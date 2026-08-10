Scouting Roshn: Tarian terakhir Ronaldo membentur tembok Al Nassr!

Musim baru bisa jadi merupakan babak terakhir dalam kisah Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr, seiring mendekatnya akhir kontrak sang kapten "Al Alami" dan ketidakjelasan kemungkinan berlanjutnya kebersamaan mereka untuk periode baru, entah karena keinginan sang pemain untuk menjalani pengalaman terakhir yang berbeda atau karena situasi finansial sulit yang tengah dihadapi klub.

Ronaldo tak ingin akhir perjalanannya bersama Al Nassr berlalu begitu saja, melainkan berupaya pergi lewat pintu besar setelah meraih apa yang mampu ia raih. Namun kali ini ambisinya berbenturan dengan realitas berbeda di dalam klub, di mana Al Nassr tak mampu melakukan langkah-langkah yang dinanti sang kapten untuk memperkuat tim dan bersaing kuat di semua ajang.