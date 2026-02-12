Getty
Sean Dyche dipecat setelah 114 hari menjabat sebagai manajer Nottingham Forest, yang bersiap untuk mencatat sejarah di Premier League dengan menunjuk manajer keempat mereka musim ini.
Pintu putar: Tiga manajer Nottingham Forest pada musim 2025-26
Dyche, yang pernah menjadi bagian dari tim muda Forest di bawah asuhan legenda Brian Clough, baru ditunjuk pada Oktober. Ia menjadi pelatih kepala ketiga The Reds sejak dimulainya musim 2025-26.
Nuno Espirito Santo, yang membawa Forest lolos ke kompetisi Eropa musim lalu, diberhentikan pada 9 September. Ange Postecoglou, yang baru saja mengakhiri puasa gelar Tottenham, mengambil alih posisi tersebut.
Pelatih asal Australia itu menjalani delapan pertandingan tanpa kemenangan dalam 39 hari sebelum akhirnya dipecat. Dyche dianggap sebagai pilihan yang solid untuk menghindarkan Forest dari bahaya degradasi, namun ia hanya menjalani 25 pertandingan - dengan 10 di antaranya dimenangkan.
Manajer Hutan berikutnya: Mantan bos Wolves, Pereira, telah ditunjuk.
Hasil imbang yang mengecewakan melawan Wolves - di mana Forest melepaskan 35 tembakan ke gawang tanpa berhasil mencetak gol - menjadi titik balik yang membuat pemilik Nottingham Forest yang misterius, Evangelos Marinakis, mengambil keputusan lagi.
Pernyataan singkat berbunyi: “Nottingham Forest Football Club dapat mengonfirmasi bahwa Sean Dyche telah diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sean dan stafnya atas usaha mereka selama berada di klub ini dan kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka. Kami tidak akan memberikan komentar lebih lanjut pada saat ini.”
Tidak ada klub Premier League yang pernah memiliki empat manajer permanen dalam satu musim, artinya Forest berpotensi mencatat sejarah baru. The Athletic termasuk di antara media yang melaporkan bahwa mantan manajer Wolves, Pereira, sedang dipertimbangkan untuk mengisi posisi yang sangat panas tersebut.
Pereira telah tanpa klub sejak dipindahkan dari Molineux pada November. Dia memimpin Wolves dalam 10 pertandingan tanpa kemenangan di awal musim ini. Namun, dia berhasil menyelamatkan Wolves dari masalah selama musim debutnya. Manajer Portugal berusia 57 tahun ini juga dikenal baik oleh Marinakis setelah membawa Olympiacos meraih gelar liga dan piala ganda di Yunani pada musim 2014-15.
Marinakis yang misterius kembali mengayunkan kapaknya.
Dyche berbicara kepada wartawan tentang masa depannya setelah dicaci maki oleh suporter saat melawan Wolves - dengan suporter Forest yang semakin kecewa dengan gaya sepak bolanya: “Orang-orang bisa menuntut perubahan, dan kemudian itu selalu tergantung pada pemilik apakah mereka akan melakukan perubahan atau tidak.
“Saya hanya bekerja sangat keras. Saya peduli dengan klub ini. Saya sudah jelaskan itu. Saya bekerja sangat keras. Saya tidak mengatakan para pemain tidak, tapi kami sebagai staf pasti bekerja keras, itulah yang harus dilakukan. Anda tahu, kami bekerja sangat keras. Jika pemilik ingin melakukan perubahan, itu terserah dia, dan begitulah sepak bola sekarang, itu kenyataannya.”
Mantan striker Forest, Rob Earnshaw, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL tentang mengapa Marinakis yang karismatik, yang tidak pernah takut mengambil keputusan besar, baik untuk permainan: “Saya senang dia terlibat. Saya pikir itu luar biasa dan dia pantas mendapat banyak pujian karena dia tidak hanya berinvestasi di klub sepak bola, tapi dia benar-benar berinvestasi diri untuk membawa klub ini menuju kesuksesan. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, beberapa tahun yang luar biasa, tapi Forest tidak akan menjadi Forest jika membosankan dan kita tidak memiliki kepribadian.
“Sepak bola tentang kepribadian, jadi saya menyukainya. Mereka tidak boleh hanya duduk di sana dan kita tidak pernah mendengar suara mereka di kotak. Mereka adalah bagian dari klub sepak bola dan kepribadian mereka muncul. Saya sepenuhnya mendukung itu.”
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan