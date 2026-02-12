Sean Dyche dipecat setelah 114 hari menjabat sebagai manajer Nottingham Forest, yang bersiap untuk mencatat sejarah di Premier League dengan menunjuk manajer keempat mereka musim ini.

Dyche berbicara kepada wartawan tentang masa depannya setelah dicaci maki oleh suporter saat melawan Wolves - dengan suporter Forest yang semakin kecewa dengan gaya sepak bolanya: “Orang-orang bisa menuntut perubahan, dan kemudian itu selalu tergantung pada pemilik apakah mereka akan melakukan perubahan atau tidak.

“Saya hanya bekerja sangat keras. Saya peduli dengan klub ini. Saya sudah jelaskan itu. Saya bekerja sangat keras. Saya tidak mengatakan para pemain tidak, tapi kami sebagai staf pasti bekerja keras, itulah yang harus dilakukan. Anda tahu, kami bekerja sangat keras. Jika pemilik ingin melakukan perubahan, itu terserah dia, dan begitulah sepak bola sekarang, itu kenyataannya.”

Mantan striker Forest, Rob Earnshaw, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang mengapa Marinakis yang karismatik, yang tidak pernah takut mengambil keputusan besar, baik untuk permainan: “Saya senang dia terlibat. Saya pikir itu luar biasa dan dia pantas mendapat banyak pujian karena dia tidak hanya berinvestasi di klub sepak bola, tapi dia benar-benar berinvestasi diri untuk membawa klub ini menuju kesuksesan. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, beberapa tahun yang luar biasa, tapi Forest tidak akan menjadi Forest jika membosankan dan kita tidak memiliki kepribadian.

“Sepak bola tentang kepribadian, jadi saya menyukainya. Mereka tidak boleh hanya duduk di sana dan kita tidak pernah mendengar suara mereka di kotak. Mereka adalah bagian dari klub sepak bola dan kepribadian mereka muncul. Saya sepenuhnya mendukung itu.”