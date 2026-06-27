Sayap yang patah... Impian Spanyol ada di tangan Yamal

Suasana duka dan kekhawatiran menyelimuti tim nasional Spanyol, meskipun mereka berhasil memastikan posisi teratas di Grup 8 berkat kemenangan 1-0 atas Uruguay pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Dalam turnamen singkat seperti Piala Dunia, di mana pembagian beban antar pemain menjadi kunci kesuksesan, tim nasional Spanyol mendapat pukulan telak akibat cedera yang dialami duo Yeremi Pino dan Nico Williams.

Surat kabar “Sport” dalam laporannya menyebutkan bahwa semua indikasi, berdasarkan pernyataan pelatih Luis de la Fuente, menunjukkan bahwa Yérimi Pino dan Nico Williams mungkin telah mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia.

De la Fuente mengatakan setelah pertandingan, “Sungguh disayangkan cedera yang dialami Yérimi, dan kita akan lihat seberapa parahnya.”

Namun, pernyataan medis resmi membawa kabar positif, karena menjelaskan bahwa Yérimi tidak mengalami patah tulang selangka, melainkan keseleo pada sendi akromioklavikular.

Seperti biasa dalam kasus semacam ini, Federasi Sepak Bola Spanyol tidak menentukan tanggal kembalinya sang pemain, dan mengaitkannya dengan perkembangan kondisinya.