincent Kompany telah menanamkan sistem permainan yang efektif melawan lawan dari segala level kepada timnya, yang didasarkan pada penguasaan bola, tekanan, dan penjagaan ketat. Pada saat yang sama, ia telah membentuk susunan pemain inti yang kompak dengan poros yang jelas. Meskipun absennya Serge Gnabry cukup disayangkan, Jamal Musiala hadir sebagai pengganti yang sempurna dan sedang dalam performa terbaiknya pada waktu yang tepat.
Secara keseluruhan, Munich sejauh ini terhindar dari cedera yang berlebihan selama jeda musim yang panas ini. Lennart Karl dan Tom Bischof akan segera kembali. Semua pemain inti kecuali Gnabry dalam kondisi bugar dan terlihat segar berkat manajemen beban kerja yang cerdas dari Kompany. Semua bermain pada level yang konsisten baik hingga luar biasa, dan penampilan buruk sangat jarang terjadi. Dalam kemenangan semifinal melawan Leverkusen, FC Bayern kembali menunjukkan performa tim yang sangat solid dan mengesankan.
Penyerang Harry Kane tentu saja kembali mencetak gol, yang diawali oleh kolaborasi spektakuler dari tiga pesulap: Michael Olise, Jamal Musiala, dan Luis Diaz. Dayot Upamecano dan Jonathan Tah membentuk barisan pertahanan tengah yang sangat stabil, bek sayap Josip Stanisic dan Konrad Laimer adalah pemenang tersembunyi musim ini, dan lini tengah yang terdiri dari Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic memancarkan dominasi permainan. Kiper Manuel Neuer bahkan tidak dibutuhkan sama sekali di Leverkusen, sebelum ia tampil dengan penyelamatan gemilang di pertengahan babak kedua.
Suasana di FC Bayern kini tenang seperti yang sudah lama tidak terjadi
Sebagus performa tim inti, begitu pula performa bangku cadangan FC Bayern saat ini. Para pemain pengganti pilihan Kompany berulang kali memberikan kontribusi penting, kali ini misalnya Leon Goretzka dengan assistnya untuk gol Diaz yang membuat skor menjadi 2-0. Dengan kecepatannya, Alphonso Davies khususnya juga menjadi senjata yang sangat ampuh. Nicolas Jackson memiliki rasio gol yang bagus jika dihitung per menit bermainnya. Namun, yang mungkin paling penting: tidak ada pemain cadangan yang menimbulkan keributan, tidak ada yang mengeluh.
Kompany telah memastikan bahwa setiap pemain skuad menerima perannya dan merasa dibutuhkan. Pemain Belgia berusia 40 tahun ini bersinar baik sebagai ahli taktik maupun komunikator. Juga berkat kerja humasnya yang bijaksana, lingkungan Munich yang biasanya selalu ramai kini tenang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Manuel Neuer mengatakan setiap tiga hari sekali bahwa ia akan segera memutuskan masa depannya - dan itu saja yang menjadi topik yang dianggap sensitif.
Tinggal empat pertandingan lagi menuju treble ketiga dalam sejarah klub. Para bandar taruhan melihat FC Bayern sebagai favorit juara baik di Liga Champions maupun di Piala DFB - dan itu sepenuhnya tepat.