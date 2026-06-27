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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Sayap yang patah... Impian Spanyol ada di tangan Yamal

FEATURES
World Cup
L. Yamal
Spain
N. Williams
Y. Pino
Spanyol

Suasana duka dan kekhawatiran menyelimuti tim nasional Spanyol, meskipun mereka berhasil memastikan posisi teratas di Grup 8 berkat kemenangan 1-0 atas Uruguay pada pertandingan penutup babak penyisihan grup.

Dalam turnamen singkat seperti Piala Dunia, di mana pembagian beban antar pemain menjadi kunci kesuksesan, tim nasional Spanyol mendapat pukulan telak akibat cedera yang dialami duo Yeremi Pino dan Nico Williams.

Surat kabar “Sport” dalam laporannya menyebutkan bahwa semua indikasi, berdasarkan pernyataan pelatih Luis de la Fuente, menunjukkan bahwa Yérimi Pino dan Nico Williams mungkin telah mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia.

De la Fuente mengatakan setelah pertandingan, “Sungguh disayangkan cedera yang dialami Yérimi, dan kita akan lihat seberapa parahnya.”

Namun, pernyataan medis resmi membawa kabar positif, karena menjelaskan bahwa Yérimi tidak mengalami patah tulang selangka, melainkan keseleo pada sendi akromioklavikular. 

Seperti biasa dalam kasus semacam ini, Federasi Sepak Bola Spanyol tidak menentukan tanggal kembalinya sang pemain, dan mengaitkannya dengan perkembangan kondisinya.

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancaman cedera membuat Spanyol berada dalam kesulitan

    Namun, nasib buruk tidak berhenti sampai di situ saja, karena pukulan kedua datang dalam konferensi pers yang sama, ketika De la Fuente menegaskan bahwa Nico Williams menyelesaikan pertandingan melawan Uruguay dalam kondisi mengalami nyeri otot, yang memicu keraguan baru mengenai kesiapannya.

    Pemain Athletic Bilbao tersebut bergabung dengan pemusatan latihan timnas Spanyol dalam kondisi fisik yang masih jauh dari prima, setelah menjalani musim yang diwarnai cedera berulang dan masalah mengganggu di area selangkangan. Meskipun demikian, sang pelatih tetap bertaruh bahwa ia akan pulih secara bertahap selama turnamen berlangsung.

    Hingga saat ini, Nico hanya bermain dalam waktu yang terbatas selama tiga pertandingan, dan partisipasinya di babak gugur kini menjadi sangat diragukan.

    Dalam pernyataan Federasi Sepak Bola Spanyol disebutkan, “Nico Williams mengalami cedera otot pada otot adductor kanan, akibat tekel keras yang dialaminya selama pertandingan melawan Uruguay.”

    Pernyataan tersebut juga menyebutkan bahwa cedera yang dialami Yeremi Pino dan Nico Williams dikategorikan sebagai cedera tingkat sedang.

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harapan El Matador bergantung pada Yamal

    Setelah mengalahkan Uruguay berkat gol Alex Baena, De la Fuente mengatakan, “Jika kami terpaksa bermain tanpa pemain sayap, maka kami akan bermain tanpa pemain sayap.”

    Tampaknya pelatih asal Spanyol itu telah menerima kenyataan, setelah Yeremi Pino dan Neco Williams bergabung dengan daftar pemain cedera yang juga mencakup Víctor Muñoz, yang belum pernah tampil dalam satu pertandingan pun di turnamen ini karena masalah fisik, sementara keraguan juga masih menyelimuti kesiapan pemain baru Liverpool tersebut untuk tampil di babak 32 besar.

    Dengan demikian, Lamine Yamal menjadi satu-satunya pemain sayap yang masih fit dalam skuad pelatih Luis de la Fuente. 

    Yamal memulai Piala Dunia dari bangku cadangan, namun ia tampil sebagai starter dalam dua pertandingan terakhir dan mulai menemukan ritme turnamen secara bertahap.

    Namun, pesan yang tersampaikan di dalam skuad Spanyol sudah jelas: “Yang terpenting adalah Lamine Yamal tidak mengalami cedera atau bahkan pilek.”

    Federasi Sepak Bola Spanyol tidak dapat menggantikan Jérémie Pino atau Niko Williams dengan pemain lain, karena peraturan FIFA yang menyatakan bahwa penggantian pemain dalam daftar akhir hanya diperbolehkan 24 jam sebelum pertandingan pertama tim nasional di Piala Dunia.

    Akibatnya, timnas Spanyol kini menghadapi krisis nyata, dengan pilihan lini serang yang semakin terbatas di babak gugur.

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