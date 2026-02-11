Getty Images Sport
"Saya telah menderita kecemasan selama satu setengah tahun" - Ronald Araujo dari Barcelona berbagi pengalamannya tentang perjuangan melawan depresi setelah istirahat dari sepak bola.
Retret spiritual ke Yerusalem setelah keluar secara mendadak
Pada November, Barcelona memberikan "cuti tak terbatas" kepada Araujo dari skuad tim utama. Saat itu, klub tersebut mengutip "alasan pribadi" sebagai penyebab kepergian mendadak pemain Uruguay tersebut, yang terjadi segera setelah penampilan buruk di Liga Champions melawan Chelsea di mana ia menerima kartu merah.
Terungkap kemudian bahwa pemain berusia 26 tahun itu menghabiskan waktunya di luar Catalonia untuk menjalani perjalanan spiritual guna menyembuhkan pikirannya. Araujo bepergian ke Israel, menghabiskan beberapa minggu di Yerusalem untuk melepaskan diri dari tekanan tak henti-hentinya sepak bola elit dan kembali terhubung dengan keyakinannya. Perjalanan tersebut disetujui oleh manajer Hansi Flick dan direktur olahraga Deco, yang memprioritaskan kesejahteraan pemain di atas kebutuhan olahraga selama periode sulit bagi pertahanan tim.
Bek tersebut akhirnya kembali ke markas klub pada Januari. Proses reintegrasinya berlangsung secara bertahap; awalnya berlatih sendirian sebelum bergabung kembali dengan sesi latihan kelompok dan akhirnya tampil dalam pertandingan liga melawan Elche.
- Getty Images Sport
"Itu menggerogoti kamu" - Araujo tentang bermain meski cedera
Berbicara untuk pertama kalinya sejak kembalinya ke tim, Araujo memberikan wawasan jujur dan emosional tentang kegelapan yang telah ia alami jauh sebelum cuti kerjanya. Dalam wawancara yang jujur dengan Mundo Deportivo, bek tengah itu mengakui bahwa ia telah menyembunyikan gejalanya selama 18 bulan, berusaha mempertahankan citra bek tangguh yang disukai para penggemar.
"Saya telah berjuang dengan kecemasan selama setahun setengah yang berubah menjadi depresi, dan saya bermain dalam kondisi seperti itu," katanya. "Itu tidak membantu, karena di lapangan Anda tidak benar-benar merasa seperti diri sendiri. Anda tahu nilai diri Anda dan apa yang bisa Anda kontribusikan di lapangan, dan ketika saya tidak merasa baik, saya tahu ada yang salah. Pada hari itu saya menyadari bahwa sudah cukup, bahwa saya perlu berbicara dengan profesional dan klub agar mereka bisa membantu saya."
Dia menjelaskan bahwa latar belakang budayanya dan machismo yang sering dikaitkan dengan sepak bola membuatnya sulit untuk mengakui kelemahan, menambahkan: "Kamu mencoba untuk kuat, mungkin karena akarmu, dari mana kamu berasal, kamu mulai mendorong diri sendiri, tapi saya merasa tidak baik-baik saja. Bukan hanya dalam olahraga, tapi juga dalam keluarga dan kehidupan pribadi saya. Saya tidak merasa seperti diri sendiri, dan itulah saatnya saya menyadari dan berkata: ada yang salah, saya perlu bicara dan meminta bantuan. Saya tipe orang yang menyimpan segala sesuatu untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus memahami bahwa ada profesional yang bisa membantu kamu, memberikan alat untuk tahu cara menangani situasi tertentu… Saya perlu bicara dan mengatakan bahwa ada yang salah dengan saya agar bisa pulih."
Penyalahgunaan media sosial dan titik kritis
Meskipun konflik batin telah mengendap di bawah permukaan selama berbulan-bulan, titik puncaknya terjadi pada November. Perlakuan kasar yang diterimanya setelah pemecatannya melawan Chelsea—sebuah momen yang mengingatkan pada kartu merah kontroversialnya melawan PSG pada musim-musim sebelumnya—berubah dari kritik profesional menjadi serangan pribadi yang keji.
Araujo menyoroti dehumanisasi pemain sepak bola modern, mencatat bahwa publik sering lupa akan dampak manusiawi dari komentar mereka. "Pada akhirnya, kita adalah manusia di luar sekadar pemain sepak bola. Ini bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang ketenaran," katanya. "Kita juga menderita karena hal-hal yang terjadi di lapangan. Kita beruntung bisa melakukan apa yang kita lakukan, ya, tapi ada manusia di balik semua itu, ada perasaannya."
Aspek paling menyakitkan bagi pemain Uruguay itu adalah melihat dampak pelecehan terhadap keluarganya. Dia menceritakan momen spesifik yang menyedihkan yang meyakinkannya untuk mundur. "Saya ingat suatu hari minum mate bersama istri saya. Saya melihat wajahnya berubah saat melihat ponselnya dan air mata jatuh," katanya. "Saya bertanya padanya apa yang dia lihat... 'Saya tidak mengerti kejahatan orang-orang, mereka menginginkan kematian anak-anak perempuan kita,' katanya kepada saya."
- Getty Images Sport
Seorang 'orang yang berbeda' kembali ke pangkuan.
Setelah mencari bantuan profesional dan mengambil waktu yang diperlukan untuk beristirahat di Yerusalem, Araujo yakin ia telah keluar dari kegelapan dengan perspektif baru tentang hidup dan sepak bola. Kembalinya ia ke lapangan sudah ditandai dengan gol di Copa del Rey, tetapi bagi Araujo, kemenangan terbesar adalah kejernihan mentalnya.
"Saya pikir yang terburuk sudah berlalu. Saya sudah mencapai titik terendah. Saya siap, bekerja dengan profesional yang hebat, dan bersemangat untuk menghadapi apa yang akan datang," katanya.
"Barcelona adalah rumah saya. Kota ini adalah rumah saya. Klub ini adalah rumah saya. Saya telah menghabiskan hampir seluruh karier profesional saya di sini. Saya merasa sangat nyaman, dihargai oleh klub dan para penggemar. Dan saya benar-benar menantikan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan, yaitu bermain. Saya memahami bahwa ada dua dunia, dunia nyata dan dunia virtual. Dan di dunia nyata, saya merasakan dukungan dari para penggemar, pendukung Barca, dan klub. Itu sangat penting. Saya benar-benar bersemangat untuk sukses di sini dan memenangkan gelar-gelar penting yang kita semua inginkan."
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
