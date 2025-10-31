SCTV - Mandiri Media Cup 2025
GOAL

SCTV Bikin Sejarah Baru Usai Juara Mandiri Media Cup 2025

Keberhasilan ini menandai sejarah baru karena SCTV mencatatkan hat-trick juara setelah sebelumnya juga menjadi kampiun pada edisi 2023 dan 2024.

Oleh Rizkaart Cendradiputra

SCTV berhasil keluar sebagai juara di ajang sepak bola antarmedia paling bergengsi Mandiri Media Cup 2025 setelah mengalahkan SKOR Indonesia melalui adu penalti (5-4) di partai final yang digelar di CIBIS Park, Jakarta, Rabu (30/10) malam WIB.

Laga berlangsung sengit sejak awal, di mana kedua kubu saling jual beli serangan dan bermain imbang 2-2 sampai waktu normal berakhir. Adu penalti pun menjadi penentu, dan ketenangan para algojo SCTV berhasil memastikan mereka mempertahankan gelar juara.

Keberhasilan ini menjadi sejarah sendiri karena SCTV mencatatkan hat-trick juara setelah sebelumnya juga menjadi kampiun pada edisi 2023 dan 2024. Dengan demikian, SCTV secara resmi berhak menyimpan trofi Mandiri Media Cup secara permanen.

    Apa Yang Dikatakan?

    Kapten tim SCTV, Aria Rusandi yang juga dinobatkan sebagai pemaint terbaik Mandiri Media Cup 2025 menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

    “Kami bermain dengan hati dan kerja sama yang solid. Tiga kali juara beruntun bukan hal mudah, tapi kami buktikan dengan semangat dan kebersamaan,” ujarnya.

    Ketua Panitia Mandiri Media Cup 2025, Andri Bagus Syaeful mengatakan, kesuksesan Mandiri Media Cup 2025 tak lepas dari peran para peserta yang mampu menjaga sportivitas dan solidaritas sesama pekerja media massa.

    "Mandiri Media Cup 2025 adalah wadah bagi para jurnalis dan semua pekerja media untuk tetap solid. Meski berbeda bendera perusahaan, kita bisa lihat solidaritas tak hanya ditunjukkan saat melakukan liputan tapi juga di lapangan," kata Andri.

    Apresiasi Manajer Timnas

    Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumardji memberi apresiasi tinggi untuk prestasi SCTV. Ia menyampaikan, hattrick juara adalah bentuk kerja keras, kekompakkan dan semangat tanpa kenal lelah.

    "Selamat kepada tim SCTV atas hattrick juara tiga tahun berturut-turut menjuarai Mandiri Media Cup 2025. Prestasi ini bukti bahwa kerja keras, kekompakan, dan semangat pantang menyerah selalu berbuah manis. Menang bukan karena tak pernah kalah, tapi karena tak pernah berhenti berjuang. Teruslah menjadi inspirasi di lapangan dan di dunia media," ucap manajer Timnas Indonesia tersebut.

  • Rizky Ridho - Indonesia vs Saudi Arabia 2026 AFC World Cup QualifiersAFC

    Hadirnya Pesepakbola Nasional

    Tak hanya itu, bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho, didapuk menjadi brand ambassador Mandiri Media Cup 2025. Mandiri Media Cup 2025.

    Ridho hadir di acara pembukaan pada hari Selasa (28/10), sementara pada Rabu (29/10) acara dimeriahkan oleh eks Persib Bandung, Atep yang memberikan coaching clinic. Adapun di hari Kamis (30/10) eks Bhayangkara FC Indra Kahfi turut memeriahkan acara eksebisi fun footbal