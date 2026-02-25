Semprot Jose Mourinho, Bintang Real Madrid Thibaut Courtois Bela Vinicius Junior

Courtois memberikan penilaian jujur mengenai sikap Mourinho yang dianggap mengalihkan isu rasisme menjadi kritik terhadap selebrasi gol Vinicius. Manajer Benfica tersebut menuai kecaman setelah memfokuskan narasi pada perilaku penyerang Brasil tersebut ketimbang dugaan hinaan yang dilontarkan Gianluca Prestianni. Courtois menilai bahwa retorika semacam itu merupakan upaya terselubung untuk membenarkan pelecehan yang terjadi di lapangan.

Kiper asal Belgia itu mengungkapkan bahwa dalam momen krusial di Estadio da Luz, Vinicius-lah yang memegang kendali apakah pertandingan harus dilanjutkan atau dihentikan. Hal ini menyoroti betapa besarnya tekanan yang diletakkan di bahu korban untuk mengambil keputusan di bawah sorotan global. Courtois menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menghentikan laga dan mengusir pelaku pelecehan seharusnya berada di tangan otoritas pertandingan, bukan pemain.

“Ini adalah momen penting bagi sepakbola untuk mengakhiri hal-hal seperti ini. Kita tahu apa yang dikatakan Vinicius kepada kami… dan itu adalah sesuatu yang telah terjadi berkali-kali. Kita harus menghentikannya. UEFA sedang berbenah, namun pada akhirnya, masalahnya adalah Vinicius yang harus memutuskan apakah kami lanjut bermain; karena jika dia bilang tidak, kami akan mempertimbangkan untuk pergi,” ujar Courtois dikutip dari Football Espana.