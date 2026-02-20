"Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya!" - Diego Simeone ragu-ragu tentang masa depan Julian Alvarez di tengah spekulasi transfer ke Barcelona, sementara bintang Atletico Madrid itu mulai kembali ke performa terbaiknya setelah periode kering gol

Di luar pembicaraan transfer, Simeone memanfaatkan kesempatan untuk membela para pemainnya dari tuduhan bahwa mereka kurang intensitas selama jadwal pertandingan yang padat. Ia menampik anggapan bahwa performa tim yang tidak konsisten disebabkan oleh kurangnya usaha, melainkan mengacu pada fluktuasi psikologis alami para atlet profesional. Atleti telah memenangkan dua dari tujuh pertandingan terakhir mereka, dengan kedua kemenangan tersebut terjadi di Copa del Rey.

"Karena mereka adalah manusia dan tidak setiap hari kita berperilaku sama meskipun kita ingin begitu," jelas pelatih tersebut. "Ini bukan soal intensitas atau sengaja kalah; saya sudah menjadi pelatih selama 20 tahun dan 19 tahun sebagai pemain, dan saya tidak mengenal pemain sepak bola yang tidak ingin menang dan melakukannya dengan cara terbaik. Pertandingan yang kita kalahkan adalah karena bermain buruk, tidak ada yang lain."

Atletico semakin tertinggal dari Real Madrid dan Barcelona dalam perburuan gelar liga Spanyol, sementara mereka hanya mampu meraih hasil imbang 3-3 melawan Club Brugge dalam leg pertama babak playoff Liga Champions pada pertengahan pekan. Dengan Copa del Rey masih terbuka, Rojiblancos tidak punya banyak waktu untuk beristirahat di antara pertandingan.

"Sulit untuk mempertahankannya; kami membutuhkan skuad yang lebih besar," kata Simeone. "Sepuluh atau sebelas pemain seperti biasa tidak cukup. Jelas, ada banyak pertandingan lagi. Persaingan di Liga Champions meningkat jika Anda tidak lolos ke babak 16 besar, dan Anda hanya punya dua minggu, belum lagi jika Anda mencapai semifinal Copa del Rey, yang membutuhkan usaha lebih besar. Saya tidak ragu bahwa skuad perlu diperluas, dan pekerjaan kami sebagai manajemen harus signifikan, berdasarkan apa yang kami lihat antara pertandingan dan risiko cedera. Jika Anda bertanya kepada pemain, mereka selalu mengatakan mereka baik-baik saja."