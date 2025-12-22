"Saya Siap!" - Steven Gerrard Tanggapi Rumor Pemecatan Manajer Liverpool Arne Slot

Gerrard telah berbicara secara terbuka tentang situasi di Liverpool, membahas spekulasi seputar masa depan Slot dan hubungannya sendiri dengan klub. Dengan performa Liverpool yang tidak konsisten, tekanan telah mulai meningkat pada Slot, memicu diskusi tentang kemungkinan perubahan di belakang layar.

Gerrard, yang tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool, telah bekerja sebagai komentator dan pengamat sejak mundur dari manajemen awal tahun ini. Dalam wawancara baru-baru ini, dia ditanya secara langsung apakah dia memiliki ambisi untuk kembali ke Anfield, terutama jika posisi Slot berada dalam ancaman serius.

Alih-alih memicu spekulasi, Gerrard menjelaskan posisinya dengan memisahkan loyalitas pribadinya kepada Liverpool dari rasa hormatnya terhadap Slot. Sambil menegaskan kembali kesediaannya untuk membantu klub dalam cara apapun yang mungkin, dia menekankan bahwa dia tidak ingin melihat Slot kehilangan pekerjaannya dan lebih memilih stabilitas saat Liverpool berusaha konsisten.