"Saya Senang Jika Dia Pindah" - Ruben Amorim Tak Akan Larang Kobbie Mainoo Tinggalkan Manchester United

Legenda United Paul Scholes baru-baru ini menyatakan bahwa Amorim “tidak memahami klub”. Ketika ditanya apakah komentar seperti itu membuat pekerjaannya lebih sulit, sang manajer mengatakan: “Tidak, bukan soal kemenangan – tidak menang adalah masalahnya. Jika saya menang, saya bisa pergi ke pertandingan dengan menunggang kuda, tiba di sana, bermain hanya dengan dua bek dan semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya adalah sebagai manajer saya tidak cukup baik dan itu juga fakta. Jadi itu satu-satunya masalah.”

“Sebagai manajer Manchester United, saya merasa kami kurang berprestasi. Kami seharusnya mendapatkan lebih banyak poin, terutama musim ini. Jadi saya menerima itu, tentu saja. Terkadang mereka [mantan pemain yang kritis] tidak memiliki semua informasi dan mereka melihat Manchester United dengan standar yang mereka alami di sini. Selalu menang. Jadi sulit bagi mereka untuk melihat klub mereka dalam situasi ini.”

Scholes juga mempertanyakan mengapa Mainoo tidak menjadi pilihan utama, dengan Nicky Butt, Rio Ferdinand dan Paul Ince sebagai mantan bintang United lainnya yang memberikan pernyataan serupa. Amorim menambahkan: “Saya tahu bahwa bagi kalian ada beberapa pemain yang sangat kalian percayai dan saya juga sangat percaya, tetapi terkadang saya harus membuat pilihan."

“Kami bermain dengan dua gelandang. Kami bisa mengubahnya di masa depan, tetapi Kobbie Mainoo bermain di posisi yang sama dengan Bruno Fernandes dan terkadang sangat sulit untuk mengeluarkan Bruno Fernandes dari tim dan itulah satu-satunya alasannya.”