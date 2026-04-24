"Saya sendiri sudah tidak mengerti lagi," kata pria asal Slovenia itu pada hari Kamis dalam konferensi "The Forum" di Madrid, yang diselenggarakan oleh Apollo Sports Capital, pemegang saham mayoritas baru Atlético Madrid.
"Saya sendiri sudah tidak mengerti lagi": Pimpinan UEFA mengkritik VAR dengan keras
"Terkadang para penggemar tidak bisa memahami perbedaan penafsiran aturan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya – dan saya mengerti mereka. Saya sendiri pun sudah tidak mengerti lagi," kata Ceferin. Terutama aturan handball yang menimbulkan kebingungan: "Tidak ada yang mengerti itu. Apakah itu penalti atau bukan, apakah itu disengaja atau tidak? Bagaimana kita bisa tahu – kita kan bukan psikiater!"
Ceferin mengkritik langkah yang diambil di Spanyol dan Inggris
Pada saat yang sama, Ceferin menekankan bahwa kewenangan pengambilan keputusan tetap berada di tangan wasit di lapangan. "VAR hanya boleh turun tangan jika terjadi kesalahan yang jelas dan nyata," kata pria berusia 58 tahun itu. Selain itu, proses pengecekan harus dilakukan secara singkat: "Tidak seperti yang kadang terjadi di La Liga atau Liga Premier, di mana pertandingan terhenti selama sepuluh hingga 15 menit."
Menurut Ketua UEFA, cara terbaik untuk menghindari kesalahan adalah dengan menerapkan aturan International Football Association Board (IFAB) secara konsisten.