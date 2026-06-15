Scaloni: Aljazair mirip dengan Maroko... dan kami merasa cemas menghadapi mereka

Scaloni menyampaikan pesan penenang kepada para pendukung Argentina, dengan mengatakan: "Mari tetap tenang, rakyat Argentina. Ini hanyalah pertandingan sepak bola, dan kami sudah memiliki pengalaman dari Piala Dunia terakhir. Pertandingan pertama memang tidak menentukan, meski tetap penting. Kami baik-baik saja, merasa tenang, dan akan menghadapi tim yang bagus dengan pemain-pemain hebat. Tapi kami baik-baik saja, percaya diri, dan datang pada waktu yang tepat."
Mengenai posisinya saat ini sebagai pelatih, Scaloni berkata: "Saya sama persis seperti pada hari pertama saya mengambil alih tanggung jawab, tidak ada yang berubah sama sekali meskipun saya mendapat keraguan setelah kemenangan. Keseimbangan adalah kata yang paling tepat. Kami tahu kami melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik, dan kami berusaha memberikan yang terbaik untuk negara kami, dan ini membuat Anda tenang terlepas dari hasil apa pun. Pertandingan memberi Anda sedikit ketenangan, tetapi dalam hal komitmen, itu tetap sama; kami tidak lebih baik dari siapa pun dan tidak lebih buruk dari siapa pun."
Mengenai susunan pemain inti, Scaloni mengatakan: "Saya rasa Bielsa sudah mengatakannya kemarin, entah bagaimana caranya, kalian akan tahu susunannya. Saya belum berbicara dengan para pemain, saya akan memberi tahu mereka malam ini. Emiliano siap, dan jika semuanya berjalan seperti kemarin, saya rasa dia akan bermain."
Pelatih tersebut mengungkapkan antusiasme dan emosinya yang besar terhadap Piala Dunia dengan mengatakan: "Ini membangkitkan emosi saya karena kami telah melalui momen-momen kuat bersama. Saya menjalani masa yang sangat indah di Estudiantes, dan kamu, Martín Palermo, ada di sana, dan membuka pintu bagi saya. Kamu tahu betapa sulit dan indahnya hal ini. Saya memiliki gairah besar untuk memulai turnamen dunia baru."