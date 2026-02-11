"Saya tidak ingin ini tentang saya" - The United Strand bereaksi setelah hasil imbang Manchester United dengan West Ham mengakhiri harapan untuk potongan rambut.

Carrick juga berbicara setelah pertandingan, mengakui bahwa dia sangat senang dengan gol penyeimbang di menit-menit akhir tetapi kecewa karena tidak bisa meraih tiga poin penuh. Dia mengatakan kepada wartawan: "Perasaan campur aduk. Kami tahu kami belum bermain sebaik mungkin dan kami mengapresiasi West Ham atas itu. Kami bisa lebih baik, para pemain merasa frustrasi dan kecewa dengan itu, yang bagus untuk dilihat. Kami mencetak gol di menit-menit akhir, itu momen hebat dan positif lainnya. Kami tidak ingin terlalu sering mengandalkan itu, tapi dalam skema besar, satu poin adalah sesuatu yang bisa kami ambil. Saat mengevaluasi lima pertandingan, hanya mendapat satu hasil imbang adalah hal positif, tapi perasaannya campur aduk.

"Kami tahu betapa sulitnya membangun momentum di liga ini, itu tidak mudah. Terkadang Anda berbahaya, Anda memiliki percikan, dan terkadang Anda kaku. Anda perlu menemukan jawabannya, Anda perlu menemukan cara. Gol yang kami kebobolan sangat frustrasi, dengan alur pertandingan. Tapi sepak bola kadang-kadang memberikan kejutan. Secara keseluruhan, kami berhasil mengambil sesuatu dari pertandingan dan kami melanjutkan.

"Kami tidak sepenuhnya menemukan keseimbangan yang tepat di awal pertandingan, jujur saja, itu bisa terjadi, tim lawan berhak menghentikan Anda mencetak gol! Kami terus berusaha, kami mengubah strategi, dan karena kami memiliki fleksibilitas, kami berhasil menemukan solusi."