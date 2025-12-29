"Saya Yakin!" - Cristiano Ronaldo Optimis Bisa Capai 1.000 Gol Setelah Menerima Penghargaan Pemain Terbaik Timur Tengah

Dan di Globe Soccer Awards, Ronaldo berbicara tentang motivasinya untuk meraih kemenangan lebih lanjut. "Suatu kehormatan besar bisa berada di acara gala ini bersama begitu banyak tokoh olahraga," kata Ronaldo.

"Ini salah satu acara favorit saya karena saya bertemu orang-orang luar biasa, termasuk istri saya. Bermain memang menuntut, tetapi saya masih memiliki semangat dan termotivasi untuk terus bermain. Tidak masalah apakah saya bermain di Timur Tengah atau Eropa; saya ingin terus memenangkan gelar dan mencapai tonggak sejarah yang semua orang tahu. Saya yakin saya akan sampai di sana jika tidak ada cedera. Selamat menikmati malam dan Selamat Tahun Baru."

Ronaldo juga diharapkan memimpin Portugal di Piala Dunia 2026 musim panas mendatang. Selecao akhirnya dengan mudah ke putaran final tahun depan, tetapi harus berjuang keras untuk mendapatkan tiket ke Amerika Serikat.

Kekalahan 2-0 dari Republik Irlandia membuat kualifikasi berakhir dengan menegangkan, pertandingan di mana Ronaldo diusir karena menyikut Dara O'Shea. Striker yang akan berusia 41 tahun pada bulan Februari itu kemudian absen di pertandingan grup terakhir saat Portugal tanpa Ronaldo mengalahkan Armenia, yang menyebabkan beberapa orang mempertanyakan apakah penyerang berpengalaman itu layak mendapatkan tempat di starting XI.

Namun, Martinez sebelumnya menyebutkan "tiga pilar" mengapa Ronaldo terus dipilih untuk Selecao.