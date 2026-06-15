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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni: Aljazair mirip dengan Maroko... dan kami merasa cemas menghadapi mereka

L. Scaloni
L. Messi
Argentina
Belgium
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World Cup
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Aljazair
Maroko
Brasil

Peringatan dari Argentina

Lionel Scaloni, pelatih Argentina, menegaskan bahwa status timnya sebagai juara dunia tidak akan menghalangi mereka untuk terus bersaing dan berjuang di turnamen kali ini.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers resmi pertama yang diadakan Scaloni menjelang pertandingan pembuka Argentina melawan Aljazair, besok Senin, di Kota Kansas.

  • Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni menenangkan para pendukung Argentina

    Scaloni menyampaikan pesan penenang kepada para pendukung Argentina, dengan mengatakan: "Mari tetap tenang, rakyat Argentina. Ini hanyalah pertandingan sepak bola, dan kami sudah memiliki pengalaman dari Piala Dunia terakhir. Pertandingan pertama memang tidak menentukan, meski tetap penting. Kami baik-baik saja, merasa tenang, dan akan menghadapi tim yang bagus dengan pemain-pemain hebat. Tapi kami baik-baik saja, percaya diri, dan datang pada waktu yang tepat."

    Mengenai posisinya saat ini sebagai pelatih, Scaloni berkata: "Saya sama persis seperti pada hari pertama saya mengambil alih tanggung jawab, tidak ada yang berubah sama sekali meskipun saya mendapat keraguan setelah kemenangan. Keseimbangan adalah kata yang paling tepat. Kami tahu kami melakukan segala sesuatu dengan cara terbaik, dan kami berusaha memberikan yang terbaik untuk negara kami, dan ini membuat Anda tenang terlepas dari hasil apa pun. Pertandingan memberi Anda sedikit ketenangan, tetapi dalam hal komitmen, itu tetap sama; kami tidak lebih baik dari siapa pun dan tidak lebih buruk dari siapa pun."

    Mengenai susunan pemain inti, Scaloni mengatakan: "Saya rasa Bielsa sudah mengatakannya kemarin, entah bagaimana caranya, kalian akan tahu susunannya. Saya belum berbicara dengan para pemain, saya akan memberi tahu mereka malam ini. Emiliano siap, dan jika semuanya berjalan seperti kemarin, saya rasa dia akan bermain."

    Pelatih tersebut mengungkapkan antusiasme dan emosinya yang besar terhadap Piala Dunia dengan mengatakan: "Ini membangkitkan emosi saya karena kami telah melalui momen-momen kuat bersama. Saya menjalani masa yang sangat indah di Estudiantes, dan kamu, Martín Palermo, ada di sana, dan membuka pintu bagi saya. Kamu tahu betapa sulit dan indahnya hal ini. Saya memiliki gairah besar untuk memulai turnamen dunia baru."

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    Bagaimana Tango mengatasi dilema tekanan?

    Mengenai solusi taktis alternatif, Scaloni menjelaskan: "Itu adalah situasi yang bisa terjadi sejak awal atau mungkin dipaksakan oleh lawan. Ini bukan soal apakah kami kekurangan pemain tertentu. Kami telah mencoba beberapa opsi dan belum tahu hasilnya, tetapi inti tim akan tetap sama terlepas dari apakah kami bermain dengan tiga bek tengah atau lima pemain bertahan."

    Dia menambahkan: "Sepak bola tetap menjadi olahraga yang sangat penting bagi kami, tetapi saya yakin tim ini bisa mencapai posisi ini karena kami telah mengurai makna dari kata terkenal itu (tekanan). Saya yakin ini adalah salah satu pilar yang membuat mereka mampu turun ke lapangan dan bermain dengan tenang."

    Dia melanjutkan: "Kami di sini dengan ketegangan yang sama, dan dengan perasaan yang sama di dalam hati. Yang penting adalah bahwa setelah pertandingan, apa pun yang terjadi, kami merasa tenang karena tahu bahwa tim telah memberikan segalanya. Kami percaya bahwa ini tetap hanya olahraga terlepas dari Piala Dunia. Ada banyak hal yang lebih penting daripada turnamen ini."

    Mengenai Lionel Messi dan Julian Alvarez, Scaloni mengatakan: "Kami yakin semua orang di dunia ingin melihat Leo bermain, karena itulah yang dia timbulkan pada semua orang, bukan hanya bagi orang Argentina. Dia pernah berada dalam situasi yang berbeda-beda, tapi dia selalu tampil. Bagi kami, dia adalah pemain kunci dan tampaknya dalam kondisi baik. Alvarez mengalami masalah pada pergelangan kakinya, dan kami merawatnya, dan saya pikir dia baik-baik saja. Dia tersedia untuk pertandingan besok dan dianggap sebagai opsi tambahan."

    Dia melanjutkan: "Saya selalu kesulitan menentukan susunan pemain inti karena kualitas yang dimiliki tim nasional, terlepas dari kemungkinan adanya pemain yang cedera, yang tidak berlaku untuk situasi saat ini, karena pada dasarnya semua orang siap. Saya tidak pernah mengalami masalah dalam hal itu. Masalahnya adalah mencoret beberapa pemain yang dianggap sebagai pemain kunci. Kami bermain dengan sebelas pemain dan mencari keseimbangan, bahkan jika salah satu dari mereka harus tetap di luar susunan pemain."

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    Peringatan terhadap skenario Brasil dan Maroko

    Dalam penilaiannya terhadap tim-tim Afrika, Scaloni mengatakan: "Aljazair adalah lawan yang serupa dengan Maroko; mereka memiliki pemain-pemain hebat dan pelatih hebat yang membuat timnya bermain dengan sangat baik. Menonton pertandingan Brasil melawan Maroko memberi kita pelajaran berharga bahwa kita tidak boleh lengah. Di level tim nasional, mereka memang pantas berada di Piala Dunia. Aljazair membuat kami khawatir karena mereka adalah tim yang bagus."

    Mengenai penginapan di Kota Kansas, Scaloni mengatakan: "Kami mengharapkan suhu yang lebih tinggi selama latihan. Saat ini cuacanya bagus, kota ini menyambut kami dengan luar biasa, dan pusat latihannya menakjubkan. Terima kasih banyak kepada warga Kansas atas apa yang mereka berikan kepada kami."

    Scaloni kembali menganalisis kekuatan lawan dengan mengatakan: "Aljazair adalah tim yang bagus, mereka memiliki pemain-pemain cepat di lini serang, memiliki keterampilan teknis yang tinggi, dan kekuatan fisik yang besar. Mereka bermain dengan barisan pertahanan yang terdiri dari tiga hingga empat pemain. Bagaimanapun juga, ini adalah tim yang bagus dan harus dihormati."