"Sayang sekali" - Pierre Kalulu menanggapi permintaan maaf Alessandro Bastoni setelah kartu merah kontroversial yang diterima bek Juventus dalam kekalahan melawan Inter

Kalulu diusir dari lapangan beberapa saat sebelum babak pertama berakhir setelah menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Bastoni, yang terjatuh selama insiden tersebut. Bek Inter segera mengajukan protes kepada wasit untuk tindakan disiplin, dengan klaim bahwa Kalulu menarik bajunya untuk menjatuhkannya. Namun, tayangan ulang televisi tampaknya tidak menunjukkan kontak yang jelas antara kedua pemain.

Inter berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 dengan gol di menit akhir, memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi delapan poin dengan 61 poin. Juventus, sementara itu, tetap berada di peringkat kelima dengan 46 poin dari 25 pertandingan.

Pasca Derby d'Italia diwarnai ketegangan, meski Bastoni berusaha menenangkan situasi dengan meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya yang berlebihan. Saat ditanya tentang gestur pemain Inter tersebut, Kalulu lebih fokus pada masa depan daripada mengungkit keputusan yang tak bisa diubah. "Saya belum melihat apa yang dia katakan. Pertandingan sudah berakhir, kita harus melihat ke depan dan tidak memikirkannya lagi. Saya hanya akan mengatakan bahwa itu sayang," akui bek tersebut, jelas frustrasi dengan dampak suspensi terhadap ritme permainannya dan momentum tim.

Pemain berusia 24 tahun itu tidak menyembunyikan fakta bahwa insiden tersebut telah memberikan beban emosional padanya menjelang komitmen Eropa Juventus. Mencermati kondisi mentalnya setelah pengusiran yang kontroversial, Kalulu menjelaskan: "Tentu saja saya sangat gugup setelah insiden ini, lebih baik bicara sedikit karena mengatakan terlalu banyak hal tidak ada gunanya. Saya harus memikirkan lapangan, ada orang lain yang bisa membicarakan hal-hal ini."