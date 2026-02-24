Segera Tinggalkan Atletico Madrid, Antoine Griezmann Susul Lionel Messi Ke MLS?

Laporan terbaru dari The Athletic menyebutkan bahwa Orlando City berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa Griezmann. Klub asal Florida tersebut telah memiliki 'hak penemuan' (discovery rights) sang pemain, yang memberikan mereka prioritas utama di atas klub MLS lainnya. Meski kontraknya di Metropolitano berlaku hingga 2027, keinginan Griezmann untuk mengakhiri karier di Amerika Serikat bukan lagi rahasia umum.

Negosiasi antara perwakilan pemain dan pihak Orlando dikabarkan telah memasuki tahap lanjut. Orlando City berambisi meresmikan transfer ini sebelum bursa transfer MLS ditutup pada 26 Maret mendatang. Namun, kubu Griezmann mengisyaratkan bahwa kepindahan sebelum berakhirnya musim kompetisi Eropa sangat kecil kemungkinannya terjadi karena komitmen sang pemain terhadap Los Colchoneros.

Hingga saat ini, belum ada kesepakatan formal yang tercapai antara Atletico dan Orlando City. Namun, manajemen Los Rojiblancos diprediksi tidak akan menghalangi kepergian pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya.