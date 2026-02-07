Goal.com
SeeJontor FC Gandeng Dua Legenda Timnas Indonesia, Gelar Coaching Clinic Di Tour De Central Java 2026

Komunitas sepak bola jurnalis terbesar di Indonesia, SeeJontor FC (SJFC), menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan sepak bola usia dini, dengan menggelar kegiatan coaching clinic dalam rangkaian SeeJontor FC Tour De Central Java 2026 pada 6-8 Februari 2026.

Mengambil tema Safari Ramadan, kegiatan ini diikuti secara antusias oleh 55 anak dari Sekolah Sepak Bola (SSB) Pakem Soccer School. Mereka dilatih langsung oleh dua legenda Timnas Indonesia, Erol Iba dan Jendri Pitoy di Lapangan Sepak Bola Purwobinangun, Sleman, Yogyakarta, Jumat (6/2).

Dua legenda Skuad Garuda itu memberikan materi latihan teknik dasar sepak bola. Seperti dribble, passing, control, hingga shooting.Sedangkan Jendri Pitoy yang merupakan pelatih kiper memberikan materi latihan kepada calon-calon penjaga gawang masa depan sepak bola Indonesia.

  • Bantuan untuk SSB & Panti Asuhan

    SJFC tidak hanya mengundang dua legenda Timnas Indonesia untuk berbagi ilmu kepada para anak-anak. Lebih dari itu, SJFC juga memberikan bentuk dukungan berupa voucher dari Fisik sebesar Rp8 juta untuk SSB Pakem Soccer School yang dapat digunakan untuk perlengkapan berlatih.

    SJFC juga sangat peduli dengan memberikan santunan kepada Panti Asuhan Sabilulhuda. Kegiatan ini ditutup dengan laga persahabatan antara SeeJontor FC melawan PWI Yogyakarta.

    Pertandingan sepak bola yang didukung PAM Jaya itu digelar sebagai ajang silaturahmi dan jelang Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2026. Momen kebersamaan ini menegaskan peran SJFC sebagai wadah pemersatu jurnalis pencinta sepak bola dari berbagai daerah.

    Apa Yang Dikatakan?

    Pembina SJFC Engel Glendy Sahanggamu menilai, kegiatan SeeJontor FC Tour De Central Java 2026 menjadi bukti bahwa sepak bola dapat menjadi sarana pembinaan karakter sekaligus kepedulian sosial.

    "Kegiatan SJFC ini sangat positif. Tidak hanya membina sepak bola usia dini, tetapi juga menumbuhkan nilai kebersamaan, kepedulian sosial, dan silaturahmi. Inilah semangat sepak bola yang seharusnya terus dijaga dan dikembangkan,” kata Engel.

    "Proses menjadi pemain profesional tidak instan. Dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan sejak dini. Kami berharap kegiatan ini bisa memberi manfaat sekaligus motivasi bagi anak-anak," sambungnya.

    Sementara itu, ketua SeeJontor FC, Mochamad Hary Prasetya, mengucapkan rasa terima kasih kepada dukungan luar biasa dari PAM Jaya, Fisik, SeeJontor Ayam Bakar, dan Bale Bamboo, atas suksesnya acara tersebut. Ia menegaskan bahwa jurnalis selalu hadir dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Indonesia.

    "Melalui coaching clinic ini, kami ingin memperkuat pembinaan sepak bola grassroots. Sebelumnya kegiatan serupa sudah kami lakukan di Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa Barat. Kini kami fokus di Yogyakarta dan Boyolali,” ujar Hary.

    Apresiasi Dua Legenda

    Di kesempatan yang sama, Erol Iba dan Jendri Pitoy turut mengapresiasi langkah SJFC yang konsisten turun langsung ke akar rumput. Ia bangga dengan para jurnalis yang benar-benar nyata menggelar sebuah acara yang sangat peduli untuk sepak bola Indonesia.

    "Sebagai insan sepak bola, saya dan Coach Erol Iba ingin berbagi pengalaman dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak Indonesia," ujar Jendri.

    "Punya mimpi itu penting, tapi jangan hanya bermimpi. Bangun dan kejarlah mimpimu dengan kerja keras,” kata Erol Iba.

    Usai kegiatan di Yogyakarta, SeeJontor FC dijadwalkan melanjutkan rangkaian Tour De Central Java 2026 dengan menggelar laga ekshibisi melawan tim sepak bola Kompas TV di Lapangan Songgo Langit, Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (7/2).

