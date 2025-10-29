Lille OSC
'Sebelumnya Tak Pernah' - Calvin Verdonk Makin Percaya Diri Jadi Eksekutor Sepak Pojok
Sepak pojok Verdonk menarik perhatian media Prancis
Calvin Verdonk menjadi sorotan setelah dua sepak pojoknya menghasilkan gol ketika dikalahkan PAOK Thessaloniki 4-3 dalam matchday ketiga fase grup Liga Europa 2025/26. Verdonk yang tampil dalam sesi jumpa wartawan menjelang pertandingan lanjutan Ligue 1 melawan Nice, Kamis (30/10) dini hari WIB, mendapat pertanyaan terkait sepak pojok tersebut. Menurut Verdonk, ia bukan seorang pemain yang dipercaya untuk menjadi eksekutor korner, termasuk di klub sebelumnya NEC Nijmegen.
Asis Verdonk selalu dihasilkan dari permainan terbuka
Mencetak asis bukan hal asing bagi Verdonk. Sejak bergabung dengan NEC Nijmegen pada Agustus 2021, Verdonk telah membukukan delapan asis. Namun semua asis tersebut dihasilkan melalui permainan terbuka, dan tidak berasal dari bola mati. Asis yang dihasilkan dari bola mati baru dia dapatkan di Lille. Verdonk membuka kran gol Lille lewat asisnya untuk gol Benjamin Andre di menit ke-58. Selang sembilan menit kemudian, sepak pojok Verdonk disambut sundulan Thomas Meunir, dan selanjutnya diselesaikan Hamza Igamane dengan tandukan.
Latihan sepak pojok diakui tidak bagus
Verdonk mengungkapkan, keputusan menjadikan dia sebagai eksekutor bukan berdasarkan inisiatif dirinya, melainkan kebijakan Bruno Genesio. Pelatih Lille ini melihat umpan silang Verdonk kerap membahayakan pertahanan lawan.
“Sebelumnya, saya tidak pernah mengambil tendangan sudut di klub lama saya, tapi, saya tahu saya punya umpan silang yang bagus. Jadi saya tahu saya bisa mengambil tendangan sudut, dan ya, saya beruntung yang pertama, Benjamin, melakukan sundulan yang hebat, dan yang kedua agak terlalu pendek, tetapi Thomas memberikannya kepada Hamza, dan kemudian dia mencetak gol,” tutur Verdonk.
“Sebenarnya, ini pertama kalinya, karena di klub saya sebelumnya, bukan saya yang mengambil tendangan sudut. Saya tahu saya punya kemampuan umpan silang yang bagus, jadi saya bertanggung jawab untuk itu. Saya pikir saya bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk keuntungan tim.”
“Saya pikir pelatih melihat saya memiliki kualitas tertentu untuk melakukan umpan silang, dan kemudian mengambil tendangan sudutnya. Sebelum pertandingan melawan PAOK, saya juga mengambil beberapa tendangan sudut. Yah, itu tidak otomatis menghasilkan gol.”
Merasa nyaman bermain di sektor kiri
Verdonk juga mengutarakan dirinya merasa nyaman bermain di sektor kiri. Kerja samanya dengan pemain sayap Mathias Fernandez Pardo pun berjalan dengan mulus.
“Saya merasa sangat nyaman bermain dengan dia di sisi kiri, karena dia pemain yang sangat bagus, sangat cepat. Saya pikir banyak bek sayap memiliki masalah dengan kecepatan. Jadi saya hanya memberinya bola, dan membiarkannya bergerak,” kata Verdonk.
“Bahkan, saya merasa sangat nyaman bermitra dengan Mathias Fernandez Pardo, dan bermain di sisi kiri. Dia pemain yang sangat bagus, dia sangat, sangat cepat. Dia sering merepotkan bek lawan, dan saya mencoba mendistribusikan bola yang bagus kepada dia, dan membiarkannya melakukan sisanya.”
