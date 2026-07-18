Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, akan tampil di final Piala Dunia 2026 besok, Minggu, dengan membawa sederet prestasi gemilang bersama tim Tango.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Messi berhasil memenangkan empat pertandingan final terakhir yang ia jalani bersama timnas Argentina, yaitu final Piala Dunia 2022, final Copa América 2021 dan 2024, serta final Copa Finalissima.

Namun, jalan menuju kejayaan tidak selalu mulus bagi bintang Argentina ini, karena ia pernah kalah dalam 4 pertandingan final berturut-turut bersama timnas negaranya, yaitu final Copa América 2007, 2015, dan 2016, serta final Piala Dunia 2014 melawan Jerman.

Dengan demikian, rekor Messi di final bersama Argentina adalah 4 gelar dari 8 pertandingan final, dengan tingkat keberhasilan sebesar 50%.

Sedangkan dalam karier sepak bolanya bersama klub-klub dan tim nasional Argentina, Messi telah memainkan 43 pertandingan final, di mana ia berhasil memenangkan 30 di antaranya, dengan tingkat keberhasilan mencapai 69%, sebuah angka yang mencerminkan kemampuannya yang luar biasa untuk tampil gemilang dalam pertandingan-pertandingan penentu.