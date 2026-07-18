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Selain mitos-mitos... Kode 69 menandakan Messi akan menjuarai Piala Dunia

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
Spanyol
Argentina

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, akan tampil di final Piala Dunia 2026 besok, Minggu, dengan membawa sederet prestasi gemilang bersama tim Tango.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Messi berhasil memenangkan empat pertandingan final terakhir yang ia jalani bersama timnas Argentina, yaitu final Piala Dunia 2022, final Copa América 2021 dan 2024, serta final Copa Finalissima.

Namun, jalan menuju kejayaan tidak selalu mulus bagi bintang Argentina ini, karena ia pernah kalah dalam 4 pertandingan final berturut-turut bersama timnas negaranya, yaitu final Copa América 2007, 2015, dan 2016, serta final Piala Dunia 2014 melawan Jerman.

Dengan demikian, rekor Messi di final bersama Argentina adalah 4 gelar dari 8 pertandingan final, dengan tingkat keberhasilan sebesar 50%.

Sedangkan dalam karier sepak bolanya bersama klub-klub dan tim nasional Argentina, Messi telah memainkan 43 pertandingan final, di mana ia berhasil memenangkan 30 di antaranya, dengan tingkat keberhasilan mencapai 69%, sebuah angka yang mencerminkan kemampuannya yang luar biasa untuk tampil gemilang dalam pertandingan-pertandingan penentu.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kabbalah... Obsesi Argentina untuk Mengulangi Kesuksesan

    Messi kini sangat memegang teguh kebiasaan dan ritual yang menurutnya telah berkontribusi pada kemenangannya di Piala Dunia di Qatar. 

    Bahkan di media sosial, ia rajin membagikan pesan dan postingan yang sama persis dengan yang ia gunakan selama Piala Dunia 2022, dengan kata-kata yang sama, karena keyakinannya bahwa hal itu membantunya memulihkan energi positif yang membawanya meraih gelar juara dunia.

    Seluruh tim nasional Argentina mengikuti jejak kaptennya, dengan memutuskan untuk mengulangi setiap detail yang menyertai kesuksesannya di tahun-tahun sebelumnya.

    Tim Tango memilih menginap di hotel yang sama yang menampung rombongannya selama semifinal Copa América 2024 melawan Kanada, yaitu Hotel “Hilton Short Hills” di negara bagian New Jersey.

    Hal ini tidak hanya terbatas pada hotelnya saja, tetapi juga mencakup menginap di kamar yang sama, mempertahankan pasangan penghuni kamar yang sama, serta menggunakan nomor kamar yang sama, termasuk kamar Lionel Messi.

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  • messi(C)Getty Images

    Catatan statistik Lionel Messi di ajang final

    Sepanjang kariernya, Messi telah mencetak 35 gol dan memberikan 17 assist dalam semua pertandingan final yang ia jalani, angka-angka yang menegaskan kehadirannya yang luar biasa dalam pertandingan-pertandingan paling penting.

    Catatan Messi bersama Barcelona tampak lebih mengesankan, di mana ia berhasil meraih 23 gelar dari total 31 pertandingan final yang ia jalani bersama klub Catalan tersebut.

    Sedangkan bersama tim nasional Argentina, catatannya relatif kurang dominan; khususnya di Piala Dunia, tingkat keberhasilannya di final mencapai 50%, setelah kalah di final 2014 melawan Jerman sebelum akhirnya membalasnya dengan meraih gelar juara pada 2022.

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