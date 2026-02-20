Getty
"Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya!" - Diego Simeone ragu-ragu tentang masa depan Julian Alvarez di tengah spekulasi transfer ke Barcelona, sementara bintang Atletico Madrid itu mulai kembali ke performa terbaiknya setelah periode kering gol
Simeone menanggapi keributan.
Spekulasi mengenai kepindahan ke Camp Nou semakin menguat, dengan laporan yang menyebutkan Barcelona telah mengidentifikasi pemenang Piala Dunia sebagai calon pengganti ideal untuk Robert Lewandowski. Meskipun ada banyak spekulasi, Alvarez telah kembali ke performa terbaiknya di Metropolitano, memainkan peran vital dalam formasi taktis Simeone selama periode krusial musim ini. Hingga saat ini, ia telah mencetak 13 gol dan enam assist dalam 35 pertandingan di semua kompetisi.
Manajer Atleti menanggapi rumor tersebut menjelang laga La Liga melawan Espanyol, mencatat bahwa meskipun ia senang dengan performa striker tersebut, ia tidak dapat memastikan pikiran pribadi sang pemain. Simeone menekankan bahwa pemain berusia 26 tahun itu akhirnya terlihat seperti dirinya yang dulu setelah periode ketidakstabilan.
"Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya," kata Simeone kepada wartawan saat ditanya tentang spekulasi tersebut. "Saya hanya melihat bagaimana dia bermain dalam dua pertandingan terakhir, bahwa dia kembali ke level yang selalu dia miliki dan kami membutuhkannya seperti itu. Namun, di dalam pikirannya saya tidak bisa berada, tapi dalam apa yang tercermin dalam kerjanya, saya sangat puas dengan apa yang dia berikan kepada kami."
Harga yang sangat tinggi untuk menakuti para peminat.
Meskipun Barcelona dilaporkan menganggap Alvarez sebagai penerus jangka panjang yang ideal untuk Lewandowski, Atleti tidak berniat membiarkan aset berharga mereka pergi dengan harga murah. Pihak manajemen klub dilaporkan telah menetapkan valuasi sebesar €200 juta untuk pemain berusia 26 tahun tersebut guna mencegah pendekatan resmi dari rival domestik maupun Eropa.
Meskipun ada minat dari raksasa Premier League seperti Arsenal, Chelsea, dan Manchester United, Atleti tetap teguh pada pendiriannya. Dengan kontrak Alvarez yang berlaku hingga 2030, klub ibu kota ini memandangnya sebagai fondasi proyek olahraga mereka untuk masa depan yang dapat diprediksi.
Presiden klub Enrique Cerezo juga menegaskan hal ini, dengan mengatakan: "Julian adalah pemain yang terikat kontrak dengan Atletico Madrid dan dia bahagia. Tidak ada pihak dari Barcelona yang secara resmi menghubungi kami mengenai transfernya, dan itulah intinya."
Membela mentalitas timnya
Di luar pembicaraan transfer, Simeone memanfaatkan kesempatan untuk membela para pemainnya dari tuduhan bahwa mereka kurang intensitas selama jadwal pertandingan yang padat. Ia menampik anggapan bahwa performa tim yang tidak konsisten disebabkan oleh kurangnya usaha, melainkan mengacu pada fluktuasi psikologis alami para atlet profesional. Atleti telah memenangkan dua dari tujuh pertandingan terakhir mereka, dengan kedua kemenangan tersebut terjadi di Copa del Rey.
"Karena mereka adalah manusia dan tidak setiap hari kita berperilaku sama meskipun kita ingin begitu," jelas pelatih tersebut. "Ini bukan soal intensitas atau sengaja kalah; saya sudah menjadi pelatih selama 20 tahun dan 19 tahun sebagai pemain, dan saya tidak mengenal pemain sepak bola yang tidak ingin menang dan melakukannya dengan cara terbaik. Pertandingan yang kita kalahkan adalah karena bermain buruk, tidak ada yang lain."
Atletico semakin tertinggal dari Real Madrid dan Barcelona dalam perburuan gelar liga Spanyol, sementara mereka hanya mampu meraih hasil imbang 3-3 melawan Club Brugge dalam leg pertama babak playoff Liga Champions pada pertengahan pekan. Dengan Copa del Rey masih terbuka, Rojiblancos tidak punya banyak waktu untuk beristirahat di antara pertandingan.
"Sulit untuk mempertahankannya; kami membutuhkan skuad yang lebih besar," kata Simeone. "Sepuluh atau sebelas pemain seperti biasa tidak cukup. Jelas, ada banyak pertandingan lagi. Persaingan di Liga Champions meningkat jika Anda tidak lolos ke babak 16 besar, dan Anda hanya punya dua minggu, belum lagi jika Anda mencapai semifinal Copa del Rey, yang membutuhkan usaha lebih besar. Saya tidak ragu bahwa skuad perlu diperluas, dan pekerjaan kami sebagai manajemen harus signifikan, berdasarkan apa yang kami lihat antara pertandingan dan risiko cedera. Jika Anda bertanya kepada pemain, mereka selalu mengatakan mereka baik-baik saja."
Perhatian beralih ke poin La Liga
Atleti kini bersiap untuk menjamu Espanyol dalam pertandingan di mana Simeone akan memprioritaskan poin daripada gaya bermain. Dengan Los Rojiblancos saat ini berada di peringkat keempat La Liga, 15 poin di belakang pemimpin klasemen Real Madrid, mereka akan menargetkan finis di empat besar untuk memastikan partisipasi di Liga Champions musim depan.
Setelah laga melawan Espanyol, Alvarez dan kawan-kawan akan langsung fokus ke Liga Champions, di mana mereka akan memainkan leg kedua babak playoff eliminasi melawan Club Brugge.
