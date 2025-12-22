Getty/GOAL
"Saya Siap!" - Steven Gerrard Tanggapi Rumor Pemecatan Manajer Liverpool Arne Slot
Gerrard beri tanggapan soal situasi Slot
Gerrard telah berbicara secara terbuka tentang situasi di Liverpool, membahas spekulasi seputar masa depan Slot dan hubungannya sendiri dengan klub. Dengan performa Liverpool yang tidak konsisten, tekanan telah mulai meningkat pada Slot, memicu diskusi tentang kemungkinan perubahan di belakang layar.
Gerrard, yang tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool, telah bekerja sebagai komentator dan pengamat sejak mundur dari manajemen awal tahun ini. Dalam wawancara baru-baru ini, dia ditanya secara langsung apakah dia memiliki ambisi untuk kembali ke Anfield, terutama jika posisi Slot berada dalam ancaman serius.
Alih-alih memicu spekulasi, Gerrard menjelaskan posisinya dengan memisahkan loyalitas pribadinya kepada Liverpool dari rasa hormatnya terhadap Slot. Sambil menegaskan kembali kesediaannya untuk membantu klub dalam cara apapun yang mungkin, dia menekankan bahwa dia tidak ingin melihat Slot kehilangan pekerjaannya dan lebih memilih stabilitas saat Liverpool berusaha konsisten.
Gerrard beri dukungan penuh kepada Slot
Ketika ditanyai tentang kemungkinan kembali ke klub dalam kapasitas apa pun, Gerrard mengatakan kepada TNT Sports' Ally's Social Club: “Saya akan dengan jujur, sangat jujur kepada Anda. Saya akan membantu Liverpool di departemen mana pun setiap menit setiap hari. Saya akan membantu mereka dengan apa saja."
Komentarnya mencerminkan baik hubungan emosionalnya dengan Liverpool maupun keterbukaannya untuk berkontribusi di luar lapangan jika diperlukan. Namun, Gerrard juga tegas dalam mendukung Slot.
“Saya tidak ingin Arne Slot kehilangan pekerjaannya,” jelasnya. “Saya ingin dia memperbaiki ini dan membalikkan keadaan dan membuat Liverpool hebat. Saya dan seluruh kota sangat bersemangat empat atau lima bulan lalu ketika Liverpool memenangkan liga.”
Mantan kapten itu menegaskan kembali di mana prioritasnya. “Saya penggemar Liverpool. Saya ingin yang terbaik untuk Liverpool. Tetapi jika Liverpool membutuhkan saya di departemen mana pun kapan saja, saya akan ada untuk mereka.”
Sang juara bertahan sudah goyah di awal musim
Komentar Gerrard datang pada saat yang sensitif dalam musim Liverpool. Setelah memenangkan gelar Liga Primer pada 2024/25, harapan pun tinggi, namun The Reds kesulitan untuk konsisten dan tampil seperti musim lalu. Serangkaian hasil beragam di awal musim membuat mereka menjauh dari puncak dan memicu perdebatan tentang apakah metode Slot diterjemahkan secara efektif di musim keduanya.
Penampilan terakhir memberikan sedikit dorongan ketika kemenangan 2-1 di kandang Tottenham menandai kemenangan ketiga Liverpool dalam lima pertandingan dan mengangkat mereka ke posisi kelima, menjaga mereka tetap dalam perburuan untuk zona Liga Champions. Meskipun perburuan gelar tampaknya di luar jangkauan, perbaikan ini telah mengurangi beberapa tekanan langsung pada Slot.
Slot tetap fokus untuk menjaga Liverpool dalam performa terbaik
Untuk saat ini, Slot tetap fokus untuk mengarahkan Liverpool kembali ke empat besar dan membangkitkan kepercayaan diri tim setelah periode yang penuh gejolak. Dukungan publik dari Gerrard dapat membantu meredakan spekulasi, memperkuat gagasan bahwa perubahan tidaklah tak terhindarkan dan bahwa kesabaran mungkin akan terbayar jika hasil terus membaik.
Sementara itu, Gerrard masih belum memiliki peran manajerial dan melanjutkan pekerjaannya sebagai pundit sambil menilai peluang di masa depan.
