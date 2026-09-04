Getty Images Sport
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'Saya tidak senang!' - Jose Mourinho kirim peringatan keras kepada bek Real Madrid
Asencio menghadapi tindakan disipliner baru
Asencio baru-baru ini dibebaskan dari dakwaan terkait penyebaran video eksplisit tanpa persetujuan. Namun, pemain berusia 23 tahun itu kini menghadapi proses disipliner internal baru di Santiago Bernabeu menyusul insiden terpisah. Klub Spanyol tersebut langsung mengambil tindakan setelah Asencio dinyatakan bersalah atas mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Pelanggaran lalu lintas serius itu berujung pada pencabutan izin mengemudi selama delapan bulan dan denda besar sebesar €14.400.
Pelatih kepala Mourinho kini telah membahas situasi rumit itu secara terbuka. Manajer asal Portugal itu dengan jelas menunjukkan kekecewaannya terhadap perilaku sang bek di luar lapangan.
- Getty Images Sport
Mourinho mengeluarkan peringatan tegas soal perilaku
Mourinho tidak menahan diri saat membahas standar yang diharapkan dari skuadnya. Ia mengingatkan Asencio bahwa mewakili raksasa Spanyol itu merupakan tanggung jawab yang terus berjalan, setiap hari.
"Seorang pemain Real Madrid adalah pemain Real Madrid 24 jam sehari, 7 hari sepekan, dan 12 bulan setahun," kata Mourinho di situs resmi klub.
"Semua yang Anda lakukan di luar ranah profesional Anda tetap mencerminkan Real Madrid, terus memengaruhi prestise klub yang tidak bisa diganggu gugat. Saya tidak senang. Semua orang membuat kesalahan, tetapi kesalahan yang menumpuk adalah hal yang berbeda."
Profesionalisme teladan di tempat latihan
Terlepas dari kemarahannya atas vonis pelanggaran lalu lintas itu, Mourinho cepat memuji etos kerja Asencio. Ia menyoroti sikap bek tersebut yang luar biasa di lapangan latihan.
"Saya berbicara dengannya ketika saya tiba," aku Mourinho. "Kami membicarakan hal-hal dari masa lalu. Sejak saya tiba, saya belum berbicara soal situasi di luar Valdebebas karena di Valdebebas, dia adalah profesional yang patut dicontoh.
"Saat dia dalam kondisi baik, tidak ada yang berlatih lebih banyak atau lebih baik darinya. Sekarang, setelah dia cedera selama berminggu-minggu, dia adalah yang pertama datang, yang terakhir pergi, menunjukkan dedikasi luar biasa untuk pemulihannya."
- Getty Images Sport
Membangun kembali kepercayaan di ibu kota Spanyol
Asencio akan tetap menepi untuk waktu dekat karena ia melanjutkan program pemulihan fisiknya. Ia sama sekali belum tampil untuk Real Madrid musim ini karena masalah otot yang masih dialaminya. Sementara itu, bek tersebut harus menjalani proses disipliner internal resmi klub. Jajaran petinggi Real Madrid akan segera menentukan hukuman yang tepat atas vonis kasus mengemudi yang baru-baru ini diterimanya.
Setelah akhirnya kembali ke kondisi kebugaran penuh, Asencio menghadapi tantangan besar. Bek yang menjanjikan itu harus bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan Mourinho dan rekan-rekan setimnya demi menghidupkan lagi kariernya.
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