SeeJontor FC Gandeng Dua Legenda Timnas Indonesia, Gelar Coaching Clinic Di Tour De Central Java 2026

Pembina SJFC Engel Glendy Sahanggamu menilai, kegiatan SeeJontor FC Tour De Central Java 2026 menjadi bukti bahwa sepak bola dapat menjadi sarana pembinaan karakter sekaligus kepedulian sosial.

"Kegiatan SJFC ini sangat positif. Tidak hanya membina sepak bola usia dini, tetapi juga menumbuhkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan silaturahmi. Inilah semangat sepak bola yang seharusnya terus dijaga dan dikembangkan,” kata Engel.

"Proses menjadi pemain profesional tidak instan. Dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan sejak dini. Kami berharap kegiatan ini bisa memberi manfaat sekaligus motivasi bagi anak-anak," sambungnya.

Sementara itu, ketua SeeJontor FC, Mochamad Hary Prasetya, mengucapkan rasa terima kasih kepada dukungan luar biasa dari PAM Jaya, Fisik, SeeJontor Ayam Bakar, dan Bale Bamboo, atas suksesnya acara tersebut. Ia menegaskan bahwa jurnalis selalu hadir dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Indonesia.

"Melalui coaching clinic ini, kami ingin memperkuat pembinaan sepak bola grassroots. Sebelumnya kegiatan serupa sudah kami lakukan di Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa Barat. Kini kami fokus di Yogyakarta dan Boyolali,” ujar Hary.