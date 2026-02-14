Selamat, Harry Kane! Penyerang Bayern Munich mencapai tonggak karier penting dengan mencetak dua gol dalam pertandingan terbaru Bayern Munich

Dari 500 gol tersebut, 100 di antaranya berasal dari tendangan penalti, termasuk satu gol dalam kemenangan atas Bremen. Gol pertama Kane pada sore itu tercipta setelah gelandang muda Lennart Karl dilanggar di dalam kotak penalti. Review VAR singkat mengonfirmasi keputusan tersebut, dan hasilnya terasa tak terelakkan begitu bola diletakkan di titik penalti.

Kapten Inggris itu dengan tenang mengonversi penalti, mencatatkan penalti Bundesliga ke-23-nya dalam tiga musim terakhir - jumlah yang lebih tinggi dari total dua pemain berikutnya digabungkan. Yang lebih mencolok lagi, ia tetap sempurna di kompetisi ini, mengonversi semua 23 upaya sejak tiba di Jerman.

Penalti tersebut merupakan hal biasa bagi standar Kane, tetapi keandalannya jauh dari biasa. Bayern hampir menganggap penalti sebagai gol yang pasti, begitu presisi dan teknik Kane dari jarak 12 yard. Ia juga jarang gagal dari titik penalti di Premier League, dengan momen paling menegangkan dari jarak 12 yard terjadi saat membela Inggris di Piala Dunia melawan Prancis.