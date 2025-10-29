'Sebelumnya Tak Pernah' - Calvin Verdonk Makin Percaya Diri Jadi Eksekutor Sepak Pojok

Verdonk mengungkapkan, keputusan menjadikan dia sebagai eksekutor bukan berdasarkan inisiatif dirinya, melainkan kebijakan Bruno Genesio. Pelatih Lille ini melihat umpan silang Verdonk kerap membahayakan pertahanan lawan.

“Sebelumnya, saya tidak pernah mengambil tendangan sudut di klub lama saya, tapi, saya tahu saya punya umpan silang yang bagus. Jadi saya tahu saya bisa mengambil tendangan sudut, dan ya, saya beruntung yang pertama, Benjamin, melakukan sundulan yang hebat, dan yang kedua agak terlalu pendek, tetapi Thomas memberikannya kepada Hamza, dan kemudian dia mencetak gol,” tutur Verdonk.

“Sebenarnya, ini pertama kalinya, karena di klub saya sebelumnya, bukan saya yang mengambil tendangan sudut. Saya tahu saya punya kemampuan umpan silang yang bagus, jadi saya bertanggung jawab untuk itu. Saya pikir saya bisa memanfaatkan kemampuan itu untuk keuntungan tim.”

“Saya pikir pelatih melihat saya memiliki kualitas tertentu untuk melakukan umpan silang, dan kemudian mengambil tendangan sudutnya. Sebelum pertandingan melawan PAOK, saya juga mengambil beberapa tendangan sudut. Yah, itu tidak otomatis menghasilkan gol.”