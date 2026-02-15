Getty
"Semua pencapaian ini benar-benar membuat saya bangga" - Harry Kane mengungkapkan target berikutnya setelah striker Bayern Munich menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak 500 gol sepanjang kariernya
Kane yang produktif mencapai 500 gol sepanjang kariernya.
Kane mencatatkan pencapaian penting saat mencetak dua gol untuk Bayern dalam kemenangan Bundesliga mereka atas Werder Bremen. Pemain internasional Inggris itu membantu tim Vincent Kompany meraih kemenangan 3-0 yang membuat mereka tetap unggul enam poin dari Borussia Dortmund di klasemen Bundesliga.
Penyerang andalan Bayern, yang dikenal dengan nomor punggung 9, membuka skor dari titik penalti, sebelum mencetak gol kedua dengan tendangan presisi dari luar kotak penalti tiga menit kemudian. Upaya tersebut membawa Kane mencapai 500 gol sepanjang kariernya yang luar biasa.
Kane menetapkan target berikutnya setelah mencapai tonggak sejarah.
Kane adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham, dengan 280 gol yang dicetaknya untuk klub tersebut. Dia mencetak 16 gol selama masa pinjamannya di London Utara pada awal karirnya. Pindah ke Allianz Arena dilakukan pada tahun 2023.
Standar individu yang mengesankan tetap terjaga di Bavaria, dengan 126 gol dicetak untuk Bayern dalam 131 penampilan. Ia kini menjadi juara Bundesliga, mengakhiri puasa trofi, dan memiliki dua trofi Sepatu Emas lainnya.
Di level internasional, Kane telah menjadi pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki tim nasional Inggris. Ia telah mencetak 78 gol untuk The Three Lions dalam 112 penampilan, dan diprediksi akan memecahkan rekor penampilan Peter Shilton yang saat ini berada di angka 125 pertandingan.
Kane dengan bangga mengakui semua pencapaiannya. Dalam pesan video di media sosial, ia mengatakan: “Bagi saya secara pribadi, saya sangat bangga mencapai 500 gol dalam karier. Semua pencapaian ini adalah sesuatu yang saya banggakan. Saya berusaha untuk menghargainya. Terima kasih besar kepada semua rekan setim saya selama ini, semua pelatih, dan semua staf yang telah membantu saya mencapainya.”
Kane bukanlah tipe orang yang suka berlama-lama dalam kesuksesannya sendiri atau berpuas diri. Matanya sudah tertuju pada apa yang bisa dicapai selanjutnya. Dia menambahkan: “Seperti biasa, kami menantikan pertandingan berikutnya, gol berikutnya, dan semoga bisa mulai mengumpulkan beberapa gol lagi dan melihat sejauh mana kami bisa melangkah. Terima kasih atas semua pesan dan dukungan, sudah tidak sabar menantikan minggu depan.”
Apakah Kane adalah penyerang nomor 9 terbaik di generasinya?
Kane dianggap telah mengukuhkan posisinya di antara para legenda sepak bola, dengan mantan rekan setimnya di Spurs, Fraizer Campbell, mengatakan kepada GOAL tentang di mana kapten Inggris itu berada di antara para legenda tersebut: “Dia berada di level tertinggi bersama yang terbaik di antaranya. [Robert] Lewandowski mungkin adalah tipe pemain yang serupa dengannya. Dia sama baiknya, jika tidak lebih baik darinya.
“Itu adalah pengakuan baginya. Dia telah berkembang dari duduk di bangku cadangan di Leicester di Championship menjadi striker terbaik di dunia. Angka-angka dan golnya tidak berbohong, dan itu tidak terjadi secara kebetulan - itu karena kerja keras, dedikasi, dan terus melakukan apa yang dia lakukan terbaik, mencetak gol setiap pekan. Dia pasti salah satu legenda sepanjang masa, menurut saya.”
Seorang rekan setim mantan Tottenham lainnya, Michel Vorm, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL tentang peringkat Kane di antara penyerang-penyerang hebat generasi modern: “Lewandowski dan Harry lebih mirip tipe pemain daripada [Sergio] Aguero dan [Luis] Suarez.
“Bagi saya, dia adalah salah satu dari tiga penyerang terbaik sepanjang masa di Eropa. Tidak ada keraguan tentang itu. Mungkin saya sedikit bias karena saya pernah bermain dengannya dan mengenalinya, tapi dia adalah penuntas yang luar biasa. Lewandowski lebih mirip dengannya daripada Suarez. Aguero jelas pensiun lebih awal. Dia juga penyerang top. Bagi saya, Harry adalah salah satu dari tiga terbaik.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Kane? Pembicaraan kontrak & rumor transfer
Kane akan bertekad untuk merebut posisi teratas sebelum pensiun, dan tampaknya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bayern telah memulai pembicaraan perpanjangan kontrak dengan pemain andalan mereka, yang kontraknya saat ini akan berakhir pada 2027, dan dikabarkan akan pindah ke klub lain karena klausul pelepasan dapat diaktifkan setiap jendela transfer.
