Semua unsur penting sudah ada! FC Bayern saat ini siap meraih treble

Pelatih Vincent Kompany telah menanamkan sistem permainan yang efektif melawan lawan dari segala level kepada timnya, yang didasarkan pada penguasaan bola, tekanan, dan penjagaan ketat. Pada saat yang sama, ia telah membentuk susunan pemain inti yang kompak dengan poros yang jelas. Meskipun absennya Serge Gnabry cukup disayangkan, Jamal Musiala hadir sebagai pengganti yang sempurna dan sedang dalam performa terbaiknya pada waktu yang tepat.

Secara keseluruhan, Munich sejauh ini terhindar dari cedera yang berlebihan selama jeda musim yang panas ini. Lennart Karl dan Tom Bischof akan segera kembali. Semua pemain inti kecuali Gnabry dalam kondisi bugar dan terlihat segar berkat manajemen beban kerja yang cerdas dari Kompany. Semua bermain pada level yang konsisten baik hingga luar biasa, dan penampilan buruk sangat jarang terjadi. Dalam kemenangan semifinal melawan Leverkusen, FC Bayern kembali menunjukkan performa tim yang sangat solid dan mengesankan.

Penyerang Harry Kane tentu saja kembali mencetak gol, yang diawali oleh kolaborasi spektakuler dari tiga pesulap: Michael Olise, Jamal Musiala, dan Luis Diaz. Dayot Upamecano dan Jonathan Tah membentuk barisan pertahanan tengah yang sangat stabil, bek sayap Josip Stanisic dan Konrad Laimer adalah pemenang tersembunyi musim ini, dan lini tengah yang terdiri dari Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic memancarkan dominasi permainan. Kiper Manuel Neuer bahkan tidak dibutuhkan sama sekali di Leverkusen, sebelum ia tampil dengan penyelamatan gemilang di pertengahan babak kedua.