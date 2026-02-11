"Saya telah menderita kecemasan selama satu setengah tahun" - Ronald Araujo dari Barcelona berbagi pengalamannya tentang perjuangan melawan depresi setelah istirahat dari sepak bola.

Berbicara untuk pertama kalinya sejak kembalinya ke tim, Araujo memberikan wawasan jujur dan emosional tentang kegelapan yang telah ia alami jauh sebelum cuti kerjanya. Dalam wawancara yang jujur dengan Mundo Deportivo, bek tengah itu mengakui bahwa ia telah menyembunyikan gejalanya selama 18 bulan, berusaha mempertahankan citra bek tangguh yang disukai para penggemar.

"Saya telah berjuang dengan kecemasan selama setahun setengah yang berubah menjadi depresi, dan saya bermain dalam kondisi seperti itu," katanya. "Itu tidak membantu, karena di lapangan Anda tidak benar-benar merasa seperti diri sendiri. Anda tahu nilai diri Anda dan apa yang bisa Anda kontribusikan di lapangan, dan ketika saya tidak merasa baik, saya tahu ada yang salah. Pada hari itu saya menyadari bahwa sudah cukup, bahwa saya perlu berbicara dengan profesional dan klub agar mereka bisa membantu saya."

Dia menjelaskan bahwa latar belakang budayanya dan machismo yang sering dikaitkan dengan sepak bola membuatnya sulit untuk mengakui kelemahan, menambahkan: "Kamu mencoba untuk kuat, mungkin karena akarmu, dari mana kamu berasal, kamu mulai mendorong diri sendiri, tapi saya merasa tidak baik-baik saja. Bukan hanya dalam olahraga, tapi juga dalam keluarga dan kehidupan pribadi saya. Saya tidak merasa seperti diri sendiri, dan itulah saatnya saya menyadari dan berkata: ada yang salah, saya perlu bicara dan meminta bantuan. Saya tipe orang yang menyimpan segala sesuatu untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus memahami bahwa ada profesional yang bisa membantu kamu, memberikan alat untuk tahu cara menangani situasi tertentu… Saya perlu bicara dan mengatakan bahwa ada yang salah dengan saya agar bisa pulih."