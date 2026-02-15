Getty
‘Semua orang takut’ pada wonderkid Barcelona Lamine Yamal, karena sensasi remaja ini kembali dibandingkan dengan legenda Argentina Lionel Messi
Kenaikan pesat Yamal ke puncak
Yamal muncul ke panggung sepak bola saat debut kompetitifnya bersama Barcelona pada usia 15 tahun. Jelas ada banyak potensi yang bisa dikembangkan dalam permainannya, tetapi sedikit yang tahu apa yang bisa diharapkan pada tahap itu. Dia tidak akan menjadi pemain muda pertama yang kesulitan di level senior.
Namun, ia telah mengguncang dunia sepak bola global. Kontrak menguntungkan ditandatangani saat merayakan ulang tahun ke-18-nya, sekaligus mewarisi jersey ikonik No.10 di Camp Nou yang pernah dikenakan dengan gemilang oleh legenda Blaugrana, Messi.
Tekanan yang datang bersama jersey tersebut telah diemban dengan baik, dengan standar individu yang luar biasa tetap terjaga. Tampaknya lebih banyak rekor pribadi akan tercipta pada musim 2025-26.
Yamal mencetak 18 gol di semua kompetisi musim lalu, tetapi sudah mencapai 15 gol musim ini. Dia juga memiliki 12 assist dalam 31 penampilan, dengan Barcelona sering mengandalkan dia untuk inspirasi.
Yamal dijagokan sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan.
Setelah meraih gelar La Liga dan Kejuaraan Eropa bersama klub dan timnas, Yamal kini menambah gelar Piala Super Spanyol ke dalam daftar prestasinya. Ia masih dalam perburuan gelar Liga Champions pada tahun 2026.
Ia finis sebagai runner-up dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2025 dan diprediksi akan meraih beberapa Golden Ball di tahun-tahun mendatang - layaknya Messi yang telah memecahkan rekor. Laporte antusias melihat apa yang masih bisa ditawarkan Yamal.
Pemain muda ini telah menjadi salah satu penyerang paling menarik di dunia, dengan kemampuannya untuk melewati lawan dan mencetak gol spektakuler, sehingga setiap pertahanan yang dihadapinya menjadi tegang.
Laporte menjelaskan mengapa pesaing-pesaingnya takut pada Yamal.
Laporte mengakui hal itu, setelah menyaksikan kemampuan Yamal secara langsung saat melawan Spanyol, dan dia mengatakan kepada RMC Sport: “Ketika bola ada di kakinya, itu sesuatu yang luar biasa. Tidak ada bek kiri di dunia yang bisa berkata, ‘Ayo, dribble aku, lihat apakah kamu bisa’. Semua orang takut, semua orang bertahan dengan mundur, dan itulah yang dihasilkan.”
“Ini sedikit seperti apa yang orang pikirkan tentang Messi saat dia melakukan satu lawan satu: mari kita lihat ke mana dia akan pergi, apa yang akan dia lakukan, apakah dia akan memotong, apakah dia akan mempercepat, apakah dia akan berhenti, apakah dia akan mundur, apakah dia akan menendang dari jarak jauh, apakah dia akan memberikan umpan bersih kepada rekan setimnya.”
Yamal telah berusaha menjauhkan diri dari perdebatan tentang Messi secara teratur, setelah sering dibandingkan dengan superstar Amerika Selatan itu sejak keluar dari sistem akademi La Masia yang sama. Dia percaya bahwa meniru pemenang Ballon d’Or delapan kali itu akan “tidak mungkin”.
Yamal mengatakan: “Saya pikir Lionel Messi adalah pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, tetapi dia juga tahu bahwa saya adalah pemain yang baik. Akan ada saling menghormati jika kita bermain melawan satu sama lain. Dia tahu bahwa saya tidak mencoba menjadi dia, bermain seperti dia, atau mengenakan nomor 10 seperti dia. Saya ingin mengikuti jalan saya sendiri.”
Penawaran trofi bersama Barcelona dan Spanyol
Kemajuan yang mengesankan telah dicapai di jalur tersebut, dengan janji akan lebih banyak lagi yang akan datang. Barcelona dan Spanyol berharap agar remaja tersebut terhindar dari cedera yang tidak diinginkan dalam beberapa minggu ke depan.
Jika ia berhasil menyelesaikan musim domestik dalam kondisi sehat, maka Yamal akan menjadi bagian dari upaya Spanyol untuk meraih gelar juara dunia pada musim panas ini. Laporte, yang telah kembali ke Athletic Club setelah dua tahun bermain bersama Cristiano Ronaldo di Al-Nassr di Liga Pro Saudi, juga berharap dapat masuk ke skuad Luis de la Fuente.
