‘Semua orang takut’ pada wonderkid Barcelona Lamine Yamal, karena sensasi remaja ini kembali dibandingkan dengan legenda Argentina Lionel Messi

Yamal muncul ke panggung sepak bola saat debut kompetitifnya bersama Barcelona pada usia 15 tahun. Jelas ada banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam permainannya, tetapi sedikit yang tahu apa yang bisa diharapkan pada tahap itu. Dia tidak akan menjadi pemain muda pertama yang kesulitan di level senior.

Namun, ia telah mengguncang dunia sepak bola global. Kontrak menguntungkan ditandatangani saat merayakan ulang tahun ke-18-nya, sekaligus mewarisi jersey ikonik No.10 di Camp Nou yang pernah dikenakan dengan gemilang oleh legenda Blaugrana, Messi.

Tekanan yang datang bersama jersey tersebut telah diemban dengan baik, dengan standar individu yang luar biasa tetap terjaga. Tampaknya lebih banyak rekor pribadi akan tercipta pada musim 2025-26.

Yamal mencetak 18 gol di semua kompetisi musim lalu, tetapi sudah mencapai 15 gol musim ini. Dia juga memiliki 12 assist dalam 31 penampilan, dengan Barcelona sering mengandalkan dia untuk inspirasi.