"Saya tidak ingin ini tentang saya" - The United Strand bereaksi setelah hasil imbang Manchester United dengan West Ham mengakhiri harapan untuk potongan rambut.
Rentetan kemenangan Manchester United berakhir.
Manchester United tampil luar biasa sejak Michael Carrick menggantikan Ruben Amorim sebagai manajer, mengalahkan Arsenal, Manchester City, Fulham, dan Tottenham untuk kembali masuk ke empat besar Premier League. The Red Devils berharap dapat melanjutkan tren positif tersebut di London Stadium, namun mereka tertinggal lebih dulu di awal babak kedua saat Tomas Soucek memecahkan kebuntuan. Gol di menit tambahan dari Benjamin Sesko berhasil menyelamatkan hasil imbang bagi tim tamu, namun hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan United dari kekalahan. Tantangannya kini kembali ke titik awal, dan kekecewaannya terlihat jelas di media sosial.
"Saya tidak ingin ini tentang saya."
Trik United Strand ternyata menguntungkan, meskipun dia "tidak seberapa dibayar seperti yang orang kira," dan juga membantu tujuan yang baik. Tantangan Ilett adalah mengumpulkan dana untuk Little Princess Trust, sebuah organisasi amal yang menyediakan wig untuk anak-anak yang kehilangan rambutnya akibat pengobatan kanker atau kondisi lain, dan dia mengatakan semakin lama ini berlangsung, semakin baik untuk mereka.
“Semakin lama, semakin baik untuk amal,” kata Ilett dalam siaran langsungnya setelah undian. “Saya tidak ingin ini tentang saya sama sekali, dan saya yakin mungkin akan begitu, tetapi ini masih tak terkalahkan dan dalam kondisi baik.”
Carrick menanggapi hasil imbang Manchester United
Carrick juga berbicara setelah pertandingan, mengakui bahwa dia sangat senang dengan gol penyeimbang di menit-menit akhir tetapi kecewa karena tidak bisa meraih tiga poin penuh. Dia mengatakan kepada wartawan: "Perasaan campur aduk. Kami tahu kami belum bermain sebaik mungkin dan kami mengapresiasi West Ham atas itu. Kami bisa lebih baik, para pemain merasa frustrasi dan kecewa dengan itu, yang bagus untuk dilihat. Kami mencetak gol di menit-menit akhir, itu momen hebat dan positif lainnya. Kami tidak ingin terlalu sering mengandalkan itu, tapi dalam skema besar, satu poin adalah sesuatu yang bisa kami ambil. Saat mengevaluasi lima pertandingan, hanya mendapat satu hasil imbang adalah hal positif, tapi perasaannya campur aduk.
"Kami tahu betapa sulitnya membangun momentum di liga ini, itu tidak mudah. Terkadang Anda berbahaya, Anda memiliki percikan, dan terkadang Anda kaku. Anda perlu menemukan jawabannya, Anda perlu menemukan cara. Gol yang kami kebobolan sangat frustrasi, dengan alur pertandingan. Tapi sepak bola kadang-kadang memberikan kejutan. Secara keseluruhan, kami berhasil mengambil sesuatu dari pertandingan dan kami melanjutkan.
"Kami tidak sepenuhnya menemukan keseimbangan yang tepat di awal pertandingan, jujur saja, itu bisa terjadi, tim lawan berhak menghentikan Anda mencetak gol! Kami terus berusaha, kami mengubah strategi, dan karena kami memiliki fleksibilitas, kami berhasil menemukan solusi."
Manchester United mengambil jeda.
Manchester United tidak akan bermain lagi hingga 23 Februari, saat mereka bertandang ke Everton. Sebelumnya, ada pembicaraan tentang Manchester United yang akan bertandang ke Timur Tengah untuk pertandingan persahabatan yang menguntungkan, namun rencana tersebut kini ditunda. Carrick berbicara tentang rencananya untuk jeda dalam jadwal: “Kami akan tetap di Manchester. Ini kesempatan untuk beristirahat sejenak, kami memiliki beberapa cedera ringan dan keluhan kecil. Kami memiliki beberapa cedera yang ingin kami atasi, dan ini juga akan menjadi waktu yang baik untuk beristirahat sejenak, serta mengevaluasi posisi kami setelah periode ini. Kami perlu membersihkan pikiran, melakukan pekerjaan yang baik, mengambil napas dalam-dalam, dan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ini adalah situasi yang aneh, 13 hari, tetapi kami akan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin.”
