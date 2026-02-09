“Saya tidak tahu kenapa!” - Bintang baru Manchester City, Marc Guehi, merasa bingung setelah diteriaki oleh suporter Liverpool setelah transfer musim panas ke Anfield gagal.

Guehi menjadi sasaran ejekan dari pendukung Liverpool selama kemenangan City di Anfield. Pemain internasional Inggris, yang bergabung dengan tim Pep Guardiola dalam transfer besar pada Januari, mendapat sorakan setiap kali ia menyentuh bola pada Minggu.

Bek tengah ini sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Merseyside sebelum akhirnya memilih Etihad, keputusan yang tampaknya belum dimaafkan oleh pendukung Anfield. Meskipun penampilannya disambut dengan sorakan yang tidak ramah, Guehi tetap tenang dan membantu City melewati pertandingan yang kacau untuk meraih tiga poin.

Berbicara setelah pertandingan, Guehi mengaku bingung dengan sorakan tersebut namun tetap fokus pada tugasnya. "Ya, jujur saja, saya tidak tahu kenapa," kata Guehi sambil tertawa saat ditanya tentang sambutan tersebut. "Tapi saya tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan fans mereka tentang saya. Saya hanya bersyukur kepada fans kami yang tetap mendukung saya sepanjang pertandingan."

Ditugaskan untuk membangun serangan dari belakang melawan tekanan tinggi Liverpool yang tak henti-henti, Guehi menunjukkan keberanian luar biasa saat menguasai bola. "Ini tidak mudah. Penggemar ada di atas Anda," akunya. "Anda bermain melawan tim yang suka menekan tinggi, tapi yang terpenting adalah tindakan selanjutnya. Anda mungkin membuat kesalahan, tapi yang berikutnya. Selalu fokus pada tindakan selanjutnya dan bagaimana Anda bisa membantu rekan setim Anda."