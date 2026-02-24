Segera Tinggalkan Atletico Madrid, Antoine Griezmann Susul Lionel Messi Ke MLS?

Article continues below
Laporan terbaru dari The Athletic menyebutkan bahwa Orlando City berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasa Griezmann. Klub asal Florida tersebut telah memiliki 'hak penemuan' (discovery rights) sang pemain, yang memberikan mereka prioritas utama di atas klub MLS lainnya. Meski kontraknya di Metropolitano berlaku hingga 2027, keinginan Griezmann untuk mengakhiri karier di Amerika Serikat bukan lagi rahasia umum.
Negosiasi antara perwakilan pemain dan pihak Orlando dikabarkan telah memasuki tahap lanjut. Orlando City berambisi meresmikan transfer ini sebelum bursa transfer MLS ditutup pada 26 Maret mendatang. Namun, kubu Griezmann mengisyaratkan bahwa kepindahan sebelum berakhirnya musim kompetisi Eropa sangat kecil kemungkinannya terjadi karena komitmen sang pemain terhadap Los Colchoneros.
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan formal yang tercapai antara Atletico dan Orlando City. Namun, manajemen Los Rojiblancos diprediksi tidak akan menghalangi kepergian pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya.
Kehilangan Griezmann akan menjadi transisi skuad paling signifikan bagi Atletico sejak era Diego Godin dan Gabi. Meski usianya telah menginjak 34 tahun, Griezmann tetap menunjukkan efisiensi luar biasa dengan catatan 12 gol dan dua assist dari 35 penampilan di berbagai ajang musim ini. Rata-rata kontribusi golnya yang mencapai satu kali per 111 menit membuktikan bahwa kecerdasan taktisnya belum memudar dimakan usia.
Peran Griezmann sebagai jembatan antara lini tengah dan lini serang hampir mustahil direplikasi oleh pemain lain dalam skuad Simeone saat ini. Kehadirannya memberikan keseimbangan yang memungkinkan Atletico tetap kompetitif di berbagai ajang, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Barcelona di semi-final Copa del Rey baru-baru ini. Tanpanya, struktur permainan yang telah dibangun Simeone selama bertahun-tahun harus dirombak total.
Sistem discovery rights di MLS memberikan Orlando City keunggulan strategis yang masif dibandingkan klub populer seperti Inter Miami atau LAFC. Aturan ini dirancang untuk menjaga paritas liga, memastikan bahwa Orlando memiliki kendali penuh atas proses negosiasi di wilayah Amerika Serikat. Hal ini menempatkan klub berjuluk The Lions tersebut di barisan terdepan untuk mendaratkan salah satu nama besar di panggung sepakbola dunia.
Griezmann tidak diragukan lagi berada di penghujung kariernya di Metropolitano, dan ada beberapa saran bahwa dia bisa saja pergi musim panas lalu. Meskipun ia menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun, ambisinya untuk bermain di Amerika tetap menjadi prioritas utama bagi masa depan keluarganya, menurut The Athletic. Pemenang Piala Dunia itu tidak pernah menyembunyikan kekagumannya pada gaya hidup di sana, yang menjadikan MLS sebagai destinasi alami bagi babak akhir karier profesionalnya.
Mengenai jadwal kepindahan yang mendesak, pihak terdekat sang pemain menekankan pentingnya menyelesaikan musim dengan cara yang terhormat di Spanyol. Meskipun Orlando sangat ingin mendatangkannya sebelum bursa transfer Maret ditutup, Los Rojiblancos mengatakan dia tidak mungkin pindah sebelum akhir musim Eropa.
Sementara itu, dari sisi klub, rasa hormat terhadap status legenda Griezmann akan menjadi faktor penentu dalam memfasilitasi kepergiannya. Manajemen Atleti kemungkinan besar akan memfasilitasi keberangkatan yang lancar sebagai tanda penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa dalam dua periode berbeda di ibu kota Spanyol.
Fokus Griezmann saat ini tetap tertuju sepenuhnya pada sisa musim Atletico di ajang domestik mau pun Eropa. Mengingat batas waktu transfer MLS pada 26 Maret yang sangat ketat, skenario paling logis adalah Griezmann tetap bertahan hingga Juni untuk membantu Atletico mengamankan posisi empat besar dan mengejar trofi terakhirnya bersama klub.
Terdekat, Los Rojiblancos akan melakoni leg kedua babak play-off fase gugur Liga Champions melawan Club Brugge, Rabu (25/2) dini hari WIB. Di leg pertama, duel kedua tim berakhir dengan skor imbang 3-3.