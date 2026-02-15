"Semua pencapaian ini benar-benar membuat saya bangga" - Harry Kane mengungkapkan target berikutnya setelah striker Bayern Munich menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 500 gol sepanjang kariernya

Kane adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham, dengan 280 gol yang dicetaknya untuk klub tersebut. Dia mencetak 16 gol selama masa pinjamannya di London Utara pada awal karirnya. Pindah ke Allianz Arena dilakukan pada tahun 2023.

Standar individu yang mengesankan tetap terjaga di Bavaria, dengan 126 gol dicetak untuk Bayern dalam 131 penampilan. Ia kini menjadi juara Bundesliga, mengakhiri puasa trofi, dan memiliki dua trofi Sepatu Emas lainnya.

Di level internasional, Kane telah menjadi pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki tim nasional Inggris. Ia telah mencetak 78 gol untuk The Three Lions dalam 112 penampilan, dan diprediksi akan memecahkan rekor penampilan Peter Shilton yang saat ini berada di angka 125 pertandingan.

Kane dengan bangga mengakui semua pencapaiannya. Dalam pesan video di media sosial, ia mengatakan: “Bagi saya secara pribadi, saya sangat bangga mencapai 500 gol dalam karier. Semua pencapaian ini adalah sesuatu yang saya banggakan. Saya berusaha untuk menghargainya. Terima kasih besar kepada semua rekan setim saya selama ini, semua pelatih, dan semua staf yang telah membantu saya mencapainya.”

Kane bukanlah tipe orang yang suka berlama-lama dalam kesuksesannya sendiri atau berpuas diri. Matanya sudah tertuju pada apa yang bisa dicapai selanjutnya. Dia menambahkan: “Seperti biasa, kami menantikan pertandingan berikutnya, gol berikutnya, dan semoga bisa mulai mengumpulkan beberapa gol lagi dan melihat sejauh mana kami bisa melangkah. Terima kasih atas semua pesan dan dukungan, sudah tidak sabar menantikan minggu depan.”