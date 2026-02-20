Getty Images
Diterjemahkan oleh
Scott McTominay memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya di tengah spekulasi tentang kembalinya ke Premier League dan kemungkinan perpanjangan kontrak dengan Napoli
McTominay membungkam spekulasi transfer.
Mantan gelandang Manchester United, Scott McTominay, telah berusaha meredam spekulasi yang mengaitkannya dengan kemungkinan hengkang lebih awal dari Stadio Diego Armando Maradona. Sejak tiba di Italia, McTominay telah menjadi figur kunci dalam revolusi taktik Antonio Conte, membantu Napoli kembali menjadi kandidat kuat untuk gelar Scudetto. Transisi mulusnya ke sepak bola Italia dilaporkan telah menarik perhatian beberapa klub Inggris, termasuk kemungkinan kembalinya ke Old Trafford.
Namun, pemain berusia 29 tahun ini menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya pada lingkungan saat ini. Ia menjelaskan bahwa agennya tidak berkomunikasi dengan pihak eksternal, meskipun headline media menyarankan kemungkinan kembalinya ke Premier League. McTominay menyoroti kepuasannya dengan gaya hidup di Naples, mencatat bahwa keluarganya telah beradaptasi dengan baik di kota Mediterania tersebut.
"Agen saya tidak berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya," kata McTominay kepada Il Corriere dello Sport. "Dia hanya berbicara dengan saya dan klub. Dia tidak mengatakan apa pun kepada media. Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu yang saya pikirkan. Masa depan sangat penting dan saya bisa melihat diri saya di Napoli untuk waktu yang lama."
- Getty Images
Napoli khawatir pahlawan Scudetto akan hengkang.
Napoli juga menyadari adanya minat dari beberapa klub, termasuk klub mantan McTominay, dengan direktur Leonardo Giammarioli baru-baru ini mengakui kekhawatirannya bahwa MVP Serie A musim 2024-25 akan dibujuk kembali ke Inggris, mengakui bahwa dia "layak" untuk pindah ke klub papan atas.
"Ya, tentu saja saya khawatir. Tapi pada akhirnya, terutama Scott, yang adalah orang yang sangat baik, kami ingin dia mencapai level berikutnya dalam beberapa tahun ke depan – mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun depan, tapi dia pantas mendapatkannya," kata Giammarioli.
Namun, baru-baru ini dilaporkan bahwa pemain internasional Skotlandia tersebut berencana meninggalkan Naples pada musim panas ini, dengan kembalinya ke Premier League sebagai target utamanya. Tuttomercatowebmelaporkan bahwa dia dan pacarnya, Cam Reading, ingin pindah ke Inggris "secepat mungkin."
Evolusi taktis di bawah Conte
Kenaikan performa McTominay di Serie A menjadi bukti kemampuannya beradaptasi di bawah kepemimpinan yang ketat dari Antonio Conte. Setelah berperan penting dalam kemenangan gelar Serie A musim lalu, pahlawan Skotlandia ini terus bersinar untuk tim Italia. Ia telah mencetak enam gol dan memberikan tiga assist dalam 23 pertandingan Serie A musim ini, serta mencetak empat gol dalam kampanye Liga Champions Napoli yang mengecewakan.
Meskipun tim Conte belum mampu mempertahankan konsistensi musim ini, McTominay mengreditkan pelatih tersebut atas kemunculannya sebagai bintang sejak pindah dari Old Trafford.
"Di Napoli, saya berkembang baik secara taktik maupun fisik," jelas gelandang tersebut. "Secara taktik, Italia berbeda dari Premier League. Saya harus beradaptasi dan belajar dengan cepat cara bermain, gerakan apa yang harus dilakukan, cara membebaskan diri, cara menjadi ancaman di area lawan, dan juga cara bertahan. Kurva belajar yang menyenangkan dan saya menikmati setiap menitnya."
- Getty Images Sport
Keraguan cedera menjelang hari pertandingan
Meskipun McTominay ingin mempertahankan performa apiknya, ia saat ini tengah berjuang melawan waktu untuk bisa tampil fit dalam laga liga Napoli mendatang. Masalah tendon yang persisten telah membatasi partisipasinya dalam sesi latihan terakhir, membuat Conte menghadapi dilema pemilihan pemain di lini tengah.
Tim medis dilaporkan mengelola beban kerjanya dengan hati-hati untuk menghindari cedera jangka panjang. Dengan Partenopei akan menghadapi Atalanta akhir pekan ini, ketersediaan pemain internasional Skotlandia tersebut masih diragukan.
Iklan