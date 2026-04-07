Bournemouth v Manchester United - Premier League

Secara resmi... Manchester United mengumumkan perpanjangan kontrak bintang mereka

Dari masa-masa penuh kekecewaan menuju era baru

Di salah satu sudut Old Trafford, kisah-kisah kritik dan kemenangan tersembunyi di balik tirai keheningan, tempat kenangan beradu dengan ambisi masa depan. Ada yang berusaha mengembalikan kejayaannya setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan, sementara para penggemar menanti setiap langkah dengan pandangan kritis dan rasa kecewa yang masih membekas.

Dan dengan dimulainya babak baru dalam perjalanan klub legendaris ini, muncul tanda-tanda yang menggambar ulang jalur salah satu pilar pertahanan, sehingga memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar kemampuannya untuk menghadapi masa lalu dan bersinar kembali di tengah suasana yang penuh tantangan dan persaingan sengit untuk merebut gelar.

Di antara kejutan masa lalu dan tantangan masa kini, tampaknya kisah Harry Maguire bersama Manchester United belum berakhir. Langkah baru ini kembali menggambar jalur bek tengah muda yang pernah menjadi yang termahal dalam sejarah pertahanan, membuka pintu bagi musim baru penuh kegembiraan dan kejutan di Stadion Old Trafford.

Setelah krisis Maroko dan Senegal... Afrika berubah selamanya

Dari La Masia ke tribun penonton.. Apa yang terjadi dengan Hamza Abdulkarim?

Dua teka-teki mematikan yang menempatkan Arbeloa dalam masalah di hadapan Bayern Munich

Setelah bencana.. Nama mengejutkan mendekati kepemimpinan timnas Italia

"Kuburan Jerman"... Provokasi Spanyol yang dini memicu kemarahan Bayern Munich

  Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League

    Perpanjangan kontrak dan dimulainya babak baru

    Harry Maguire telah menandatangani kontrak baru bersama Manchester United, yang memperpanjang ikatannya dengan klub hingga Juni 2027, dengan opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan, sekaligus menegaskan tekadnya untuk tetap bersama Setan Merah meskipun menghadapi berbagai pasang surut dan kritik sepanjang kariernya.

    Sejak bergabung dengan tim dari Leicester City pada 2019 dalam transfer rekor senilai 80 juta poundsterling, Maguire telah tampil dalam 266 pertandingan, dan berkontribusi dalam kemenangan di Piala Carabao dan Piala FA, menciptakan momen-momen tak terlupakan selama delapan musim yang penuh tantangan.

  Manchester United v Aston Villa - Premier League

    Kata-kata Pemimpin

    Maguire berkata: "Mewakili Manchester United adalah kehormatan besar, dan tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga merasa bangga setiap hari. Saya senang dapat melanjutkan perjalanan saya bersama klub legendaris ini dan berbagi momen-momen bersejarah bersama para penggemar kami yang luar biasa."

    Bek tengah berusia 33 tahun itu menambahkan: "Kalian bisa merasakan ambisi dan potensi tim ini. Tekad klub untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar besar sudah jelas bagi semua orang, dan saya yakin momen-momen terbaik kita bersama belum tiba."

    Video| Abu Treika mengungkap kejutan terkait kepergian Salah.. dan mengutip Klopp

    Paris Saint-Germain mencuri perhatian Barcelona

    Kisah yang belum selesai.. Benang merah menghubungkan bintang Bayern Munich dengan Real Madrid

  Newcastle United v Manchester United - Premier League

    Penghargaan dari Manajemen

    Sementara itu, Jason Wilcox, Direktur Sepak Bola Manchester United, mengatakan: "Harry memiliki mentalitas dan ketekunan yang diperlukan untuk bersinar bersama klub ini. Dia adalah teladan profesionalisme, serta memberikan pengalaman dan kepemimpinan yang berharga bagi tim muda kami yang ambisius. Harry bertekad untuk membantu mewujudkan kesuksesan berkelanjutan bagi Manchester United."

    Secara historis, Maguire ditunjuk sebagai kapten tim pada tahun 2020 oleh Ole Gunnar Solskjaer, namun Erik ten Hag mencabut ban kapten darinya tiga tahun kemudian, yang menimbulkan rasa kecewa yang mendalam bagi sang pemain. Meskipun demikian, bek tengah ini tetap mempertahankan posisinya di tim dan menolak tawaran menggiurkan dari klub lain, menegaskan tekadnya untuk kembali menemukan keseimbangan dan performa terbaiknya.

    1,4 miliar euro... Apa kebenaran tawaran Beckham untuk merekrut Ronaldo?

    Transfer gratis... Duet Real Madrid dan Barcelona memimpin daftar emas

    Pesan terselubung ke FIFA.. Eskalasi yang mengancam Piala Dunia 2026

  Manchester United v Aston Villa - Premier League

    Naik dan turun!

    Performa Maguire telah meningkat secara signifikan sejak Michael Carrick mengambil alih jabatan pelatih sementara pada Januari lalu. Baru-baru ini, sang pemain memuji Carrick dengan menyebutnya sebagai "pelatih yang hebat dan komunikator ulung, yang memiliki naluri taktis yang sangat baik".

    Maguire termasuk dalam daftar 25 pemain Manchester United yang mengikuti pemusatan latihan di Dublin pekan ini, sebagai persiapan untuk fase-fase krusial di Liga Premier dan Liga Champions, meskipun ia tidak akan tersedia dalam pertandingan tim berikutnya melawan Leeds United karena skorsing.

