Bikin Sejarah, SKF Berangkatkan Tim Putri Pertama Indonesia Ke Gothia Cup 2025!

Sebanyak empat Pemain All Stars lengkapi skuad SDN Srengseng 01 yang akan dikirim SKF ke Gothia Cup 2025.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Oleh

Lengkap sudah proses pencarian skuad final Tim Putri Indonesia yang bakal diberangkatkan SKF ke Gothia Cup 2025. Itu setelah terpilihnya empat pemain All Stars hasil dari Meet The World With SKF Girls School Challenge, yang digelar di Bandung dan Tangerang pada 19-20 April 2025.

Pencarian empat pemain terbaik dari dua kota tersebut melalui proses yang panjang. Mulanya ada 32 tim yang berpartisipasi dengan masing-masing kota diikuti 16 tim.

Hasilnya, untuk wilayah Bandung, SDN 004 Cisaranten Kulon berhasil menjadi juara setelah menaklukkan SDN 036 Ujung Berung, skor 2-0, pada partai final yang digelar di Lapangan Pusdikarmed, Baros, Cimahi Tengah, Sabtu (19/4).

Sebelumnya, pada babak semifinal SDN 004 Cisaranten Kulon berhasil menaklukkan SDN 129 Rancasawo dengan skor 1-0. Sedangkan SDN 036 Ujung Berung menundukkan SDN 164 Karang Pawulang dua gol tanpa balas.

Dua pemain All Stars yang terpilih dari penyelenggaraan di wilayah Bandung adalah Riyanti Saffana Suryani (SDN 129 Rancasawo Margasari dan Tazqia Nazifa Mumtaza (SDN 073 Pajagalan).

Sementara untuk wilayah Tangerang, SDN Kunciran 4 menjadi kampiun usai menaklukkan SDN Pinang 3 dengan skor 1-0, pada final di Lapangan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang, Minggu (20/4). Tempat ketiga ditempati oleh SDN Gebang Raya 1 setelah menang atas SDN Jelupang 01 dengan skor 3-1.

Hasilnya, dua pemain All Stars yang terpilih dari penyelenggaraan di Tangerang adalah Aura Rahma (SDN Pinang 3) dan Azizah Nina Althafunisa (SDN Gerbang Raya 1).

Keempat pemain itu bakal melengkapi skuad SDN Srengseng 01 yang berhasil menjadi juara Girls School Challenge 2024 yang digelar di Lapangan Bola Al Azhar Pusat, Jakarta, 19-20 Oktober 2024.

Dengan demikian, total ada 16 pemain yang bakal memperkuat Tim Putri yang mewakili Indonesia ke Gothia Cup 2025, yang rencananya akan digelar di Swedia pada 13-19 Juli 2025.