Roma muncul sebagai paket kejutan utama di Serie A setelah mengalami perombakan total secara fisik dan mental di bawah Gian Piero Gasperini. Dalam wawancara eksklusif dengan La Gazzetta dello Sport, mantan gelandang Roma Luigi Di Biagio memuji perkembangan taktik agresif klub tersebut.

Metode berintensitas tinggi Gasperini telah menanamkan mentalitas menang yang tanpa henti ke seluruh skuad.

"Saya selalu bilang Roma bisa menjadi kejutan: saya mendukung mereka tahun lalu, dan saya akan menegaskannya lagi tahun ini untuk Scudetto," kata Di Biagio kepada La Gazzetta dello Sport. "Gasp benar-benar bisa mengganggu mereka. Roma adalah kejutan yang sangat menyenangkan dan pantas mendapatkan segalanya atas apa yang mereka lakukan."