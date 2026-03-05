"Saya tidak pernah membenci Tottenham!" - Legenda Arsenal secara mengejutkan menegaskan bahwa dia TIDAK ingin Spurs terdegradasi

Meskipun statusnya sebagai ikon di Arsenal, Wright mengungkapkan bahwa ia tidak membagikan kebencian yang tajam yang banyak fans miliki terhadap tetangga mereka. Dalam podcast The Overlap, ia mengutarakan kekhawatirannya tentang arah perkembangan mereka, sambil menegaskan bahwa ia berharap mereka tetap berada di kasta tertinggi.

Wright menjelaskan pandangannya, mengatakan: "Orang-orang membicarakan kemungkinan Tottenham terdegradasi musim ini, ada kemungkinan itu terjadi. Saya tidak ingin melihat Tottenham terdegradasi. Saat ini, saya menonton mereka beberapa hari yang lalu, dan mereka benar-benar bisa saja terdegradasi. Tapi saya tidak ingin melihatnya. Saya tidak pernah membenci Tottenham. Ketika saya masih muda, saya selalu mengagumi Glenn Hoddle. Saya mencintai Glenn Hoddle dan saya masih melakukannya."