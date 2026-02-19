"Saya yakin saya akan melakukannya!" - Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa ia akan menandatangani kontrak baru dengan Brasil menjelang Piala Dunia 2026

Ancelotti akan tampil dalam episode berikutnya dari Universo Valdano, dan dalam cuplikan wawancara yang dikutip oleh AS, Ancelotti berbicara tentang kesenangannya dalam mengemban tugas di Brasil sejauh ini , setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan verbal untuk memperpanjang kontraknya.

Pelatih berusia 66 tahun ini memulai masa jabatannya yang pertama sebagai pelatih tim nasional pada Mei 2025, setelah periode empat tahun yang sukses sebagai pelatih Real Madrid dalam masa jabatannya yang kedua di klub tersebut. Brasil mendekati Piala Dunia mendatang sebagai salah satu favorit seperti biasa, meskipun banyak yang melihat mereka sedikit tertinggal dari tim-tim terdepan, mengingat mereka belum memenangkan Piala Dunia sejak 2002.

Peringkat dunia Brasil saat ini di posisi kelima mencerminkan hal ini, karena mereka berada di belakang juara Eropa Spanyol, Argentina, Prancis, dan Inggris dalam koefisien. Namun, dengan Ancelotti akan memimpin tim untuk dua Piala Dunia berikutnya, mereka optimis dapat mengakhiri penantian 24 tahun untuk gelar tertinggi dalam sepak bola.