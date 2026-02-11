"Saya tidak berpikir hal ini pernah terjadi pada klub lain!" - Antonio Conte mengesampingkan Napoli dari persaingan gelar Serie A setelah tersingkir dari Coppa Italia.

Musim Napoli mencapai titik terendah baru pada Selasa malam setelah mereka tersingkir dari perempat final Coppa Italia oleh Como. Hasil imbang 1-1 di Stadio Diego Armando Maradona, di mana Antonio Vergara mencetak gol di awal babak kedua untuk membatalkan penalti Martin Baturina untuk Napoli, berujung pada adu penalti yang tegang. Akhirnya, kegagalan Romelu Lukaku dan Stanislav Lobotka dalam adu penalti membuat tuan rumah menelan kekalahan.

Namun, kemarahan Conte setelah pertandingan sebagian besar ditujukan kepada wasit. Pelatih Napoli merasa dirugikan karena bek Como, Jacobo Ramon, tidak dikartu merah atas pelanggaran terhadap Rasmus Hojlund, keputusan yang menurutnya mencerminkan musim yang buruk bagi wasit Italia. Ia mendesak penunjuk wasit Gianluca Rocchi untuk bertindak, menegaskan bahwa level wasit saat ini merugikan sepak bola Italia.

"Ini tentu bukan musim yang baik bagi wasit dan VAR, saya harap mereka bisa menemukan solusi untuk memperbaiki situasi," kata Conte kepada Sport Mediaset. "Faktanya, semua orang mengeluh, pelatih, pemain, dan suporter, jadi olahraga ini perlu memperbaiki diri. Sama seperti kita memperbaiki tim kita, Rocchi harus memperbaiki wasit dan petugas VAR-nya. Ini tidak baik untuk sepak bola, tidak baik untuk kita."