Getty Images Sport
"Saya Senang Jika Dia Pindah" - Ruben Amorim Tak Akan Larang Kobbie Mainoo Tinggalkan Manchester United
Mainoo minim menit bermain
Mainoo belum pernah menjadi starter di pertandingan Liga Primer musim ini, dengan satu-satunya penampilan sebagai starter di musim 2025/26 terjadi dalam kekalahan memalukan di Piala Liga melawan tim League Two, Grimsby Town. Kesepuluh penampilannya di liga semuanya sebagai pemain pengganti.
Persaingan untuk memperebutkan tempat di Old Trafford sangat ketat, dengan bintang-bintang berpengalaman seperti Bruno Fernandes dan Casemiro mengisi posisi lini tengah, dan itu membuat Mainoo harus mempertimbangkan pilihannya.
- Getty Images Sport
Apakah Mainoo perlu pindah di bulan Januari?
Telah disarankan bahwa produk akademi Setan Merah itu dapat berupaya untuk pindah di tahun baru, dengan Amorim mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan dengan Bournemouth ketika ditanya apakah percakapan tersebut telah terjadi: “Jika Kobbie datang kepada saya dan berbicara kepada saya, saya akan berbicara dengannya. Saya tidak akan mengatakan apa yang akan saya katakan kepada Kobbie tetapi saya akan sangat senang jika Kobbie datang untuk berbicara kepada saya tentang hal itu. Saya hanya ingin pemain saya bahagia dan saya mengerti bahwa setiap individu memiliki tujuan mereka sendiri."
“Frustrasi [pemain mana pun] tidak membantu siapa pun. Tetapi sekali lagi, fokusnya adalah [Bournemouth] dan kita akan lihat apakah itu terjadi. Saya pernah beberapa kali berbicara dengannya, terutama tahun lalu, dan dengan pemain lain, tetapi tentang topik itu, tidak, saya tidak berbicara dengannya. Saya sepenuhnya terbuka [untuk berbicara].”
Apakah Mainoo 'penting' bagi Amorim?
Legenda United Paul Scholes baru-baru ini menyatakan bahwa Amorim “tidak memahami klub”. Ketika ditanya apakah komentar seperti itu membuat pekerjaannya lebih sulit, sang manajer mengatakan: “Tidak, bukan soal kemenangan – tidak menang adalah masalahnya. Jika saya menang, saya bisa pergi ke pertandingan dengan menunggang kuda, tiba di sana, bermain hanya dengan dua bek dan semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya adalah sebagai manajer saya tidak cukup baik dan itu juga fakta. Jadi itu satu-satunya masalah.”
“Sebagai manajer Manchester United, saya merasa kami kurang berprestasi. Kami seharusnya mendapatkan lebih banyak poin, terutama musim ini. Jadi saya menerima itu, tentu saja. Terkadang mereka [mantan pemain yang kritis] tidak memiliki semua informasi dan mereka melihat Manchester United dengan standar yang mereka alami di sini. Selalu menang. Jadi sulit bagi mereka untuk melihat klub mereka dalam situasi ini.”
Scholes juga mempertanyakan mengapa Mainoo tidak menjadi pilihan utama, dengan Nicky Butt, Rio Ferdinand dan Paul Ince sebagai mantan bintang United lainnya yang memberikan pernyataan serupa. Amorim menambahkan: “Saya tahu bahwa bagi kalian ada beberapa pemain yang sangat kalian percayai dan saya juga sangat percaya, tetapi terkadang saya harus membuat pilihan."
“Kami bermain dengan dua gelandang. Kami bisa mengubahnya di masa depan, tetapi Kobbie Mainoo bermain di posisi yang sama dengan Bruno Fernandes dan terkadang sangat sulit untuk mengeluarkan Bruno Fernandes dari tim dan itulah satu-satunya alasannya.”
- Getty
Mampukah Mainoo bermain sebagai gelandang No.6?
Ketika ditanya apakah ia 'menganggap' Mainoo di tim, ia menjawab: “Tentu saja. Seperti orang lain. Casemiro adalah contoh terbesar [dari perubahan pikirannya]. Dia berada di belakang Toby [Collyer, sekarang dipinjamkan ke West Brom] dan sekarang dia adalah bintang.”
Amorim menambahkan tentang kemampuan Mainoo untuk mengisi posisi nomor 6 sebagai gelandang bertahan United: “Ya, dia bisa. Saya pikir itu saat melawan Everton – saya menarik Casemiro keluar dan memasukkan Kobbie karena kami mencoba memainkan permainan yang berbeda. Dia bisa bermain di posisi itu. Tapi terkadang sulit. Terkadang Kobbie Mainoo, Anda harus berpikir [apakah dia] orang yang tepat untuk memblokir transisi. Dia perlu menghabiskan lebih banyak waktu di sana tetapi dia bisa berada di posisi itu di masa depan.”
Mainoo berharap bisa mendapatkan menit bermain melawan Bournemouth, saat United berupaya naik ke lima besar Liga Primer. Setan Merah masih memiliki pertandingan melawan Aston Villa, Newcastle dan Wolves sebelum bursa transfer berikutnya dibuka pada 1 Januari.
Iklan