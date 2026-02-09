Getty Images Sport
“Saya tidak tahu kenapa!” - Bintang baru Manchester City, Marc Guehi, merasa bingung setelah diteriaki oleh suporter Liverpool setelah transfer musim panas ke Anfield gagal.
Guehi mengabaikan ketidakramahan di Anfield.
Guehi menjadi sasaran ejekan dari pendukung Liverpool selama kemenangan City di Anfield. Pemain internasional Inggris, yang bergabung dengan tim Pep Guardiola dalam transfer besar pada Januari, mendapat sorakan setiap kali ia menyentuh bola pada Minggu.
Bek tengah ini sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Merseyside sebelum akhirnya memilih Etihad, keputusan yang tampaknya belum dimaafkan oleh pendukung Anfield. Meskipun penampilannya disambut dengan sorakan yang tidak ramah, Guehi tetap tenang dan membantu City melewati pertandingan yang kacau untuk meraih tiga poin.
Berbicara setelah pertandingan, Guehi mengaku bingung dengan sorakan tersebut namun tetap fokus pada tugasnya. "Ya, jujur saja, saya tidak tahu kenapa," kata Guehi sambil tertawa saat ditanya tentang sambutan tersebut. "Tapi saya tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan fans mereka tentang saya. Saya hanya bersyukur kepada fans kami yang tetap mendukung saya sepanjang pertandingan."
Ditugaskan untuk membangun serangan dari belakang melawan tekanan tinggi Liverpool yang tak henti-henti, Guehi menunjukkan keberanian luar biasa saat menguasai bola. "Ini tidak mudah. Penggemar ada di atas Anda," akunya. "Anda bermain melawan tim yang suka menekan tinggi, tapi yang terpenting adalah tindakan selanjutnya. Anda mungkin membuat kesalahan, tapi yang berikutnya. Selalu fokus pada tindakan selanjutnya dan bagaimana Anda bisa membantu rekan setim Anda."
Mengakhiri kutukan 23 tahun
Kemenangan ini tidak hanya penting bagi persaingan gelar, tetapi juga untuk catatan sejarah. Ini menandai kali pertama City menang di Anfield dengan kehadiran suporter sejak 2003, sebelum era Sheikh Mansour dimulai. Meskipun City menang di sana pada 2021, kemenangan itu terjadi tanpa penonton selama pandemi, sehingga kemenangan pada Minggu menjadi momen yang membebaskan bagi suporter yang datang.
Menariknya, Guehi tidak menyadari beban sejarah yang ada di pundaknya hingga peluit akhir berbunyi. "Saya sebenarnya tidak tahu sama sekali tentang itu," ia mengaku mengenai statistik 2003. "Jadi saya pikir ini bagus bagi mereka [para pendukung] untuk melihat dan mengalami hal itu. Pujian untuk semua orang yang menunjukkan ketahanan dalam pertandingan yang begitu sulit."
Kemenangan yang dibangun atas dasar 'persaudaraan'
Kota tersebut telah menghadapi pertanyaan mengenai ketangguhan pertahanan mereka dalam beberapa pekan terakhir. Namun, di Anfield, mereka tetap teguh di bawah tekanan yang luar biasa. Guehi mengaitkan keteguhan pertahanan tersebut dengan semangat kolektif yang telah ditanamkan Guardiola dalam skuad, menggambarkan upaya yang diperlukan untuk menang di venue semacam itu sebagai kewajiban terhadap rekan setim.
"Itu adalah standar saat Anda berusaha memenangkan pertandingan," jelas Guehi. "Terutama melawan lawan tangguh seperti Liverpool. Setiap orang harus memberikan setiap tetes energi dan usaha mereka untuk rekan setim di sampingnya, dan saya pikir semua orang melakukannya hari ini."
"Persaudaraan" ini diuji hingga batasnya saat Liverpool menyerang untuk mencari gol penyeimbang, tetapi barisan belakang City, yang dipimpin oleh Guehi, menolak untuk goyah. Hasil ini menjadi jawaban tegas bagi kritikus yang meragukan hasrat juara. "Kami tahu kami harus lebih baik dalam momen-momen seperti itu," tambahnya. "Tapi sekali lagi, kami menunjukkan sisi lain dari permainan kami hari ini. Ketahanan yang baik, kebersamaan yang baik."
Donnarumma dan Haaland menampilkan momen-momen krusial.
Meskipun Guehi dan barisan pertahanan menjadi pondasi, pertandingan ini pada akhirnya ditentukan oleh momen-momen kehebatan individu di kedua ujung lapangan. Erling Haaland kembali mencetak gol penentu dari titik penalti, namun pujian yang sama juga diberikan kepada kiper Gianluigi Donnarumma. Kiper asal Italia itu melakukan penyelamatan luar biasa di menit-menit akhir untuk mempertahankan keunggulan.
"Ada dua pemain yang mengubah jalannya pertandingan," kata Guehi. "Satu di ujung lapangan dengan Erling dan kapten hari ini, lalu Gigio dengan penyelamatan fantastis. Saya pikir semua orang bermain fantastis hari ini."
Kemenangan ini dianggap sebagai pernyataan besar dalam konteks musim ini, tetapi Guehi segera menenangkan ekspektasi. "Saya tidak berpikir kita ingin terlalu terburu-buru," katanya. "Ini hanya tiga poin, tetapi menunjukkan bahwa kita bisa menang dengan cara yang berbeda. Dan ini menunjukkan bahwa kita akan terus berjuang hingga akhir."
