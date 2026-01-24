Getty
Sempat Tak Dilirik Ruben Amorim, Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo Kini Tuai Pujian Dari Michael Carrick
Pesan Beragam dari Amorim tentang Mainoo
Sebelum pemecatan Amorim di United pada awal Januari, Mainoo kesulitan mendapatkan waktu bermain di raksasa Liga Primer tersebut. Pelatih asal Portugal itu tidak ingin Mainoo meninggalkan United, tetapi ia menjelaskan bahwa Mainoo bukanlah pemain utama dalam urutan prioritas lini tengahnya. Sebaliknya, mantan manajer Sporting CP itu juga mengatakan bahwa produk akademi United itu adalah "masa depan" klub.
Namun ketika Carrick dilantik sebagai pengganti sementara, ia langsung menurunkan Mainoo sebagai starter saat United mengalahkan Manchester City 2-0 akhir pekan lalu. Dan ia terus memuji pemain andalan Inggris tersebut.
Carrick penggemar berat Mainoo
Carrick mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Mainoo selama lebih dari lima tahun dan telah melihatnya tumbuh menjadi talenta yang menjanjikan. Ia mengatakan penting bagi produk akademi seperti Mainoo untuk terus naik ke tim utama, sambil memuji kualitas individunya.
Ia mengatakan kepada wartawan: "Saya sangat menikmati bekerja dengan Kobbie. Saya mengenalnya sejak ia masih muda. Saya mulai bekerja dengannya ketika ia berusia 13, 14 tahun saat saya sedang mengikuti kursus kepelatihan. Klub ini membutuhkan pemain muda yang muncul dan meletakkan fondasi untuk memahami apa artinya, tidak hanya bagi para pemain atau skuad, tetapi juga bagi klub dan para pendukung. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami dan kembangkan, dan Kobbie adalah contoh utamanya."
"Untuk muncul begitu cepat dan mengalami peningkatan pesat, ia harus bermain di beberapa pertandingan yang sangat besar dan harus memberikan dampak di pertandingan-pertandingan tersebut, itu menunjukkan kualitas yang luar biasa dalam hal karakternya dan kemampuannya untuk mengatasinya. Bagian dari karier adalah mengalami beberapa pasang surut dan terkadang berjalan di jalur yang berbeda, tetapi kita melihat pekan lalu apa yang bisa ia berikan. Itu luar biasa. Dia cukup serius, dia tidak banyak bicara, tetapi Anda dapat melihat dari cara dia bermain dan mengekspresikan dirinya, dia menikmati dirinya sendiri dan melihatnya seperti itu sangat bagus."
Carrick siap menghadapi Arsenal
Setelah mengalahkan City dengan meyakinkan akhir pekan lalu, mereka menghadapi ujian yang lebih besar lagi saat bertandang ke markas pemimpin klasemen Liga Primer Arsenal. Carrick tahu para pemainnya akan menghadapi ujian berat dari Meriam London, tetapi ia sangat bersemangat untuk menghadapi anak asuh Mikel Arteta.
Ia menambahkan: "Saya menantikan pertandingan ini. Ini tantangan besar. Mereka tim yang sangat bagus. Sudah jelas bahwa mereka memiliki banyak kekuatan dalam permainan mereka. Ini tantangan besar. Mereka berada di posisi mereka di Liga Champions karena suatu alasan, kami sepenuhnya menyadari itu dan sama sekali tidak menganggapnya enteng. Kami merasa berada di tempat yang baik dan kami pergi ke sana dengan penuh semangat untuk pertandingan ini. Di situlah kami ingin berada, kami ingin bersikap positif dengan energi dan antusiasme itu, tetapi kami tahu itu tidak akan mudah."
Apa selanjutnya?
United, yang berada di posisi kelima di Liga Primer, akan menghadapi Arsenal, sebelum memulai bulan Februari dengan pertandingan kandang melawan Fulham yang berada di tengah klasemen. Jika Setan Merah bisa mendapatkan beberapa hasil positif dari dua pertandingan ini, mereka bisa segera berada di empat besar.
Mantan manajer Middlesbrough itu menambahkan: "Kami memiliki ide-ide kami sendiri tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana kami perlu mencapainya. Pujian untuk Arsenal, mereka berada di posisi yang sangat kuat dalam membangun skuad dan perekrutan. Mikel pantas mendapatkan pujian untuk itu, dia telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Kami memiliki ide-ide kami sendiri tentang apa yang perlu kami lakukan dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya, dan itulah yang sedang kami upayakan."
