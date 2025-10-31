SCTV Bikin Sejarah Baru Usai Juara Mandiri Media Cup 2025

Article continues below

SCTV berhasil keluar sebagai juara di ajang sepak bola antarmedia paling bergengsi Mandiri Media Cup 2025 setelah mengalahkan SKOR Indonesia melalui adu penalti (5-4) di partai final yang digelar di CIBIS Park, Jakarta, Rabu (30/10) malam WIB.

Laga berlangsung sengit sejak awal, di mana kedua kubu saling jual beli serangan dan bermain imbang 2-2 sampai waktu normal berakhir. Adu penalti pun menjadi penentu, dan ketenangan para algojo SCTV berhasil memastikan mereka mempertahankan gelar juara.

Keberhasilan ini menjadi sejarah sendiri karena SCTV mencatatkan hat-trick juara setelah sebelumnya juga menjadi kampiun pada edisi 2023 dan 2024. Dengan demikian, SCTV secara resmi berhak menyimpan trofi Mandiri Media Cup secara permanen.