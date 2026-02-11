Getty Images Sport
"Saya tidak berpikir hal ini pernah terjadi pada klub lain!" - Antonio Conte mengesampingkan Napoli dari persaingan gelar Serie A setelah tersingkir dari Coppa Italia.
Conte mengkritik standar wasit setelah kekalahan mengejutkan.
Musim Napoli mencapai titik terendah baru pada Selasa malam setelah mereka tersingkir dari perempat final Coppa Italia oleh Como. Hasil imbang 1-1 di Stadio Diego Armando Maradona, di mana Antonio Vergara mencetak gol di awal babak kedua untuk membatalkan penalti Martin Baturina untuk Napoli, berujung pada adu penalti yang tegang. Akhirnya, kegagalan Romelu Lukaku dan Stanislav Lobotka dalam adu penalti membuat tuan rumah menelan kekalahan.
Namun, kemarahan Conte setelah pertandingan sebagian besar ditujukan kepada wasit. Pelatih Napoli merasa dirugikan karena bek Como, Jacobo Ramon, tidak dikartu merah atas pelanggaran terhadap Rasmus Hojlund, keputusan yang menurutnya mencerminkan musim yang buruk bagi wasit Italia. Ia mendesak penunjuk wasit Gianluca Rocchi untuk bertindak, menegaskan bahwa level wasit saat ini merugikan sepak bola Italia.
"Ini tentu bukan musim yang baik bagi wasit dan VAR, saya harap mereka bisa menemukan solusi untuk memperbaiki situasi," kata Conte kepada Sport Mediaset. "Faktanya, semua orang mengeluh, pelatih, pemain, dan suporter, jadi olahraga ini perlu memperbaiki diri. Sama seperti kita memperbaiki tim kita, Rocchi harus memperbaiki wasit dan petugas VAR-nya. Ini tidak baik untuk sepak bola, tidak baik untuk kita."
"Kita bisa pergi ke kuil dan berdoa."
Meskipun keputusan wasit menimbulkan ketidakpuasan, Conte menyimpan kritik tertajamnya untuk krisis cedera yang melanda skuadnya. Ketika ditanya apakah eliminasi tersebut sebenarnya dapat membantu Napoli fokus untuk mengejar selisih sembilan poin dari pemimpin klasemen Inter di Serie A, manajer tersebut menanggapi dengan tertawa. Ia menyebutkan daftar cedera serius yang dialami para pemain kunci, termasuk Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, dan Billy Gilmour, sebagai alasan mengapa tangannya terikat.
"Pertanyaan yang absurd," jawab Conte. "Bagaimana Anda bisa memprediksi cedera Di Lorenzo, atau Lukaku dengan tendon yang terlepas, De Bruyne dengan kerusakan tendon di kaki yang sudah pernah dioperasi, atau Gilmour yang membutuhkan operasi dan harus absen berbulan-bulan. Bagaimana Anda bisa memprediksi itu?
"Yang bisa kita lakukan adalah pergi ke kuil dan berdoa, karena cedera-cedera ini bisa berlangsung sepanjang musim. Dengan enam atau tujuh pemain penting absen selama berbulan-bulan, hal itu memaksa pemain yang sama terus bermain, sehingga menimbulkan masalah bagi [Scott] McTominay dan [Amir] Rrahmani. Saya tidak berpikir hal semacam ini pernah terjadi pada klub lain."
Tim dipaksa melampaui batas kemampuannya di tengah ketidakaktifan bursa transfer.
Mantan pelatih Chelsea dan Juventus itu berusaha melindungi para pemainnya dari kritik, dengan alasan bahwa mereka telah melampaui ekspektasi meskipun kekurangan sumber daya. Ia menyoroti bahwa sementara Como tiba dengan skuad lengkap dan 10 hari istirahat, Napoli harus merangkai tim hanya tiga hari setelah pertandingan melelahkan melawan Genoa, di mana mereka berakhir dengan 10 pemain.
Conte juga mengkritik strategi transfer klub, mencatat bahwa ia diberitahu mereka "tidak bisa melakukan apa-apa" di bursa transfer, meninggalkan ia dengan skuad yang tipis dan dipaksa bekerja di batas kemampuan.
"Saya hanya bisa memuji para pemain ini, karena kami sedang berusaha melampaui potensi kami saat ini," katanya dengan tegas. "Kami memiliki sumber daya yang sangat terbatas, yang sama sekali tidak sesuai dengan ambisi yang seharusnya kami miliki untuk musim ini. Meskipun demikian, para pemain ini tampil luar biasa... mengingat skuad yang kami miliki saat ini, setiap pelatih akan kesulitan."
Pembicaraan tentang Scudetto disebut 'konyol'
Dengan Coppa Italia dan Liga Champions kini telah berakhir, musim Napoli terancam berakhir dengan mengecewakan. Conte dengan jujur mengakui posisi timnya dalam hierarki, menyebut Inter, AC Milan, Roma, dan Juventus sebagai kekuatan yang lebih unggul. Ia menuntut "evaluasi serius" dari media, menyarankan bahwa pembicaraan tentang mempertahankan Scudetto atau melakukan tantangan di akhir musim sepenuhnya lepas dari kenyataan situasi mereka.
"Saya pikir apa yang kami lakukan musim ini sangat positif, dalam keadaan ini," Conte menyimpulkan. "Soal Scudetto, ada selisih sembilan poin, kami punya masalah serius, dan kalian membicarakan Scudetto. Ayo dong. Ada Inter, Milan, Roma, Juventus, bahkan Como, apa yang kita bicarakan? Kita harus serius dalam pertanyaan dan evaluasi juga, kalau tidak, semuanya jadi konyol."
