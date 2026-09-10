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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Sekutu Infantino: Legenda Barcelona menyeret FIFA dalam tuduhan baru

S. Eto'o
Barcelona
Kamerun
Spanyol

Federasi Sepakbola Internasional menghadapi tuduhan baru, karena tidak melakukan investigasi terhadap Samuel Eto'o, Presiden Federasi Sepakbola Kamerun, terkait hubungannya dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA.

Surat kabar Telegraph menyebutkan bahwa Infantino menghadapi berbagai pertanyaan mengenai hubungannya dengan Samuel Eto'o, di tengah tudingan bahwa salah satu pendukung utama Presiden FIFA tersebut menyalahgunakan dana sekitar 500 ribu pound sterling, yang dibayarkan Rusia ke rekening bank pribadinya.

Eto'o, legenda Barcelona, sebelumnya disebut namanya dalam dokumen hukum pekan lalu, sebagai salah satu pendukung Infantino dalam rencananya yang gagal untuk menjual saham Piala Dunia.

Kini, para mantan pejabat eksekutif di Federasi Sepakbola Kamerun, yang mengatakan bahwa Eto'o memaksa mereka pergi, mengklaim bahwa mereka telah mengajukan pengaduan resmi kepada Komite Etika FIFA lebih dari setahun lalu, terkait pembayaran senilai 567 ribu euro, yang mereka sebut dibayarkan Federasi Sepakbola Rusia kepada Eto'o.

Surat kabar "The Times" juga memublikasikan apa yang mereka sebut sebagai faktur senilai 455 ribu euro, untuk ditransfer ke rekening Eto'o, yang berkaitan dengan 80% dari total biaya partisipasi dalam laga persahabatan antara Rusia dan Kamerun yang digelar di Moskow pada Oktober 2023.

Para pengkritik Eto'o mempertanyakan apakah ia mendapatkan perlindungan karena dukungannya terhadap Infantino. FIFA telah mengutip nama Samuel Eto'o, salah satu pesepakbola Afrika terbesar dalam sejarah, dalam pembelaannya terhadap gugatan hukum yang diajukan Federasi Sepakbola Eropa di Amerika Serikat, terkait rencana yang digagalkan untuk menjual saham Piala Dunia kepada para investor sektor swasta.

Eto'o dan Infantino, yang muncul bersama dalam sebuah foto yang berasal dari tahun 2016, telah lama menjalin hubungan yang positif. Infantino juga sebelumnya sempat menyebarkan pesan-pesan melalui media sosial untuk mendukung Eto'o, termasuk mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali ia sebagai Presiden Federasi Sepakbola Kamerun tahun lalu, meskipun masa kepemimpinan Eto'o, yang berusia 45 tahun, diwarnai banyak kontroversi.

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  • Infantino Samuel Eto’o kooora

    FIFA membisu dan dukungan Eto'o

    Gibril Gatama, mantan anggota komite eksekutif Federasi Sepakbola Kamerun, mengatakan kepada surat kabar The Times, "Sepengetahuan saya, tidak ada bukti akuntansi atau perbankan yang membuktikan bahwa dana yang ditransfer ke rekening pribadi Samuel Eto'o di Qatar kemudian dialihkan ke rekening resmi Federasi Sepakbola Kamerun atau dicatat dalam pembukuan akuntansinya."

    Federasi Sepakbola Kamerun maupun Samuel Eto'o tidak membantah adanya transaksi-transaksi tersebut ataupun keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengannya.

    Gatama mengatakan bahwa statuta dasar Federasi Sepakbola Kamerun menyatakan keharusan menyimpan seluruh dananya dalam rekening bank yang dibuka atas namanya, bukan dalam rekening pribadi.

    Ia menambahkan, "Para pelaku sepakbola Kamerun menafsirkan diamnya FIFA sebagai dukungan politik dan institusional bagi Samuel Eto'o."

    Pengaduan Gatama kepada komite etik ini datang menyusul pengaduan lain yang diajukan pada tahun 2024 oleh mantan wakil presiden Federasi Sepakbola Kamerun, Henri Njalla Kwan Junior, yang menuduh Eto'o terlibat dalam pengaturan hasil pertandingan dan penyalahgunaan wewenang.

    Seorang juru bicara FIFA mengatakan, "Infantino tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap badan-badan yudisial di bawah FIFA, karena badan-badan tersebut independen. FIFA menyambut baik pemeriksaan yang sah. Namun, pemeriksaan bukanlah izin untuk membesar-besarkan tuduhan yang tidak terbukti terkait presiden FIFA."

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