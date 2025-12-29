AFP
"Saya Yakin!" - Cristiano Ronaldo Optimis Bisa Capai 1.000 Gol Setelah Menerima Penghargaan Pemain Terbaik Timur Tengah
Ronaldo mendekati 1.000 gol karier
Al-Nassr saat ini memimpin klasemen Saudi Pro League setelah mempertahankan rekor 100 persen kemenangan di awal musim dengan kemenangan kesepuluh berturut-turut akhir pekan lalu. Ronaldo mencetak dua gol, sementara Joao Felix mencetak gol di akhir pertandingan, dengan duo Portugal tersebut kini sama-sama mencetak 12 gol dalam perebutan Sepatu Emas.
Dua gol Ronaldo melawan Al-Akhdoud adalah gol ke-955 dan ke-956 dalam kariernya, dengan pencapaian 1.000 gol yang sudah di depan mata. Pelatih Portugal Roberto Martinez mendukung Ronaldo untuk mencapai angka empat digit gol tersebut sebelum ia mengakhiri kariernya.
Dalam sebuah wawancara dengan Marca, Martinez mengatakan: "Dia berada di titik yang sangat baik dalam kariernya. Dan dia mencapainya karena dia hidup di saat ini. Ketika dia berbicara tentang tujuannya, dia menghindari pemikiran jangka panjang: mencapai 1.000 pertandingan, memainkan sejumlah pertandingan tertentu. Rahasianya adalah menjadi yang terbaik yang dia bisa hari ini dan menikmati setiap hari. Jadi, angka tersebut akan menjadi konsekuensi dari hari dia memutuskan untuk pensiun. Saya rasa itu bukan hanya sekadar gol."
"Saya yakin akan mencapainya"
Dan di Globe Soccer Awards, Ronaldo berbicara tentang motivasinya untuk meraih kemenangan lebih lanjut. "Suatu kehormatan besar bisa berada di acara gala ini bersama begitu banyak tokoh olahraga," kata Ronaldo.
"Ini salah satu acara favorit saya karena saya bertemu orang-orang luar biasa, termasuk istri saya. Bermain memang menuntut, tetapi saya masih memiliki semangat dan termotivasi untuk terus bermain. Tidak masalah apakah saya bermain di Timur Tengah atau Eropa; saya ingin terus memenangkan gelar dan mencapai tonggak sejarah yang semua orang tahu. Saya yakin saya akan sampai di sana jika tidak ada cedera. Selamat menikmati malam dan Selamat Tahun Baru."
Ronaldo juga diharapkan memimpin Portugal di Piala Dunia 2026 musim panas mendatang. Selecao akhirnya dengan mudah ke putaran final tahun depan, tetapi harus berjuang keras untuk mendapatkan tiket ke Amerika Serikat.
Kekalahan 2-0 dari Republik Irlandia membuat kualifikasi berakhir dengan menegangkan, pertandingan di mana Ronaldo diusir karena menyikut Dara O'Shea. Striker yang akan berusia 41 tahun pada bulan Februari itu kemudian absen di pertandingan grup terakhir saat Portugal tanpa Ronaldo mengalahkan Armenia, yang menyebabkan beberapa orang mempertanyakan apakah penyerang berpengalaman itu layak mendapatkan tempat di starting XI.
Namun, Martinez sebelumnya menyebutkan "tiga pilar" mengapa Ronaldo terus dipilih untuk Selecao.
Martinez menjelaskan mengapa Ronaldo terus bermain untuk Portugal
Dalam wawancaranya dengan Marca, Martinez menjelaskan tiga pilar yang menjadi faktor pertimbangan untuk terus memanggil Ronaldo, dengan menyatakan: "Sikap." Ada tiga pilar yang selalu kami analisis: bakat, pengalaman, dan sikap yang dapat ia berikan kepada Portugal.
"Tuntutan maksimal yang ia berikan pada dirinya sendiri untuk selalu hadir dan membantu adalah apa yang memungkinkan kapten tim nasional untuk selalu berada di daftar pemain. Rasa haus untuk menjadi yang terbaik itu menular. 25 gol dalam 30 pertandingan sebagai striker menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan di lapangan sangat berkontribusi bagi tim nasional."
Oleh karena itu, Ronaldo diharapkan memimpin Portugal ketika Piala Dunia dimulai di Amerika Utara musim panas mendatang. Mereka akan memulai perjalanan di Piala Dunia dengan pertandingan melawan Kaledonia, Jamaika, atau DR Congo, sebelum menghadapi tim debutan Uzbekistan. Portugal kemudian menutup kampanye babak penyisihan grup mereka melawan raksasa Amerika Selatan, Kolombia.
Al-Nassr ingin menutup tahun 2025 dengan kemenangan
Ronaldo berharap dapat mengakhiri tahun 2025 dengan gemilang saat Al-Nassr menutup tahun dengan pertandingan tandang ke Al-Ettifaq dalam upaya meraih kemenangan liga ke-11 secara beruntun. Al-Nassr kemudian memulai tahun 2026 dengan pertandingan melawan Al-Ahli, yang diperkuat striker Inggris Ivan Toney.
Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United tersebut bertekad untuk membawa Al-Nassr meraih gelar Saudi Pro League untuk pertama kalinya sejak ia bergabung dengan raksasa Saudi tersebut pada tahun 2023. Satu-satunya trofi Ronaldo untuk Al-Nassr adalah Piala Arab Club Champions, yang ia menangkan pada tahun 2023.
