Selamat Tinggal Miklosko: Kisah Kiper yang Membuat Manchester United Menangis

Klub West Ham United mengumumkan kematian kiper legendaris asal Ceko mereka, Ludek Miklosko, di usia 64 tahun, setelah perjuangan berani selama tiga tahun melawan penyakit kanker.
Miklosko, yang berhenti menjalani pengobatan pada Desember 2024, sempat berpamitan kepada para penggemarnya dengan cara yang legendaris beberapa hari sebelum itu, ketika ia kembali ke stadion di London untuk menyaksikan pertandingan timnya melawan Liverpool di Premier League. Ia disambut layaknya seorang pahlawan dan para suporter meneriakkan namanya dalam waktu lama, sebuah pemandangan yang mencerminkan tempat istimewanya di hati para pendukung klub Kota London itu.