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West Ham United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Selamat Tinggal Miklosko: Kisah Kiper yang Membuat Manchester United Menangis

L. Miklosko
West Ham United
Inggris

Kiper legendaris West Ham tutup usia setelah berjuang melawan penyakit kanker

Klub West Ham United mengumumkan kematian kiper legendaris asal Ceko mereka, Ludek Miklosko, di usia 64 tahun, setelah perjuangan berani selama tiga tahun melawan penyakit kanker.

Miklosko, yang berhenti menjalani pengobatan pada Desember 2024, sempat berpamitan kepada para penggemarnya dengan cara yang legendaris beberapa hari sebelum itu, ketika ia kembali ke stadion di London untuk menyaksikan pertandingan timnya melawan Liverpool di Premier League. Ia disambut layaknya seorang pahlawan dan para suporter meneriakkan namanya dalam waktu lama, sebuah pemandangan yang mencerminkan tempat istimewanya di hati para pendukung klub Kota London itu.

  • Pengumuman Kepergian Sang Kiper Legendaris

    West Ham mengatakan dalam pernyataan resmi yang menyentuh: "Dengan penuh kesedihan dan duka mendalam, West Ham United berduka atas meninggalnya kiper dan mantan pelatih legendaris, Ludek Miklosko". 

    Pernyataan itu menambahkan: "Beristirahatlah dengan tenang, Ludek, kiper kami yang tercinta dan menginspirasi, sosok agung yang berhati mulia".

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  • 400 pertandingan dan cinta yang tak berujung

    Miklosko bermain hampir 400 pertandingan mengenakan seragam West Ham antara tahun 1990 dan 1998, dan menjadi salah satu pemain paling dicintai oleh para pendukung, yang terus menyanyikan namanya bahkan setelah kepergiannya dari klub, hingga ia kembali kemudian sebagai pelatih penjaga gawang.

    Kisahnya bersama kejayaan dimulai dengan cepat. Pada musim penuh pertamanya 1990-1991, ia membawa tim promosi ke Divisi Satu lama, dan bersama tim mencapai semifinal Piala FA, serta dinobatkan sebagai pemain terbaik di klub pada musim yang sama.

    Namun momen yang mengabadikan namanya dalam sejarah Premier League datang pada hari terakhir musim 1994-1995, ketika ia tampil heroik menghadapi Manchester United dan pertandingan berakhir imbang 1-1, hasil yang membuat Setan Merah kehilangan gelar dan menyerahkannya kepada Blackburn Rovers, sehingga menjadi salah satu pertandingan paling tak terlupakan dalam sejarah liga.

    Keterikatannya dengan klub tetap erat hingga akhir. Ketika West Ham meraih gelar Liga Konferensi Eropa pada tahun 2023 di ibu kota Praha, Miklosko hadir dan disambut para pendukung dengan sangat meriah saat ia melakukan tur mengelilingi lapangan sebelum pertandingan dimulai.

  • Perpisahan yang layak bagi seorang legenda

    West Ham mengumumkan masa berkabung untuk mengenang mendiang sebelum pertandingan mereka di babak ketiga Piala Carabao melawan Fulham pada hari Selasa, dan juga akan mempersembahkan pertandingan mendatang mereka di Championship Inggris melawan Queens Park Rangers pada 9 Oktober untuk mengenang mendiang, klub yang dibelanya dalam 57 pertandingan antara 1998 dan 2001 sebelum ia pensiun.

    Di sisi lain, putranya, Martin, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang mengharukan: "Dengan hati yang diliputi kesedihan, kami mengabarkan wafatnya ayah kami, Ludek, setelah perjuangan gigih melawan penyakit kanker. Ayah kami sangat mencintai West Ham United, terutama mendengar namanya diserukan dengan penuh kebanggaan dan kehormatan di setiap pertandingan. Klub dan para pendukungnya adalah, dan akan selalu, menjadi bagian dari keluarga kami, maka dari itu kami berterima kasih kepada kalian semua dari lubuk hati kami yang terdalam."

    Miklosko mengakhiri karier internasionalnya dengan 42 pertandingan bersama timnas Cekoslowakia dan Republik Ceko, sebelum menutup perjalanannya sebagai kepala bagian olahraga di klub asalnya, Banik Ostrava, tempat semuanya bermula delapan tahun sebelum kepindahannya ke Inggris.

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