Getty
Diterjemahkan oleh
"Saya yakin saya akan melakukannya!" - Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa ia akan menandatangani kontrak baru dengan Brasil menjelang Piala Dunia 2026
Ancelotti mengonfirmasi keinginannya untuk kontrak baru di Brasil.
Ancelotti akan tampil dalam episode berikutnya dari Universo Valdano, dan dalam cuplikan wawancara yang dikutip oleh AS, Ancelotti berbicara tentang kesenangannya dalam mengemban tugas di Brasil sejauh ini , setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontraknya.
Pelatih berusia 66 tahun ini memulai masa jabatannya yang pertama sebagai pelatih tim nasional pada Mei 2025, setelah periode empat tahun yang sukses sebagai pelatih Real Madrid dalam masa jabatannya yang kedua di klub tersebut. Brasil mendekati Piala Dunia mendatang sebagai salah satu favorit seperti biasa, meskipun banyak yang melihat mereka sedikit tertinggal dari tim-tim terdepan, mengingat mereka belum memenangkan Piala Dunia sejak 2002.
Peringkat dunia Brasil saat ini di posisi kelima mencerminkan hal ini, karena mereka berada di belakang juara Eropa Spanyol, Argentina, Prancis, dan Inggris dalam koefisien. Namun, dengan Ancelotti akan memimpin tim untuk dua Piala Dunia berikutnya, mereka optimis dapat mengakhiri penantian 24 tahun untuk gelar tertinggi dalam sepak bola.
- AFP
Pelatih Brasil siap berkomitmen untuk masa depan bersama Timnas Brasil.
Ancelotti mengatakan saat ditanya tentang masa depannya bersama Brasil: “Saya yakin akan memperpanjang kontrak selama empat tahun dengan Brasil. Ini pekerjaan baru, dan saya sangat menyukainya.”
Dia melanjutkan pembicaraan tentang Vinicius Jr, yang pernah dia latih di Real Madrid: “Saya sudah berbicara dengannya. Seorang pemain harus menghormati pelatih dan rekan setimnya. Dia telah memperbaiki sikapnya di lapangan dengan sangat baik,” ujarnya dengan penekanan.
“Orang Brasil sangat rendah hati, mereka sangat berbeda. Vini yang datang ke sini sangat berbeda dari yang di Real Madrid, secara manusiawi,” tambahnya kepada tuan rumah wawancara Jorge Valdano, yang berlangsung di fasilitas Konfederasi Sepak Bola Brasil.
Vinicius Jr baru-baru ini menjadi subjek dugaan pelecehan rasial oleh Gianluca Prestianni dalam pertandingan playoff babak gugur Liga Champions pada Selasa malam, dengan penyelidikan masih berlangsung.
Ancelotti berbicara tentang situasi terkini di Real Madrid - dan kemungkinan kembalinya?
Mengenai situasi di klub lamanya Real Madrid – yang melihat penggantinya, Xabi Alonso, dipecat bulan lalu dan kini dipimpin oleh Alvaro Arbeloa – Ancelotti mengatakan: “Dia [Alonso] mengalami kesulitan… Semangat adaptasi adalah komponen yang sangat penting dalam pekerjaan seorang pelatih, dan mencoba menciptakan kembali lingkungan membutuhkan waktu yang tidak selalu bisa didapatkan.”
Ketika ditanya apakah dia ingin kembali untuk masa jabatan ketiga di Santiago Bernabeu, Ancelotti menjawab: “Itu pertanyaan yang bagus…”, meninggalkan masa depannya yang panjang masih terbuka untuk interpretasi. Untuk saat ini, bagaimanapun, dia tampaknya berkomitmen pada kehidupan di Brasil.
- AFP
Perpanjangan kontrak Ancelotti akan menjadi dorongan besar bagi Brasil.
Dengan Ancelotti yang akan menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun dengan Brasil, hal ini tidak hanya menjadi dorongan besar bagi Selecao, tetapi juga pukulan bagi klub-klub seperti Real Madrid dan Manchester United, yang mungkin tertarik untuk menunjuk pelatih asal Italia tersebut dalam waktu dekat.
Ancelotti memiliki rekam jejak yang terbukti dalam meraih kemenangan di panggung terbesar dan juga dalam mengelola pemain bintang terbesar dan ego yang paling menuntut di dunia sepak bola. Meskipun tim Brasil saat ini mungkin tidak sepenuh bintang seperti tim-tim Brasil di masa lalu, skuad ini masih diisi dengan pemain-pemain kelas dunia di seluruh lapangan, dan negara ini menuntut kesuksesan. Ini adalah proyek yang menantang, tetapi baik manajer maupun konfederasi jelas percaya padanya.
Piala Dunia akan dimulai dalam 112 hari lagi, dan persiapan sudah berjalan lancar, baik dalam hal perencanaan skuad maupun di negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun, masih ada tantangan yang harus diatasi – seperti perselisihan lisensi stadion yang dapat menyebabkan lawan Brasil di Grup C, Skotlandia, harus memindahkan dua pertandingan – dalam bulan-bulan terakhir menjelang kembalinya ajang sepak bola terbesar di dunia.
Iklan