Asencio baru-baru ini dibebaskan dari dakwaan terkait penyebaran video eksplisit tanpa persetujuan. Namun, pemain berusia 23 tahun itu kini menghadapi proses disipliner internal baru di Santiago Bernabeu menyusul insiden terpisah. Klub Spanyol tersebut langsung mengambil tindakan setelah Asencio dinyatakan bersalah atas mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Pelanggaran lalu lintas serius itu berujung pada pencabutan izin mengemudi selama delapan bulan dan denda besar sebesar €14.400.

Pelatih kepala Mourinho kini telah membahas situasi rumit itu secara terbuka. Manajer asal Portugal itu dengan jelas menunjukkan kekecewaannya terhadap perilaku sang bek di luar lapangan.