Getty/GOAL
SEMAKIN TERSINGKIR?! Bintang Liverpool Mohamed Salah Dicoret Dari Skuad Liga Champions Melawan Inter Milan
Mengapa Salah tidak dibawa ke Milan?
Salah telah dimasukkan ke dalam daftar pemain pengganti dalam tiga pertandingan terakhir Liverpool. Ia masuk dari bangku cadangan saat timnya bermain imbang di kandang sendiri melawan Sunderland, tetapi tidak mendapatkan kesempatan bermain saat The Reds menghadapi West Ham dan Leeds.
Setelah pertandingan tandang ke Elland Road, yang berakhir imbang dramatis 3-3, Salah memilih untuk bersuara dan menyuarakan keluhannya di depan umum. Ia menuduh klub saat ini telah memojokkannya, karena ia menjadi kambing hitam atas kesulitan tim dalam beberapa bulan terakhir, dan mengakui hubungannya dengan Arne Slot telah runtuh.
Dia mengatakan: "Saya telah berbuat banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu. Sekarang saya hanya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu mengapa. Rasanya seperti klub telah menyalahkan saya. Begitulah perasaan saya. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin memojokkan saya." Salah menambahkan tentang hubungannya dengan Slot: "Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa hubungan saya dengan manajer baik, tapi tiba-tiba, hubungan kami jadi renggang. Entah kenapa, tapi menurut saya, sepertinya ada yang tidak menginginkan saya di klub ini."
- Getty Images Sport
Siapa yang membuat keputusan untuk mencoret Salah dari skuad Liga Champions?
Banyak kritik yang ditujukan kepada Salah setelah komentarnya yang meledak-ledak, dengan banyak yang menuduh pemain berusia 33 tahun itu membiarkan ego menguasainya. Ia berpendapat bahwa prestasi masa lalu hampir menjaminnya untuk mendapatkan peran reguler di Liverpool.
Namun, The Reds telah melihat dengan jelas bahwa setiap orang - terlepas dari status mereka di Anfield - harus mendapatkan tempat mereka di tim. Salah akan merenungkan sikap tersebut saat rekan satu timnya melawan Inter. Fabrice Hawkins melaporkan bahwa keputusan untuk mencoret Salah dari rombongan dibuat "oleh dewan direksi dan Arne Slot".
Salah harus puas hanya menjadi penonton dari jauh
Slot kini berada di bawah tekanan untuk menjadikan Salah sebagai contoh, dan sangat penting baginya untuk tidak membiarkan otoritasnya dirusak oleh satu individu yang frustrasi. Ia telah menanggapi seruan untuk mengambil tindakan.
Namun, pemain internasional Mesir itu tetap mengikuti sesi latihan Liverpool pada hari Senin. Namun, Salah akan menyaksikan dari jauh sementara rekan-rekannya berusaha memberikan respons positif atas kekalahan mengejutkan 4-1 yang mereka derita di tangan PSV pada pertandingan Liga Champions terakhir klub.
Meskipun Salah terpaksa absen dalam pertandingan penting melawan Inter, The Athletic mengklaim bahwa pencoretannya tidak dianggap sebagai "tindakan disipliner" oleh klub Merseyside tersebut.
Sebaliknya, "langkah tersebut dipandang secara terpisah, alih-alih berpengaruh pada kemungkinan terpilihnya Salah ke depannya - termasuk untuk pertandingan Liga Primer melawan Brighton & Hove Albion". Laga kandang melawan Seagulls akan menjadi laga terakhir Salah sebelum dia berangkat membela Mesir di Piala Afrika.
- (C)Getty images
Salah akan tinggalkan Liverpool di bursa transfer Januari?
Salah telah mengatakan, setelah menuding beberapa pihak mencoba memaksanya keluar dari Anfield, bahwa ia berniat mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar Liverpool saat melawan Brighton.
The Athletic mengklaim bahwa Liverpool "tetap berkomitmen penuh kepada Salah dan kontraknya, yang berlaku hingga 2027, sambil menegaskan bahwa situasi saat ini bersifat sementara dan masih dapat diubah". Meskipun rumor-rumor terus bermunculan, Liverpool "saat ini belum merencanakan kepergian sang penyerang, atau berencana memanfaatkan bursa transfer Januari untuk mencari pengganti potensial".
Iklan