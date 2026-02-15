Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
‘Segala sesuatu mungkin terjadi’ - Bintang Bayern Munich Harry Kane memikirkan rekor gol Robert Lewandowski
Kane adalah pemenang dua kali Sepatu Emas Bundesliga.
Penyerang internasional Inggris, Harry Kane, memiliki target yang sama dengan nomor punggung 9 lainnya selama musim debutnya yang produktif di sepak bola Jerman. Setelah meninggalkan klub Premier League Tottenham pada 2023, kapten Timnas Inggris ini mencetak 36 gol di Bundesliga dan meraih Sepatu Emas.
Gelaran kolektif masih sulit diraih pada tahun itu, namun gelar juara liga utama pada musim 2024-25 mengakhiri penantian panjang Kane untuk trofi besar - saat ia kembali menjadi pencetak gol terbanyak di divisi tersebut.
- Getty
Bisakah Kane memecahkan rekor gol Lewandowski?
Kane telah mencetak jumlah gol yang sama dengan yang ia raih di Bundesliga musim lalu, dengan 26 gol yang telah ia cetak. Ia telah mencetak enam gol dalam empat penampilan terakhirnya, termasuk dua gol melawan Werder Bremen yang membawa total gol karirnya menjadi 500 - menjadikannya pemain Inggris pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut.
Dia mengatakan tentang pencapaian tersebut: “Tentu saja, saya bangga telah mencetak 500 gol. Tapi itu kerja keras! Itulah mengapa saya senang telah mencapainya.”
Bayern masih memiliki 12 pertandingan Bundesliga tersisa di musim ini. Kane membutuhkan 15 gol untuk menyamai Lewandowski dan 16 gol untuk melampauinya. Tingkat golnya saat ini menunjukkan bahwa target tersebut seharusnya bisa dicapai.
Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan kepada Sky Sports Deutschland tentang upayanya mengejar rekor tersebut: “Segala sesuatu mungkin terjadi! Tentu saja, masih ada jalan panjang dan ini adalah rekor yang luar biasa. Saya dalam kondisi baik dan senang telah mencetak gol lagi hari ini dan membantu tim.”
Kane dapat diganti selama pertandingan perebutan trofi.
Meskipun rekor individu memang menyenangkan, Kane adalah pemain tim dan akan selalu memprioritaskan gelar tim. Dengan pertimbangan itu, pelatih Bayern Vincent Kompany tidak mengharapkan rekor Lewandowski akan membebani pikiran Kane.
Pelatih asal Belgia itu mengatakan: “Saya menduga gelar juara liga jauh lebih penting baginya daripada rekor. Tapi mungkin saya salah karena saya bek, bukan penyerang! Dia Harry Kane, dia selalu mencetak gol dan akan terus melakukannya.”
Tidak semua orang yakin bahwa Kane bisa mendekati rekor Lewandowski, meskipun waktu masih berpihak padanya. Dengan Bayern yang sedang berburu trofi domestik dan kontinental, mungkin saja dia akan diganti dari tim Kompany pada beberapa kesempatan.
Mantan gelandang Bayern, Dietmar Hamann, mengatakan: “Bayern kemungkinan akan mendapatkan beberapa penalti lagi, dan sepertinya dia tidak akan melewatkan yang lain. Tapi saya bisa membayangkan bahwa ketika Liga Champions dimulai lagi, dia akan istirahat untuk satu atau dua pertandingan. Saya pikir itu akan sulit.”
- Getty
Kontrak Kane: Pembaruan mengenai pembicaraan perpanjangan kontrak
Jika Kane tidak mencetak rekor musim ini, Bayern berharap akan ada lebih banyak kesempatan baginya untuk melakukannya di masa depan. Saat ini, mereka telah mengikatnya dengan kontrak hingga musim panas 2027.
Spekulasi transfer pun muncul, setelah terungkap bahwa ada klausul pelepasan yang dapat diaktifkan dalam kontraknya saat ini. Tawaran sebesar £57 juta ($78 juta) sudah cukup untuk memulai negosiasi.
Bayern, bagaimanapun, berencana untuk mengadakan pembicaraan mereka sendiri. Mereka bertekad untuk mempertahankan Kane di Allianz Arena dan belum menerima indikasi bahwa striker andalan mereka ingin pindah.
Dalam pembaruan lain mengenai proses tersebut, direktur olahraga Christoph Freund mengatakan: “Dia masih memiliki sisa kontrak satu setengah tahun. Dia merasa sangat nyaman di sini. Kami tidak terlalu memikirkannya. Dia harus terus seperti sekarang dan terus merasa nyaman bersama keluarganya di Munich. Maka dia bisa tinggal di Munich untuk waktu yang lama.”
Kane fokus pada upaya meraih medali bersama Bayern, sebelum perhatiannya beralih ke urusan internasional bersama Inggris. Dia akan memimpin The Three Lions dalam perburuan Piala Dunia musim panas ini sebagai kapten negaranya dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka - dengan 78 gol di namanya.
