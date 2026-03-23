Thomas Müller, mantan pemain tim nasional Jerman yang saat ini bermain untuk Vancouver Whitecaps di MLS, menyebut Spanyol sebagai favorit pribadinya untuk Piala Dunia yang akan digelar musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Diterjemahkan oleh
"Semua masuk akal": Mantan bintang DFB Thomas Müller menyebut favoritnya di Piala Dunia
"Di antara tim-tim favorit selalu ada nama-nama yang sudah biasa. Jika saya harus memilih satu tim, secara intuitif saya akan memilih Spanyol, karena sebagai tim, mereka selalu berhasil menyatukan para pemain berbakat yang mereka miliki menjadi sebuah tim yang bermain sangat lancar dan harmonis," katanya dalam sebuah acara Magenta di München.
"Mereka memiliki filosofi permainan yang sama. Kamu bisa lihat, semuanya saling terhubung dengan baik," tambahnya.
- AFP
Thomas Müller menyebutkan lima kandidat juara dunia
Selain Spanyol, Müller juga menyebut Prancis yang memiliki "kepadatan talenta yang luar biasa", seperti yang ia ungkapkan: "Mereka bahkan bisa mengirimkan tiga skuad ke Piala Dunia yang membuat kita berkata, 'Wow!'," kata Müller.
Sebagai tim-tim lain yang menjanjikan, Müller menyebutkan: "Portugal, Argentina, Jerman. Saya ingin memasukkan kami ke dalam daftar itu juga," katanya.
Thomas Müller: "Tentu saja hati para penggemar tertuju pada Jerman"
Menyikapi tim DFB asuhan pelatih nasional Julian Nagelsmann, Müller mengatakan: "Bukan berarti kami harus menjadi tim yang sangat diunggulkan. Saya merindukan konsistensi tim kami dalam beberapa tahun terakhir, kemenangan-kemenangan yang konsisten, serta penampilan dominan yang konsisten. Namun, sesekali kita masih bisa melihat apa yang sebenarnya mampu kami lakukan."
Sebagai kesimpulan, Müller menjelaskan: "Saya lebih memperhatikan negara-negara lain. Namun, hati seorang penggemar tentu saja berdetak untuk Jerman."
Müller telah tampil dalam 131 pertandingan internasional untuk timnas Jerman, di mana ia mencetak 45 gol dan 41 assist. Penampilan terakhirnya dengan seragam Jerman terjadi pada 2024 dalam pertandingan perempat final Euro yang berakhir dengan kekalahan melawan Spanyol.
Jadwal pertandingan tim nasional Jerman:
27 Maret, pukul 20.45 Swiss - Jerman 30 Maret, pukul 20.45 Jerman - Ghana 31 Mei, pukul 20.45 Jerman - Finlandia 06 Juni, pukul 20.30 AS - Jerman