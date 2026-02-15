‘Segala sesuatu mungkin terjadi’ - Bintang Bayern Munich Harry Kane memikirkan rekor gol Robert Lewandowski

Kane telah mencetak jumlah gol yang sama dengan yang ia raih di Bundesliga musim lalu, dengan 26 gol yang telah ia cetak. Ia telah mencetak enam gol dalam empat penampilan terakhirnya, termasuk dua gol melawan Werder Bremen yang membawa total gol karirnya menjadi 500 - menjadikannya pemain Inggris pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut.

Dia mengatakan tentang pencapaian tersebut: “Tentu saja, saya bangga telah mencetak 500 gol. Tapi itu kerja keras! Itulah mengapa saya senang telah mencapainya.”

Bayern masih memiliki 12 pertandingan Bundesliga tersisa di musim ini. Kane membutuhkan 15 gol untuk menyamai Lewandowski dan 16 gol untuk melampauinya. Tingkat golnya saat ini menunjukkan bahwa target tersebut seharusnya bisa dicapai.

Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan kepada Sky Sports Deutschland tentang upayanya mengejar rekor tersebut: “Segala sesuatu mungkin terjadi! Tentu saja, masih ada jalan panjang dan ini adalah rekor yang luar biasa. Saya dalam kondisi baik dan senang telah mencetak gol lagi hari ini dan membantu tim.”