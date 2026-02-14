AFP
Selamat, Harry Kane! Penyerang Bayern Munich mencapai tonggak karier penting dengan mencetak dua gol dalam pertandingan terbaru Bayern Munich
Kane mencetak 500 gol di level senior.
Kane menambah bab baru dalam catatan golnya yang luar biasa saat Bayern Munich dengan mudah mengalahkan Werder Bremen, dengan kapten Inggris itu mencetak dua gol untuk mencapai 500 gol dalam karier seniornya.
Pencapaian ini menyoroti konsistensi luar biasa yang telah menjadi ciri khas karier Kane selama bermain di klub Jerman tersebut, serta di Tottenham. Kini berusia 32 tahun, striker ini menunjukkan sedikit tanda-tanda penurunan performa dan tetap menjadi titik fokus serangan Bayern di bawah asuhan Vincent Kompany. Selama musim ini, ia telah mencetak 41 gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi, mempertahankan tingkat gol yang setara - dan biasanya lebih baik - daripada penyerang mana pun di sepak bola Eropa.
Kesempurnaan tendangan penalti kapten Inggris
Dari 500 gol tersebut, 100 di antaranya berasal dari tendangan penalti, termasuk satu gol dalam kemenangan atas Bremen. Gol pertama Kane pada sore itu tercipta setelah gelandang muda Lennart Karl dilanggar di dalam kotak penalti. Review VAR singkat mengonfirmasi keputusan tersebut, dan hasilnya terasa tak terelakkan begitu bola diletakkan di titik penalti.
Kapten Inggris itu dengan tenang mengonversi penalti, mencatatkan penalti Bundesliga ke-23-nya dalam tiga musim terakhir - jumlah yang lebih tinggi dari total dua pemain berikutnya digabungkan. Yang lebih mencolok lagi, ia tetap sempurna di kompetisi ini, mengonversi semua 23 upaya sejak tiba di Jerman.
Penalti tersebut merupakan hal biasa bagi standar Kane, tetapi keandalannya jauh dari biasa. Bayern hampir menganggap penalti sebagai gol yang pasti, begitu presisi dan teknik Kane dari jarak 12 yard. Ia juga jarang gagal dari titik penalti di Premier League, dengan momen paling menegangkan dari jarak 12 yard terjadi saat membela Inggris di Piala Dunia melawan Prancis.
Penyerang veteran dalam kondisi prima
Kane menggandakan keunggulan Bayern beberapa menit kemudian, dan gol kedua tersebut memperlihatkan kualitasnya yang serba bisa. Menerima bola di luar kotak penalti, ia dengan cepat mengatur posisinya sebelum melepaskan tendangan rendah yang mengarah ke pojok bawah gawang.
Itu adalah penyelesaian khas Kane - sedikit gerakan mundur, pengambilan keputusan cepat, dan penempatan sempurna di luar jangkauan kiper. Dua gol tersebut juga meningkatkan total kontribusinya menjadi 109 gol dalam tiga musim terakhirnya di Bayern, lebih banyak daripada pemain mana pun di lima liga top Eropa dalam periode yang sama.
Alih-alih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan liga baru setelah pindah dari Spurs, Kane justru meningkatkan produktivitas dan permainan secara keseluruhan. Ia kini menjadi pemain utama Bayern di tim yang dipenuhi bintang dan titik referensi kreatif di area yang lebih dalam, turun di antara barisan lawan sambil tetap mempertahankan angka gol elit, sesuatu yang sering terlihat selama masa baktinya di London Utara.
Apakah Inggris akan kalah di Piala Dunia?
Waktu yang tepat bagi Kane untuk tampil dalam kondisi prima sangat menguntungkan bagi Inggris. Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, Kane tampaknya akan memasuki turnamen dalam kondisi terbaik dalam kariernya.
Manajer Thomas Tuchel berharap striker tersebut dapat membawa momentum klubnya ke tugas internasional musim panas ini. Jika Kane dapat mempertahankan efisiensi yang mendekati level saat ini, Inggris akan berangkat ke turnamen dengan salah satu penyerang paling andal di dunia sepak bola memimpin barisan depan.
