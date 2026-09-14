Selamat Tinggal Miklosko: Kisah Kiper yang Membuat Manchester United Menangis

Miklosko bermain hampir 400 pertandingan mengenakan seragam West Ham antara tahun 1990 dan 1998, dan menjadi salah satu pemain paling dicintai oleh para pendukung, yang terus menyanyikan namanya bahkan setelah kepergiannya dari klub, hingga ia kembali kemudian sebagai pelatih penjaga gawang.

Kisahnya bersama kejayaan dimulai dengan cepat. Pada musim penuh pertamanya 1990-1991, ia membawa tim promosi ke Divisi Satu lama, dan bersama tim mencapai semifinal Piala FA, serta dinobatkan sebagai pemain terbaik di klub pada musim yang sama.

Namun momen yang mengabadikan namanya dalam sejarah Premier League datang pada hari terakhir musim 1994-1995, ketika ia tampil heroik menghadapi Manchester United dan pertandingan berakhir imbang 1-1, hasil yang membuat Setan Merah kehilangan gelar dan menyerahkannya kepada Blackburn Rovers, sehingga menjadi salah satu pertandingan paling tak terlupakan dalam sejarah liga.

Keterikatannya dengan klub tetap erat hingga akhir. Ketika West Ham meraih gelar Liga Konferensi Eropa pada tahun 2023 di ibu kota Praha, Miklosko hadir dan disambut para pendukung dengan sangat meriah saat ia melakukan tur mengelilingi lapangan sebelum pertandingan dimulai.