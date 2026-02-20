Scott McTominay memberikan pernyataan tegas mengenai masa depannya di tengah spekulasi tentang kembalinya ke Premier League dan kemungkinan perpanjangan kontrak dengan Napoli

Mantan gelandang Manchester United, Scott McTominay, telah berusaha meredam spekulasi yang mengaitkannya dengan kemungkinan hengkang lebih awal dari Stadio Diego Armando Maradona. Sejak tiba di Italia, McTominay telah menjadi figur kunci dalam revolusi taktik Antonio Conte, membantu Napoli kembali menjadi kandidat kuat untuk gelar Scudetto. Transisi mulusnya ke sepak bola Italia dilaporkan telah menarik perhatian beberapa klub Inggris, termasuk kemungkinan kembalinya ke Old Trafford.

Namun, pemain berusia 29 tahun ini menegaskan bahwa fokusnya tetap sepenuhnya pada lingkungan saat ini. Ia menjelaskan bahwa agennya tidak berkomunikasi dengan pihak eksternal, meskipun headline media menyarankan kemungkinan kembalinya ke Premier League. McTominay menyoroti kepuasannya dengan gaya hidup di Naples, mencatat bahwa keluarganya telah beradaptasi dengan baik di kota Mediterania tersebut.

"Agen saya tidak berkomunikasi dengan siapa pun mengenai masa depan saya," kata McTominay kepada Il Corriere dello Sport. "Dia hanya berbicara dengan saya dan klub. Dia tidak mengatakan apa pun kepada media. Saya sangat bahagia di sini dan, sejauh yang saya ketahui, saya adalah pemain Napoli; itu yang saya pikirkan. Masa depan sangat penting dan saya bisa melihat diri saya di Napoli untuk waktu yang lama."