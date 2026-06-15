Scaloni: Aljazair mirip dengan Maroko... dan kami merasa cemas menghadapi mereka

Mengenai solusi taktis alternatif, Scaloni menjelaskan: "Itu adalah situasi yang bisa terjadi sejak awal atau mungkin dipaksakan oleh lawan. Ini bukan soal apakah kami kekurangan pemain tertentu. Kami telah mencoba beberapa opsi dan belum tahu hasilnya, tetapi inti tim akan tetap sama terlepas dari apakah kami bermain dengan tiga bek tengah atau lima pemain bertahan."

Dia menambahkan: "Sepak bola tetap menjadi olahraga yang sangat penting bagi kami, tetapi saya yakin tim ini bisa mencapai posisi ini karena kami telah mengurai makna dari kata terkenal itu (tekanan). Saya yakin ini adalah salah satu pilar yang membuat mereka mampu turun ke lapangan dan bermain dengan tenang."

Dia melanjutkan: "Kami di sini dengan ketegangan yang sama, dan dengan perasaan yang sama di dalam hati. Yang penting adalah bahwa setelah pertandingan, apa pun yang terjadi, kami merasa tenang karena tahu bahwa tim telah memberikan segalanya. Kami percaya bahwa ini tetap hanya olahraga terlepas dari Piala Dunia. Ada banyak hal yang lebih penting daripada turnamen ini."

Mengenai Lionel Messi dan Julian Alvarez, Scaloni mengatakan: "Kami yakin semua orang di dunia ingin melihat Leo bermain, karena itulah yang dia timbulkan pada semua orang, bukan hanya bagi orang Argentina. Dia pernah berada dalam situasi yang berbeda-beda, tapi dia selalu tampil. Bagi kami, dia adalah pemain kunci dan tampaknya dalam kondisi baik. Alvarez mengalami masalah pada pergelangan kakinya, dan kami merawatnya, dan saya pikir dia baik-baik saja. Dia tersedia untuk pertandingan besok dan dianggap sebagai opsi tambahan."

Dia melanjutkan: "Saya selalu kesulitan menentukan susunan pemain inti karena kualitas yang dimiliki tim nasional, terlepas dari kemungkinan adanya pemain yang cedera, yang tidak berlaku untuk situasi saat ini, karena pada dasarnya semua orang siap. Saya tidak pernah mengalami masalah dalam hal itu. Masalahnya adalah mencoret beberapa pemain yang dianggap sebagai pemain kunci. Kami bermain dengan sebelas pemain dan mencari keseimbangan, bahkan jika salah satu dari mereka harus tetap di luar susunan pemain."