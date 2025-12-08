SEMAKIN TERSINGKIR?! Bintang Liverpool Mohamed Salah Dicoret Dari Skuad Liga Champions Melawan Inter Milan

Salah telah dimasukkan ke dalam daftar pemain pengganti dalam tiga pertandingan terakhir Liverpool. Ia masuk dari bangku cadangan saat timnya bermain imbang di kandang sendiri melawan Sunderland, tetapi tidak mendapatkan kesempatan bermain saat The Reds menghadapi West Ham dan Leeds.

Setelah pertandingan tandang ke Elland Road, yang berakhir imbang dramatis 3-3, Salah memilih untuk bersuara dan menyuarakan keluhannya di depan umum. Ia menuduh klub saat ini telah memojokkannya, karena ia menjadi kambing hitam atas kesulitan tim dalam beberapa bulan terakhir, dan mengakui hubungannya dengan Arne Slot telah runtuh.

Dia mengatakan: "Saya telah berbuat banyak untuk klub ini selama bertahun-tahun, terutama musim lalu. Sekarang saya hanya duduk di bangku cadangan dan saya tidak tahu mengapa. Rasanya seperti klub telah menyalahkan saya. Begitulah perasaan saya. Saya pikir sangat jelas bahwa seseorang ingin memojokkan saya." Salah menambahkan tentang hubungannya dengan Slot: "Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa hubungan saya dengan manajer baik, tapi tiba-tiba, hubungan kami jadi renggang. Entah kenapa, tapi menurut saya, sepertinya ada yang tidak menginginkan saya di klub ini."