Sempat Tak Dilirik Ruben Amorim, Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo Kini Tuai Pujian Dari Michael Carrick

Carrick mengungkapkan bahwa ia telah mengenal Mainoo selama lebih dari lima tahun dan telah melihatnya tumbuh menjadi talenta yang menjanjikan. Ia mengatakan penting bagi produk akademi seperti Mainoo untuk terus naik ke tim utama, sambil memuji kualitas individunya.

Ia mengatakan kepada wartawan: "Saya sangat menikmati bekerja dengan Kobbie. Saya mengenalnya sejak ia masih muda. Saya mulai bekerja dengannya ketika ia berusia 13, 14 tahun saat saya sedang mengikuti kursus kepelatihan. Klub ini membutuhkan pemain muda yang muncul dan meletakkan fondasi untuk memahami apa artinya, tidak hanya bagi para pemain atau skuad, tetapi juga bagi klub dan para pendukung. Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami dan kembangkan, dan Kobbie adalah contoh utamanya."

"Untuk muncul begitu cepat dan mengalami peningkatan pesat, ia harus bermain di beberapa pertandingan yang sangat besar dan harus memberikan dampak di pertandingan-pertandingan tersebut, itu menunjukkan kualitas yang luar biasa dalam hal karakternya dan kemampuannya untuk mengatasinya. Bagian dari karier adalah mengalami beberapa pasang surut dan terkadang berjalan di jalur yang berbeda, tetapi kita melihat pekan lalu apa yang bisa ia berikan. Itu luar biasa. Dia cukup serius, dia tidak banyak bicara, tetapi Anda dapat melihat dari cara dia bermain dan mengekspresikan dirinya, dia menikmati dirinya sendiri dan melihatnya seperti itu sangat bagus."