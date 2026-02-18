AFP
Diterjemahkan oleh
"Sayang sekali" - Pierre Kalulu menanggapi permintaan maaf Alessandro Bastoni setelah kartu merah kontroversial yang diterima bek Juventus dalam kekalahan melawan Inter
Beralih dari insiden Bastoni
Kalulu diusir dari lapangan beberapa saat sebelum babak pertama berakhir setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Bastoni, yang terjatuh selama insiden tersebut. Bek Inter segera mengajukan protes kepada wasit untuk tindakan disiplin, dengan klaim bahwa Kalulu menarik bajunya untuk menjatuhkannya. Namun, tayangan ulang televisi tampaknya tidak menunjukkan kontak yang jelas antara kedua pemain.
Inter berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 dengan gol di menit akhir, memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi delapan poin dengan 61 poin. Juventus, sementara itu, tetap berada di peringkat kelima dengan 46 poin dari 25 pertandingan.
Pasca Derby d'Italia diwarnai ketegangan, meski Bastoni berusaha menenangkan situasi dengan meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya yang berlebihan. Saat ditanya tentang gestur pemain Inter tersebut, Kalulu lebih fokus pada masa depan daripada mengungkit keputusan yang tak bisa diubah. "Saya belum melihat apa yang dia katakan. Pertandingan sudah berakhir, kita harus melihat ke depan dan tidak memikirkannya lagi. Saya hanya akan mengatakan bahwa itu sayang," akui bek tersebut, jelas frustrasi dengan dampak suspensi terhadap ritme permainannya dan momentum tim.
Pemain berusia 24 tahun itu tidak menyembunyikan fakta bahwa insiden tersebut telah memberikan beban emosional padanya menjelang komitmen Eropa Juventus. Mencermati kondisi mentalnya setelah pengusiran yang kontroversial, Kalulu menjelaskan: "Tentu saja saya sangat gugup setelah insiden ini, lebih baik bicara sedikit karena mengatakan terlalu banyak hal tidak ada gunanya. Saya harus memikirkan lapangan, ada orang lain yang bisa membicarakan hal-hal ini."
- AFP
Malam yang sulit di Istanbul
Kembalinya Kalulu ke susunan pemain utama tidak berjalan sesuai rencana, karena Juventus menderita kekalahan telak 5-2 dari Galatasaray dalam laga Liga Champions pada Selasa. Ini menjadi mimpi buruk bagi pertahanan raksasa Italia tersebut, yang kesulitan menahan tekanan serangan tanpa henti dari tim Turki sepanjang pertandingan. Meskipun memiliki skuad lengkap sepanjang mayoritas pertandingan, Bianconeri terlihat sangat rapuh di lini belakang, kontras dengan penampilan disiplin mereka di awal musim, membuat para penggemar khawatir tentang kedalaman pertahanan tim.
Menganalisis kekalahan di Turki, Kalulu dengan cepat menuding kesalahan individu daripada kegagalan taktik atau permainan lawan yang lebih unggul. "Gol-gol selalu berasal dari kesalahan kami sendiri, itu terjadi, tapi bagi saya hal terberat adalah babak kedua: bahkan dengan kartu merah, kami tidak boleh kebobolan begitu banyak peluang," katanya. "Kami perlu memahami dengan baik apa yang terjadi, malam ini sudah berlalu dan dalam sepak bola, Anda harus segera menata pikiran karena ada pertandingan lain."
Menolak menggunakan kelelahan sebagai alasan.
Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, muncul pertanyaan apakah tuntutan fisik dari pertandingan sepak bola berisiko tinggi di berbagai kompetisi mulai berdampak pada skuad Juventus. Namun, mantan pemain muda Lyon itu dengan tegas menyatakan bahwa kelelahan tidak boleh dijadikan alasan untuk kekalahan telak di panggung terbesar sepak bola Eropa. Dia menampik saran bahwa para pemain kelelahan, menegaskan bahwa seragam yang mereka kenakan menuntut tingkat ketahanan yang lebih tinggi terlepas dari jadwal.
"Tidak, kamu tidak bisa bersembunyi di balik kelelahan saat menghadapi pertandingan Liga Champions," kata Kalulu dengan tegas saat ditanya apakah energi fisik tim telah mencapai batasnya. "Malam ini berjalan seperti ini, sangat sulit untuk memahami apa yang terjadi, tetapi kita harus menegakkan kepala dan melakukan yang lebih baik."
- AFP
Mata tertuju pada masa depan bagi Bianconeri
Kekalahan di Istanbul membuat Juventus harus bekerja keras jika ingin memastikan posisi yang menguntungkan di babak playoff. Kontroversi dalam pertandingan melawan Inter dan kekecewaan atas hasil melawan Galatasaray telah menciptakan periode yang berat, namun pelatih asal Prancis itu yakin skuad memiliki karakter yang dibutuhkan untuk bangkit dan membuktikan para kritikus salah dalam beberapa pekan ke depan.
Saat Juventus melewati periode yang penuh gejolak ini, integrasi Kalulu ke dalam lini pertahanan tetap menjadi narasi utama. Meskipun drama yang melibatkan Bastoni dan permintaan maaf yang mengikuti menambah lapisan intrik pada musim ini, sang pemain sendiri bertekad untuk memastikan penampilannya di lapangan yang mendefinisikannya, bukan headline di luar lapangan. Dengan pertandingan-pertandingan krusial di depan mata, Bianconeri membutuhkan ketenangan dan kepemimpinan Kalulu untuk menstabilkan lini pertahanan yang tiba-tiba menjadi sorotan.
Iklan